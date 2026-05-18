Режиссер из Краснодара снимает комедию про врачей для ТНТ

12 мая пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production сообщила, что стартовали съемки нового сериала «Клятва Гиппократа» для телеканала ТНТ. Режиссером картины выступил краснодарец Никита Андриенко.

Никита Андриенко родом из Краснодара. Он играл в КВН, окончил юридический факультет КубГАУ, а после открыл коммуникационное агентство. В 2019 году Андриенко поступил в Московскую школу кино на режиссерский факультет.

Отметим, что сериал станет для Никиты третьей работой для ТНТ — ранее он снял сериалы «Знахарь» о кубанской станице и «Пока не родила» о суррогатном материнстве.

«Клятва Гиппократа» расскажет о хирурге Викторе, который, спасая пациента, нарушил правила и вмешался в операцию главного врача. За это решение ему делают выговор и отправляют работать в скорую помощь. Виктор не принимает новую должность, считая ее унизительной. Однако с каждым новым пациентом раскрываются чувства и эмоции хирурга.