Режиссер из Краснодара снимает комедию про врачей для ТНТ
12 мая пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production сообщила, что стартовали съемки нового сериала «Клятва Гиппократа» для телеканала ТНТ. Режиссером картины выступил краснодарец Никита Андриенко.
Никита Андриенко родом из Краснодара. Он играл в КВН, окончил юридический факультет КубГАУ, а после открыл коммуникационное агентство. В 2019 году Андриенко поступил в Московскую школу кино на режиссерский факультет.
Отметим, что сериал станет для Никиты третьей работой для ТНТ — ранее он снял сериалы «Знахарь» о кубанской станице и «Пока не родила» о суррогатном материнстве.
«Клятва Гиппократа» расскажет о хирурге Викторе, который, спасая пациента, нарушил правила и вмешался в операцию главного врача. За это решение ему делают выговор и отправляют работать в скорую помощь. Виктор не принимает новую должность, считая ее унизительной. Однако с каждым новым пациентом раскрываются чувства и эмоции хирурга.
Сериал снимают в настоящей больнице по настоянию режиссера. Андриенко рассказал, что создавал сценарий вместе с авторами и сценаристами, знакомыми ему со времен игры в КВН. В съемках ленты участвуют медицинские консультанты, а также представители медицины катастроф.
«Каждая серия будет невероятным аттракционом, в котором мы будем спасать жизни людей», — заявил Андриенко.
Главные роли в сериале исполнили актеры Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов и другие. Дата премьеры пока неизвестна.
