В Краснодарском крае задерживаются 16 поездов из-за перекрытия движения по Крымскому мосту

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Поезда, следующие в Севастополь, Симферополь и Евпаторию, задерживаются — Крымский мост был перекрыт более 10 часов

18 мая пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в Краснодарском крае задерживаются 16 поездов. Время задержек составляет до 8,5 часов.

Это связано с остановкой движения по Крымскому мосту, которую ввели 17 мая в 21:00 из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Движение восстановили более чем через 10 часов — в 7:30 18 мая.

СМИ и духовенство назвали восемь погибших при отражении атаки у Крымского моста:

Отметим, что в списке задерживающихся поездов есть составы, следующие в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, а также обратно — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды и Адлер. По данным пресс-службы, пассажиров обеспечивают водой и питанием.

Как писали Юга.ру, в конце апреля у Крымского моста начался сезон пробок. Тогда более 360 машин не могли уехать из Краснодарского края.

Безопасность Железная дорога Крым Крымский мост Поезда Происшествия РЖД СВО Севастополь Симферополь Транспорт

Новости

В Сириусе нашли редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений
В Краснодарском крае задерживаются 16 поездов из-за перекрытия движения по Крымскому мосту
Страшнее коронавируса. Отключения интернета стали главной тревогой россиян в 2026 году
Отельеры Туапсе снижают цены до 20%. Туристы откладывают летние брони из-за разлива нефти
Страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой
Кратковременные дожди и до +23 °С. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале недели

Лента новостей

Серебро с привкусом горечи
Сегодня, 09:45
Серебро с привкусом горечи
Почему «Краснодару» придется строить себя заново
Краснодарский театр современного искусства объявил кастинг — ищут молодых танцоров
16 мая, 16:54
Краснодарский театр современного искусства объявил кастинг — ищут молодых танцоров
Уничтожены целые пасеки
Вчера, 11:19
Уничтожены целые пасеки
В Ставропольском крае массово погибли пчелы после обработки полей

Реклама на сайте