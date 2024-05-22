Да, это еще один способ гарантированно попасть в Японский сад. Всего их четыре, самый простой и бюджетный из них — с сертификатом в кофейню «Киссатен» — мы подробно описали здесь. Теперь разберемся, как получить QR-код для входа в Японский сад с помощью брони столика в ресторане «Рётэй».

Этот вариант на 500 рублей дороже сертификата в кофейню (2000 против 1500 рублей с человека) и еще более затратный для гостей с детьми — полноценный депозит нужно вносить за ребенка любого возраста.



Но все же «Рётэй» — это не просто «билет» в Японский сад без очереди, а целое архитектурно-гастрономическое путешествие. Ресторан стоит на берегу большого озера с карпами и черепахами, а из окон и с террасы видно самую высокую точку сада — храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо. Интерьер заведения в стиле комнат японских самураев XV—XVI веков попал в топ-10 лучших по стране.



Ресторан привозит из Японии устрицы Муроцу, голубого тунца чу-торо, говядину вагю, а рис для роллов (конечно, тоже японский) в суши-баре меняют на теплый каждые 15 минут. Десерты подают на посуде с золотыми или серебрянными швами-«заплатками» (тарелки будто разбили и склеили заново) — так выглядит японская техника реставрации керамики кинцуги.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Что важно знать перед посещением ресторана: чтобы получить код для входа в Японский сад, надо забронировать место и внести депозит — 2000 рублей с человека за баром, суши-баром или за обычным столиком. Средства пойдут в счет оплаты заказа, если превысите депозит — сможете доплатить, если не доберете — остаток сгорит;

QR-код для входа в сад действует за 2,5 часа до вашей брони. После посещения ресторана вы не ограничены по времени прогулки. Один QR-код распространяется на всех гостей;

путь к ресторану лучше разведать заранее: бронь столика держится только 15 минут. Карта сада;

за суши-баром, барной стойкой и столом для 2-3 персон можно провести только полтора часа, за столом для 4-5 человек — два, а у компании от 6 до 12 человек есть два с половиной часа;

ресторан работает с 9:00 до 23:00, с 9:00 до 11:00 действует отдельное меню завтраков;

гостей с детьми до 10 лет размещают до 17:00. За ребенка нужно внести полноценный депозит — 2000 рублей, при этом лучше выбрать обычный столик. Для ребенка (до 18 лет) не получится забронировать место за баром, а за суши-стойкой можно разместить детей только от 10 лет. В ресторане нет детских меню, стульев, игровой зоны и развлечений. Детскую коляску нужно оставить у входа;

посещение «Рётэй» можно подарить: по телефону или на ресепшн можно купить сертификаты номиналом 10 000, 15 000 и 20 000 рублей;

отменить, перенести дату бронирования или вернуть депозит можно максимум за 2 дня до запланированного визита по звонку в колл-центр. В день посещения отменить или перенести бронь нельзя.

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Забронировать столик в ресторане «Рётэй» можно двумя способами: позвонить по номеру +7(938)508-88-77 (компаниям от 6 человек подходит только этот вариант);

заполнить форму бронирования на сайте ryotei.ru. Способ 1: звоним в ресторан Главная загвоздка поджидает в самом начале: с потоком звонков часто не справляются даже несколько операторов, так что настраивайтесь ждать ответа от получаса (автоответчик периодически сообщает ваш номер в очереди). Если остановитесь на этом способе, лучше звонить с самого утра (ресторан работает с 9:00). Оператор ответит на все ваши вопросы, внесет данные о брони и вышлет в WhatsApp ссылку для оплаты депозита банковской картой, а сразу после внесения средств в тот же чат придет QR-код для входа в сад.

© Скриншот из мессенджера WhatsApp

Способ 2: бронируем столик на сайте На главной странице сайта ryotei.ru нажмите кнопку «Бронь столов». Введите имя и телефон (на этот номер в WhatsApp придет QR-код). Внимательно отметьте посетителей: в поле «Количество персон» выбирайте только взрослых и детей старше 10 лет, а в следующем — детей до 10 лет. Кликните на подходящую дату — и увидите доступные варианты размещения: за столиком («зал 1» или «зал 2»), барной стойкой или суши-баром. Затем выберите время. Важно: в период майских праздников забронировать столик на сайте можно было только для двух и более персон. Сотрудники ресторана назвали это «ошибкой сайта» и посоветовали в подобных случаях бронировать столик по телефону.

© Скриншот с сайта ryotei.ru

Поставьте две галочки — согласие на обработку персональных данных и предупреждение о возрастных ограничениях за выбранным местом (текст зависит от варианта размещения) и нажмите «Забронировать». Сайт автоматически перенаправит вас на страницу оплаты банковской картой.

После внесения депозита на указанный ранее телефон в WhatsApp придет QR-код — его нужно показать охраннику на входе в сад (дата и время, с которого можно начать прогулку, указаны в сообщении).

© Скриншот с сайта ryotei.ru и из мессенджера WhatsApp

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