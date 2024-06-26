Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду: 4 малоизвестные фишки Японского сада в Краснодаре

Протяженность пешеходных троп в Японском саду парка «Краснодар» — больше 3,5 километров, но на деле нагуливаешь все 10. Затерявшись в глубинах сада, можно упустить из вида важные пазлы японской культуры и философии. Где найти семь богов счастья, примерить подлинное японское кимоно, оценить краснодарский бонсай и попрактиковать дзадзен — традиционную буддийскую медитацию? Собрали 4 чекпоинта для прогулки по саду.

1. Храм и сад для медитаций Где: недалеко от входа, сразу за сухим садом камней.

Координаты: 45.043058, 39.037651. Здесь можно отдохнуть и настроиться на умиротворенную прогулку. В доме много света и воздуха, за счет раздвижных дверей комнаты хорошо проветриваются. На заднем дворе — миниатюрный дзен-сад с большими камнями и белым «причесанным» песком.

Храм и терраса с видом на сад предназначены для дзадзен-медитации — буддийской практики успокоения тела и разума.

Вход в храм бесплатный, но есть несколько правил: снять обувь на входе (на полу в комнатах мягкие светлые маты);

после медитации на террасе вернуть подушки в помещение;

соблюдать тишину.

Что такое дзадзен и как ее практикуют? (нажмите, чтобы прочесть) Дзадзен — буддийская «медитация сидя». Из-за относительной простоты практика отлично подходит для новичков.



Для устойчивости позы треть подушки дзафу подкладывают под ягодицы. Во время практики сядятся в позу лотоса (обе стопы перекрестно лежат на бедрах), полулотоса (только одна стопа на бедре), в бирманскую позицию (стопы подведены к бедрам) или на колени. Позвоночник должен быть прямым, но не напряженным. Руки складывают в «космическую мудру»: правую ладонь кладут в левую, смыкая большие пальцы так, чтобы образовать овал, ладони располагают на уровне живота мизинцами к себе. Во время дзадзен дышат спокойно, через нос, считая вдохи и выдохи, но не контролируя их интенсивность.



В отличие от других буддийских практик, целью дзадзен считают не достижение сатори (просветления), а равновесие тела и разума, чистоту сознания.



Вот как суть этой практики объясняет дзен-буддийский священник Джон Дайшин Буксбазен: «Медитация не означает, что сознание должно быть лишено мыслей. Медитировать — значит чувствовать себя свободно, уверенно, находиться в приятном расслабленном состоянии, но в то же время быть собранным. При этом мы не витаем в облаках, не размышляем, не отключаемся — мы считаем вдохи и выдохи или просто наблюдаем, как они происходят, и пропускаем через себя все ощущения, не следуя за ними, но и не избегая их. Постепенно медитация позволяет глубже и отчетливее понимать, кто мы, что есть наша жизнь».

Храм для медитаций в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Храм для медитаций в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Храм для медитаций в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Храм для медитаций в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Храм для медитаций в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

2. Бесплатный музей Где: в старинном народном доме Коминка, на выходе из бамбуковой рощи.

Координаты: 45.043531, 39.038313. В старину в гостиной коминки — деревянного дома с раздвижными дверьми — японцы принимали важных гостей. В коминке Японского сада в Краснодаре выставляют подлинные национальные культурные артефакты и проводят мастер-классы (в отдельной комнате). Летом заглянуть в музей особенно приятно — в зале работает кондиционер.

Старинный народный дом Коминка в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко. Юга.ру

Старинный народный дом Коминка в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Выставочный зал в старинном народном доме Коминка в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В зале в стеклянных боксах хранятся резные статуэтки — окимоно, в основном из слоновой кости и дерева. Одна из таких — лодка с семью фигурками нэцкэ. В японской мифологии так изображали летучий корабль сокровищ «Такарабунэ». Каждый новый год он спускает с небес семь богов счастья, которые раздают сокровища достойным.

Примечательно, что в одной лодке оказались представители разных религий: синтоистский покровитель рыбаков Эбису, индуистский бог торговли и процветания Дайкоку, буддистские страж и бог богатства Бисямон с весельчаком и покровителем детей Хотэем, даосские старцы, боги здоровья и долголетия Дзюродзин и Фукурокудзю и единственная женщина — индуистская покровительница театра и музыки Бэнтэн. Семь паломников счастья часто упоминают и в современном искусстве — в мангах (японских комиксах) и в анимэ, например, в «Бездомном боге».

Корабль сокровищ «Такарабунэ» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Еще один артефакт, декоративный поднос Сибаяма с объемной инкрустацией перламутром из ракушек © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Каждый экспонат рассказывает отдельную историю © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По разные стороны зала расположили два полотна с винтажным шелковым кимоно ручной работы (периода Сёва (1952-1989) эпохи Гэндай, длящейся по наши дни). Как подсказывает табличка, ало-черное церемониальное кимоно обычно надевали замужние женщины по особым случаям. На другом наряде из светло-серого шелка — изображение дракона, на контрастном черном поясе золотой нитью вышиты облака с россыпью звезд.

Кимоно в музее Японского сада © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кимоно в музее Японского сада © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кимоно в музее Японского сада © Фото Марины Солошко, Юга.ру

3. Сад бонсай Где: на заднем дворе народного дома Коминка (музея).

Координаты: 45.043435, 39.038463. Если смотря на вход в музей, обойти здание справа, у пруда покажется выставка бонсаев — мини-копий полноразмерных деревьев в бамбуковых горшочках. Всего экземпляров восемь: у одного виднеются корни, а крона спускается вниз каскадом, у другого расщеплен ствол, будто от удара молнии, третий выглядит ровно и спокойно, как взрослое карликовое дерево. Все это разные стили бонсай.

Сад бонсай в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сад бонсай в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Японский сад парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Это искусство не обходится без жертв: чтобы дерево оставалось маленьким, его корни ограничивают размером плошки и регулярно подрезают, а молодые побеги выщипывают, для придания форм взрослого дерева со ствола снимают кору и перетягивают ветви проволокой (в разное время мастера использовали струны и грубую веревку). Технология выращивания отличается в зависимости от вида бонсай. Хотя методы кажутся жестокими, дерево получает много заботы: подлинные любители бонсай регулярно удобряют растение и отслеживают малейшие изменения, поэтому часто бонсаи живут гораздо дольше своих вольных собратьев.

Бонсай переводится с японского как «выращенное в подносе». Прародитель бонсая — китайский пэньцзин. Считается, что в VI веке буддийские монахи «завезли» это искусство в Японию, где оно получило не только новое название, но и форму. В отличие от китайцев, которые «уменьшали» кусочек реального пейзажа с камнями и изгибами ландшафта, японцы сосредоточились на деревьях.



В 1925 году в стране появилась целая деревня бонсай. После Великого землетрясения Канто (1923 год) несколько садовников переехали в город Омия и создали там мекку для поклонников миниатюрных деревьев. С 2010 года там работает первый в мире музей бонсай.

Три философские локации парка позади, напоследок делимся еще одной — для любителей атмосферных фото.

4. Аренда кимоно Где: в кофейне «Киссатен».

Координаты: 45.044259, 39.036832. Готовый маршрут к кофейне в «Яндекс Картах» и в 2gis. На сайте кофейни представлены 14 кимоно разных расцветок, в том числе мужские наряды:

© Скриншот с сайта kissaten-coffee.ru