У нас есть Япония дома! Где и когда смотреть цветение сакуры в Краснодаре

Слава о весенних цветениях в Краснодаре уже давно вышла за пределы региона. На «кубанское ханами» съезжаются, чтобы своими глазами увидеть, как город на две недели превращается в благоухающий сад. Ханами — японская традиция созерцания цветущей сакуры, где очарование цветка становится метафорой жизни: она прекрасна, скоротечна и важно успеть насладиться каждым мгновением. Если в Японии пикник под цветущими деревьями — уважительная причина уйти с работы пораньше, то в Краснодаре замереть от красоты под розовой кроной — пока просто чудачество. Для тех, кто готов проникнуться красотой момента вопреки косым взглядам, мы собрали список мест с сакурой в Краснодаре.

Какие деревья называют сакурой? Сакура — это собирательное название декоративных видов вишни. Часто под сакурой подразумевают вишню мелкопильчатую, или канзан, которую можно встретить в Японском уголке парка «Краснодар» и в виде единичных посадок по всему городу. В широком смысле сакурой называют любые пышно цветущие деревья — от слив до яблонь.

Улица Ставропольская 20–30 марта Традиционно сезон краснодарского ханами открывает аллея слив «писсарди», которые цветут в 20-х числах марта вдоль трамвайных путей на улице Ставропольской. На отрезке от Стасова до Старокубанской собираются десятки охотников за фото. Цветение довольно хрупкое и длится около недели, а ветер и дождь могут и вовсе сократить его до пары дней. Кстати, японский принцип принятия недолговечности чего-либо, mono no aware (в переводе с японского — «печальное очарование вещей»), напоминает о ценности и пронзительности красоты из-за ее мимолетности. Кульминация ханами — сакура-фубуки, то есть «метель из лепестков сакуры». В этот период деревья на Ставропольской живописно осыпают рельсы сливовым «конфетти» — зрелище не менее прекрасное, чем само цветение.

Цветение сливы «писсарди» на улице Ставропольской в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Совет: не ограничивайтесь прогулкой по этому кварталу. На участке трамвайных путей от Старокубанского кольца до остановки «Трамвайная улица» розовые сливы сменяют стройные белые деревья, до которых редко доходят фотолюбители.

Бульвар Дальний 20–30 марта Снова сливы «писсарди», но в более умиротворенном месте — можно медитировать под цветущими ветками.



Бульвар находится на улице Дальней на участке от Шоссе Нефтяников до Дзержинского.

Парк «Краснодар» 20 марта — 5 апреля Примерно в то же время, что и на Ставропольской, сливы сорта «нигра» расцветают у смотровой площадки «Пирамида» в парке Галицкого. Ориентир — кафе «Краснодар». В сезон ханами приходить сюда лучше с утра: весной и без того популярное место наполняют толпы прохожих. Если последовать этому совету, можно занять удобный стул под цветущим деревом и созерцать красоту хоть до заката.

Цветение сливы «нигра» в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду 30 марта — 5 апреля На стыке двух первых весенних месяцев сразу несколько видов деревьев в Японском саду парка «Краснодар» достигают пика цветения. Давать конкретные координаты в этом месте — дело неблагодарное: искать свои любимые уголки сада и даже отдельные деревья — вот что сделает прогулку по-настоящему незабываемой. Но одну локацию все же пропускать не стоит. В сливовой роще Умэбаяси высадили 30 прунусов — деревьев и кустарников, обильно цветущих весной. Это сливы, вишни, абрикос, миндаль и черешни. Роща находится в юго-западной части сада и частично просматривается с аллеи, ведущей ко входным воротам.

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Во время прогулки по Японскому саду в период ханами вы обязательно встретите пышные шапки цветущих деревьев, украшающих аллеи, берега прудов и озер. А местные заведения дополнят впечатления ярким фестивальным меню: в это время там готовят блюда и напитки со вкусовыми и визуальными отсылками к сакуре.

Цветение сакуры в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Японский уголок в парке «Краснодар» 7–15 апреля Когда лепестки слив уже начинают облетать, цветы вишни «канзан» (другое название — вишня мелкопильчатая) только распускаются. Полюбоваться на розовые махровые цветки, которые обычно и считают той самой сакурой, можно в Японском уголке парка Галицкого. Он находится за холмом с арт-объектом «Внутренний ребенок». Такие же деревья можно увидеть на аллее вдоль Французского сада неподалеку отсюда.

Улица Ставропольская в районе КубГУ 5–15 апреля Возвращаемся на самую весеннюю улицу Краснодара, чтобы понаблюдать за цветущими яблонями. Их кроны пышные и раскидистые, а для красивого фона в кадре можно поймать трамвайчики.

Цветение яблонь на улице Ставропольской в районе КубГУ © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сады в районе аэропорта начало апреля — начало мая Пышное цветение на огромной территории идеально подойдет для фотосессий: здесь каждый сможет найти свой свободный ряд. Сады утопают в белом цвету яблонь, но если прогуляться вглубь, можно набрести на розовый участок персиков. Сады находятся за автосалоном «Трансфор Лада» на съезде с трассы. На карте поворот можно заметить у перекрестка улиц имени Александра Щукина и Воздушной.