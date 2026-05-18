Режиссер из Краснодара снимает комедию про врачей для ТНТ

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала кинокомпании 1-2-3 Production
    © Скриншот фото из телеграм-канала кинокомпании 1-2-3 Production

Краснодарский режиссер приступил к съемкам сериала для телеканала ТНТ

12 мая пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production сообщила, что стартовали съемки нового сериала «Клятва Гиппократа» для телеканала ТНТ. Режиссером картины выступил краснодарец Никита Андриенко.

Никита Андриенко родом из Краснодара. Он играл в КВН, окончил юридический факультет КубГАУ, а после открыл коммуникационное агентство. В 2019 году Андриенко поступил в Московскую школу кино на режиссерский факультет.

Отметим, что сериал станет для Никиты третьей работой для ТНТ — ранее он снял сериалы «Знахарь» о кубанской станице и «Пока не родила» о суррогатном материнстве.

«Клятва Гиппократа» расскажет о хирурге Викторе, который, спасая пациента, нарушил правила и вмешался в операцию главного врача. За это решение ему делают выговор и отправляют работать в скорую помощь. Виктор не принимает новую должность, считая ее унизительной. Однако с каждым новым пациентом раскрываются чувства и эмоции хирурга.

Читайте также:

Сериал снимают в настоящей больнице по настоянию режиссера. Андриенко рассказал, что создавал сценарий вместе с авторами и сценаристами, знакомыми ему со времен игры в КВН. В съемках ленты участвуют медицинские консультанты, а также представители медицины катастроф.

«Каждая серия будет невероятным аттракционом, в котором мы будем спасать жизни людей», — заявил Андриенко.

Главные роли в сериале исполнили актеры Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов и другие. Дата премьеры пока неизвестна.

Как писали Юга.ру, астролог и комик из Краснодарского края исполнила главную роль в ремейке сериала «Моя прекрасная няня».

Кино Краснодар Медицина Телевидение

Новости

19 мая в Краснодаре более 60 улиц останутся без электричества
Краснодарская блогерка столкнулась с оскорблениями и мизогинией из-за того, что захотела создать велоклуб
Павел Тычинкин стал руководителем «Кубань 24»
В России замедлился рост онлайн-продаж продуктов из-за ограничений мобильного интернета
Северная Осетия отказалась отправлять детей в лагеря Туапсинского района из-за разлива нефти после атак БПЛА
В Туапсе подрядчик сорвал сроки ремонта крыши дома, поврежденного при атаке БПЛА

Лента новостей

Реклама на сайте