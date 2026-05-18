Серебро с привкусом горечи. Почему «Краснодару» придется строить себя заново

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает об упущенном «Краснодаром» чемпионстве и о том, почему нынешний состав нуждается в перестройке.

Пока впереди остается Суперфинал Кубка России, общие итоги сезона для «быков» подводить рано. Так что все написанное ниже будет иметь отношение именно к чемпионату. Очень похоже, что «Краснодару» пора строить новую, улучшенную версию самого себя.

Совершенно потусторонней картиной выглядел круг почета игроков «Краснодара» по газону «Ozon Арены». Их благодарили болельщики, забившие стадион до отказа, но на большинстве футболистов не было лица. Никита Кривцов, казалось, вообще вот-вот разрыдается.

После поражения в Москве от «Динамо» (1:2) южане неделю прожили в фазе осознания — титул они упустили сами. И, может быть, даже не в Москве, а 12 апреля в Санкт-Петербурге, когда не пошли в концовке дожимать оставшийся в меньшинстве и «плывущий» по игре «Зенит». «Краснодар» тогда в два раза чаще бил по воротам, но заработал лишь ничью. С точки зрения таблицы это было неплохо. Но последствия этой потери сказались через месяц.

Вчера шансы действующего чемпиона сохранить титул обсуждались больше из уважения. «Зенит» устраивала ничья в Ростове, и, думаю, никто не верил, что он позволит себе новую осечку против немотивированного соперника. Чудеса бывают, но редко.

Джон Кордоба после матча сказал, что «золотой» пенальти, который забил Соболев, вызвал у него смех. Я бы такой тоже не поставил, хотя у этого эпизода есть странный флешбэк.

Разумеется, Алексей Миронов нарушил правила по неосторожности — бить Педро по лицу не было никакого смысла. Оспаривающие пенальти как раз и делают акцент на том, что мяч уже вышел из игры. Только это было неважно и несколько десятилетий назад, а уж тем более — в современных трактовках.

Есть нарушения игровые: задержка за футболку, подножка, толчок. Там важно, в игре мяч или нет. Но при ударе по лицу этот аспект значения не имеет.

Болельщики «Спартака» — мои ровесники и постарше — до сих пор вздрагивают при упоминании бельгийского клуба «Антверпен». В полуфинале Кубка кубков сезона-1992/93 бельгийцы выбили москвичей после пенальти, от которого, как сейчас модно говорить, до сих пор «горит».

Ныне покойный защитник Андрей Иванов тогда ударил Алекса Чернятински в штрафной по лицу — мяч в этот момент был в середине поля. Португальский судья Короаду назначил пенальти, а в суматохе споров почему-то удалил Виктора Онопко. И если второе было явной ошибкой, то первое, ко всем красно-белым сожалениям, — нет.

Я сам обсуждал этот эпизод с Ивановым — и он не скрывал, что «прописал» Чернятински. Тот плевался и грязно ругался. Много лет спустя пример Зидана окончательно докажет: как бы ни провоцировал соперник, вестись нельзя.

Тем не менее это только флешбэк. Сами эпизоды разные. У Иванова был умысел, его действие было осознанным. Ростовчанин зенитовца Педро даже не видел.

Но все эти споры — ни о чем. «Зенит» устраивала ничья — и уж ее он бы добился без всякого пенальти.

Сам «Краснодар» в последнем туре разгромил «Оренбург» — и никакого удивления в этом нет (гости, как и «Ростов», не имели никакой мотивации). Один рекорд (личный рекорд Джона Кордобы по голам за сезон в высших дивизионах) случился. Второй (Сперцян мог стать лучшим в истории чемпионатов России по голевым передачам) — нет. Вот и все, что нужно вспомнить. Ах да, еще этот круг почета со слезами на глазах…