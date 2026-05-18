В Краснодарском крае задерживаются 16 поездов из-за перекрытия движения по Крымскому мосту

Поезда, следующие в Севастополь, Симферополь и Евпаторию, задерживаются — Крымский мост был перекрыт более 10 часов

18 мая пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в Краснодарском крае задерживаются 16 поездов. Время задержек составляет до 8,5 часов. Это связано с остановкой движения по Крымскому мосту, которую ввели 17 мая в 21:00 из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Движение восстановили более чем через 10 часов — в 7:30 18 мая.

СМИ и духовенство назвали восемь погибших при отражении атаки у Крымского моста: Власти о потерях не сообщали

Отметим, что в списке задерживающихся поездов есть составы, следующие в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, а также обратно — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды и Адлер. По данным пресс-службы, пассажиров обеспечивают водой и питанием.