В Сириусе нашли редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений
В Сириусе обнаружили несколько цветков серапиаса восточного
15 мая пресс-служба администрации Сириуса сообщила, что на федеральной территории обнаружили редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений России, — серапиас восточный. Несколько экземпляров цветка ученые нашли во время изучения парковых зон Сириуса.
Серапиас восточный — дикая орхидея, которая растет в странах Средиземноморья, на Кавказе и в нижней полосе гор Черноморского побережья. Растение имеет необычную форму цветка, напоминающую шлем, и вырастает до 20–50 см.
Цветок считается редким, потому что исчезает из-за распашки земель, вытаптывания и сбора людьми. Сейчас известно лишь несколько мест, где можно встретить серапиас.
Ирисы, тюльпаны Шренка и пионы:
Ученые заявили, что цветок появился на территории Сириуса естественным путем — семена растений разнес ветер. Однако для роста серапиаса необходим определенный гриб, который образует симбиоз с корнями орхидеи. После этого должно пройти несколько лет, прежде чем начнется цветение.
Как писали Юга.ру, дачников Кубани предупредили о запрещенных растениях.