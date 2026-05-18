В Сириусе нашли редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений

  © Скриншот фото с сайта пресс-службы администрации Сириуса
В Сириусе обнаружили несколько цветков серапиаса восточного

15 мая пресс-служба администрации Сириуса сообщила, что на федеральной территории обнаружили редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений России, — серапиас восточный. Несколько экземпляров цветка ученые нашли во время изучения парковых зон Сириуса.

Серапиас восточный — дикая орхидея, которая растет в странах Средиземноморья, на Кавказе и в нижней полосе гор Черноморского побережья. Растение имеет необычную форму цветка, напоминающую шлем, и вырастает до 20–50 см.

Цветок считается редким, потому что исчезает из-за распашки земель, вытаптывания и сбора людьми. Сейчас известно лишь несколько мест, где можно встретить серапиас.

Ученые заявили, что цветок появился на территории Сириуса естественным путем — семена растений разнес ветер. Однако для роста серапиаса необходим определенный гриб, который образует симбиоз с корнями орхидеи. После этого должно пройти несколько лет, прежде чем начнется цветение.

Как писали Юга.ру, дачников Кубани предупредили о запрещенных растениях.

