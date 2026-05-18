В Сириусе нашли редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений

15 мая пресс-служба администрации Сириуса сообщила, что на федеральной территории обнаружили редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений России, — серапиас восточный. Несколько экземпляров цветка ученые нашли во время изучения парковых зон Сириуса.

Серапиас восточный — дикая орхидея, которая растет в странах Средиземноморья, на Кавказе и в нижней полосе гор Черноморского побережья. Растение имеет необычную форму цветка, напоминающую шлем, и вырастает до 20–50 см.



Цветок считается редким, потому что исчезает из-за распашки земель, вытаптывания и сбора людьми. Сейчас известно лишь несколько мест, где можно встретить серапиас.