Чайная церемония: тестируем самый дорогой способ попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди

Чайная церемония — самый дорогой и аутентичный «билет» в Японский сад парка «Краснодар». Она стоит 2500-3000 рублей (в зависимости от вида церемонии) и предполагает погружение в традиционное японское или китайское чаепитие. Небольшая экскурсия по саду, церемония и общение с мастером занимают примерно 2 часа. Редактор Юга.ру побывала на японской церемонии заваривания зеленого порошкового чая маття (или матча) и рассказывает, как это было.

Как забронировать чайную церемонию в Японском саду? Все церемонии в Японском саду групповые. На сайте teajapan.ru можно забронировать минимум два места. Если вам нужно только одно, присоединяйтесь к уже существующей группе, позвонив или написав в WhatsApp на номер 8(938)555-19-08.

Администратор поможет выбрать удобную дату и время и отправит в чат ссылку на страницу оплаты депозита. Китайская церемония «Пин Ча» стоит 2500 рублей, а японские «Тядо» и «Сэнтядо» — 3000.

После оплаты в WhatsApp придет сообщение с правилами. Среди них есть необычные просьбы: взять с собой сменные носки, а еще — не пользоваться духами и губной помадой, чтобы лучше почувствовать аромат и вкус чая. QR-код для входа в Японский сад появится в чате в день церемонии (примерно за три часа до начала).

© Скриншоты с сайта teajapan.ru

Как проходит церемония? Начало: секреты ворот Карамон, чистые носки и кимоно QR-код для входа в сад начинает действовать за 5 минут до начала церемонии. К этому времени чайный мастер уже ждет группу недалеко от входа, узнать его легко по необычной объемной одежде, напоминающей кимоно.

Сперва мастер ведет нашу группу из 4 человек к воротам Карамон и предлагает разглядеть барельеф над их основной балкой: на нем — цветущая слива, ростки бамбука, пионы и феникс. Эти символы сулят хозяину и входящим процветание, здоровье и другие блага, объясняет мастер. Есть на воротах и более узнаваемые японские знаки: львы — мифические охранники от злых духов, 16-лепестковая хризантема — неофициальный герб Японии, дерево павловнии — герб императорской семьи. Так начинается экскурсия по саду на пути к чайному дому.

Всего в Японском саду два чайных павильона: основной дом неподалеку от кофейни «Киссатен» и Цубо-нива в восточной части сада. Наша церемония — «Тядо» — пройдет в основном. Павильон «спрятан» за пышной растительностью на возвышенности. Вход на территорию сада у чайного дома свободный, в нем есть беседка и выложенные камнем дорожки для прогулок. Координаты основного чайного дома в Японском саду: 45.043734, 39.036911.

Чайный дом в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чайный дом в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Окрестности чайного дома в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чайный дом в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чайный дом в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В прихожей нужно сменить носки на чистые или надеть бахилы — полы в большинстве помещений устланы светлыми матами. В следующей комнате можно оставить вещи и накинуть кимоно, затем — вымыть руки и надеть тапочки. Неподалеку от входа есть уборная. Спасительный нюанс для чаепития в беспощадную южную жару: в павильоне свежо, во всех комнатах работают кондиционеры.

Комната с кимоно в чайном доме Японского сада © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Комната с кимоно в чайном доме Японского сада © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По коридору мы проходим в чайную комнату площадью 4,5 татами — буквально: четыре полноразмерных мата уложены по периметру и квадратная половина — в самом центре. В таком помещении могут комфортно разместиться около 5 человек, поэтому в японской чайной церемонии могут участвовать максимум 4 гостя.

Комната традиционно аскетична — в Японии их создают по подобию кельи дзен-буддистских монахов. Интересная деталь — небольшой лаз, напоминающий дверку для домашних животных. Раньше такой вход устраивали специально, чтобы самурай не мог зайти в комнату с оружием. Другая его функция — усмирять гордыню: при входе гостю, кем бы он ни был, приходилось глубоко кланяться, проскальзывая подолом кимоно по татами.

Церемония: моти с фасолью и пенка с рыбным привкусом Перед чаепитием мастер подает гостям традиционные японские пирожные — моти с пастой из темной фасоли. Их готовят в местной кофейне «Киссатен» только для гостей церемонии (в меню такой позиции нет). Паста из бобов плотная и по текстуре напоминает мелкий песок, удачно гармонирует с тягучим и сладким рисовым тестом. Десерт небольшой, буквально на пару укусов. Он покрыт более толстым слоем теста, чем обычно подают в «Киссатен», и украшен блестками.

Моти с пастой из темной фасоли © Фото Марины Солошко, Юга.ру

После угощения мастер начинает заваривать чай. В тишине он засыпает светло-зеленый порошок матчи в глубокую пиалу, заливает его водой и взбивает смесь деревянным венчиком. Все движения выглядят аккуратными, четкими и медитативными. Первая порция готова. Поклонившись, мастер ставит ее в центр комнаты. Такой ритуал повторяют отдельно для каждого гостя. Сначала следует попробовать чай, а затем полюбоваться посудой — на церемонии используют старинные японские чашки ручной работы. Например, мне попалась голубая с мелкими трещинками, покрытыми лаком, и рисунком виноградной лозы.

Церемония заваривания японского порошкового чая маття (нарушаю чайный этикет ради нескольких быстрых кадров) © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Готовый чай маття (матча) © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Пиала у соседки по церемонии совсем не похожа на мою © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Во время японской чайной церемонии принято молчать и наблюдать за процессом. После заваривания чая гость может проделать такой ритуал: поставить чашку с напитком на левую ладонь, придерживая ее сбоку правой, поклониться в знак благодарности природе и людям, которые трудились на чайной плантации, и попробовать напиток, отвернув «лицо» (рисунок) чаши от себя. После дегустации пиалу внимательно рассматривают. Вся утварь в краснодарском чайном доме — оригинальная японская керамика с историей.

Во вкусе чая кроме травяного наша группа единогласно почувствовала рыбный привкус, особенно у пенки. Мастер объясняет: так бывает у многих, кто впервые пробует матчу, — мозг ищет привычные ассоциации к новому вкусу. Когда пьешь такой чай часто, неприятные вкусовые отсылки исчезают.

После ритуала гости могут пообщаться с мастером и задать вопросы об истории чаепития и особенностях церемонии. А на веранде чайного дома можно рассмотреть и приобрести посуду и сувениры из японской керамики: