Серебро с привкусом горечи. Почему «Краснодару» придется строить себя заново
Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает об упущенном «Краснодаром» чемпионстве и о том, почему нынешний состав нуждается в перестройке.
Пока впереди остается Суперфинал Кубка России, общие итоги сезона для «быков» подводить рано. Так что все написанное ниже будет иметь отношение именно к чемпионату. Очень похоже, что «Краснодару» пора строить новую, улучшенную версию самого себя.
Совершенно потусторонней картиной выглядел круг почета игроков «Краснодара» по газону «Ozon Арены». Их благодарили болельщики, забившие стадион до отказа, но на большинстве футболистов не было лица. Никита Кривцов, казалось, вообще вот-вот разрыдается.
После поражения в Москве от «Динамо» (1:2) южане неделю прожили в фазе осознания — титул они упустили сами. И, может быть, даже не в Москве, а 12 апреля в Санкт-Петербурге, когда не пошли в концовке дожимать оставшийся в меньшинстве и «плывущий» по игре «Зенит». «Краснодар» тогда в два раза чаще бил по воротам, но заработал лишь ничью. С точки зрения таблицы это было неплохо. Но последствия этой потери сказались через месяц.
Вчера шансы действующего чемпиона сохранить титул обсуждались больше из уважения. «Зенит» устраивала ничья в Ростове, и, думаю, никто не верил, что он позволит себе новую осечку против немотивированного соперника. Чудеса бывают, но редко.
Джон Кордоба после матча сказал, что «золотой» пенальти, который забил Соболев, вызвал у него смех. Я бы такой тоже не поставил, хотя у этого эпизода есть странный флешбэк.
Разумеется, Алексей Миронов нарушил правила по неосторожности — бить Педро по лицу не было никакого смысла. Оспаривающие пенальти как раз и делают акцент на том, что мяч уже вышел из игры. Только это было неважно и несколько десятилетий назад, а уж тем более — в современных трактовках.
Есть нарушения игровые: задержка за футболку, подножка, толчок. Там важно, в игре мяч или нет. Но при ударе по лицу этот аспект значения не имеет.
Болельщики «Спартака» — мои ровесники и постарше — до сих пор вздрагивают при упоминании бельгийского клуба «Антверпен». В полуфинале Кубка кубков сезона-1992/93 бельгийцы выбили москвичей после пенальти, от которого, как сейчас модно говорить, до сих пор «горит».
Ныне покойный защитник Андрей Иванов тогда ударил Алекса Чернятински в штрафной по лицу — мяч в этот момент был в середине поля. Португальский судья Короаду назначил пенальти, а в суматохе споров почему-то удалил Виктора Онопко. И если второе было явной ошибкой, то первое, ко всем красно-белым сожалениям, — нет.
Я сам обсуждал этот эпизод с Ивановым — и он не скрывал, что «прописал» Чернятински. Тот плевался и грязно ругался. Много лет спустя пример Зидана окончательно докажет: как бы ни провоцировал соперник, вестись нельзя.
Тем не менее это только флешбэк. Сами эпизоды разные. У Иванова был умысел, его действие было осознанным. Ростовчанин зенитовца Педро даже не видел.
Но все эти споры — ни о чем. «Зенит» устраивала ничья — и уж ее он бы добился без всякого пенальти.
Сам «Краснодар» в последнем туре разгромил «Оренбург» — и никакого удивления в этом нет (гости, как и «Ростов», не имели никакой мотивации). Один рекорд (личный рекорд Джона Кордобы по голам за сезон в высших дивизионах) случился. Второй (Сперцян мог стать лучшим в истории чемпионатов России по голевым передачам) — нет. Вот и все, что нужно вспомнить. Ах да, еще этот круг почета со слезами на глазах…
Прощай, золото:
В моем понимании, в чемпионатах России (о Кубке чуть позже) эта игра должна подвести итог очередному витку развития «Краснодара». Нынешний состав уже уперся в потолок, никаким «подкручиванием» его не усилить.
Во-первых, состав не слишком молод. Кордобе — 33, Джубалу и Виктору Са — 32, Оласе и Джованни Гонсалесу — 31, Тормене — 30, Ленини и Дугласу Аугусто — 29. Все это легионеры. Есть еще Сергей Петров, которому вообще 35.
Во-вторых, состав короток, что, разумеется, и стало одной из причин упущенного чемпионства. Мураду Мусаеву порой буквально некого было выпускать на поле — «Динамо» в роковом для «быков» матче сделало все пять замен, а тогдашний лидер чемпионата — лишь три.
Есть и третий аспект — как мне кажется, «Краснодар» стал излишне зависим от своей южноамериканской банды. И, видимо, очевидно это не только мне — скандирования с трибун порой подсвечивают и отношение болельщиков. Сейчас сложилась именно банда — авторитетных россиян среди полевых игроков (Агкацев — это все же отдельная история) у «быков» просто нет. Кривцов, Черников, Пальцев — все это совершенно не то. Ни с Соболевым, ни с Дивеевым, ни с Глушенковым по харизме и авторитету сравнить их нельзя. Как, скажем, и с Тюкавиным, Батраковым или Кисляком/Обляковым. Сперцян? Ну он в целом-то тоже легионер. К тому же уже третий год «сидящий на чемодане».
Так что построение новой команды неизбежно. И очень интересно, как это будет делаться. Опять конвейер из южного полушария? Опыт с Перреном, думаю, отбил желание искать готовых игроков в Европе.
К слову, одними из факторов, приведших к потере уже, казалось бы, держащегося в руках чемпионства, стали излишняя эмоциональность и мнительность. А порой и симуляции на поле. И этим банда заразила всю команду, включая Мусаева, который искал черную кошку в темной комнате. То мячи не так накачаны, то трава слишком высокая — все это совершенно посторонние истории, только уводящие от сути.
Разумеется, я не говорю, что банду надо разогнать целиком — большинству из них просто нет замены, тому же Кордобе или Оласе, или Диего Косте. Да и контракты заканчиваются только у Виктора Са и Лукаса Оласы (о грядущем уходе Гонсалеса, впрочем, говорят как об уже решенном деле).
Но каким будет «Краснодар» будущего — сейчас говорить все же рано. И даже было бы неуважительно по отношению к текущей команде, которой предстоит историческое событие. В конце концов, чемпионами России «быки» уже были, а вот Кубка в руках еще не держали, проиграв оба предыдущих финала в сериях пенальти — «Ростову» и ЦСКА. Так что на матч в «Лужниках» 24 мая настрой «Краснодара» будет запредельный. И хоть понятно, что пока разочарование от упущенного чемпионства перевешивает все остальные эмоции — думаю, если Кубок будет выигран, в целом сезон следует признать успешным.
Последнее, что стоит отметить: ситуация в российском футболе сейчас складывается так, что сложно вообразить иного оппонента «Зениту», кроме, собственно, «Краснодара». Три из четырех московских клубов поменяли тренеров по ходу сезона, не исключено, что смена ждет и четвертый — «Локомотив». А главное — все они как-то неладно скроены, постоянно хромают. Ярчайшим примером, конечно, стал «Спартак», не сумевший поднять буквально валяющиеся под ногами бронзовые медали (0:0 против махачкалинского «Динамо»).
Забавный момент — Кубок разыграют две команды, весьма разочарованные концовкой чемпионата. Этакий матч-реванш. Будет любопытно…
«Краснодар» — «Оренбург» — 3:0 (1:0)
Голы: Ленини (Гонсалес), 37, Кордоба (Батчи), 63, Сперцян (Кордоба), 88.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста (Жубал, 84), Тормена, Гонсалес (Пальцев, 84), Аугусто (Черников, 64), Ленини, Сперцян, Батчи (Мозес, 84), Кривцов (Боселли, 76), Кордоба.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Поройков, Ду Кейрос (Куль, 69), Болотов (Квеквескири, 83), Рыбчинский (Горелов, 58), Голыбин (Пуэбла, 58), Томпсон, Гузина (Жезус, 69).
Предупреждения: Кордоба, 40 — Хотулёв, 15, Томпсон, 40, Паласиос, 74.
Судьи: Андрей Прокопов (Ярославль), Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов (оба — Москва).
Арбитры ВАР: Артур Фёдоров (Петрозаводск), Роман Сафьян (Москва).
17 мая 2026 года. Краснодар. Ozon Арена. Малооблачно. 21 градус. 33 000 зрителей.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.