В Японском саду Краснодара поселились новые жители — дикие утки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Японский Сад. Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Японский Сад. Краснодар»

В Японском саду парка «Краснодар» будут зимовать дикие утки — мандаринки и каролинки

10 октября телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил, что в Японском саду поселились дикие утки. Эти пернатые ежегодно мигрируют с северных в южные края. В этом году они решили устроить зимовку в Японском саду.

Всего поселились восемь уток — две пары мандаринок и две пары каролинок. Они обитают на территории Зеркального пруда Кагамиикэ и Большого озера Оикэ. 

Читайте также:

По сообщению телеграм-канала «Японский Сад. Краснодар», для птиц оборудовали домики и устроили «пир на весь мир» с арбузом и другой едой. Отметим, что гостям парка кормить пернатых запрещено. 

Также помимо новых уток в саду проживают две кряквы обыкновенные и водяная курица. 

Как писали Юга.ру, 15 сентября в парке «Краснодар» открылась новая локация новая локация «Амфитеатр воды». Там красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки. 

Город Животные Краснодар парк «Краснодар» птицы Экология Японский сад

Новости

Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино
Жители Краснодара оставили у стены Цоя цветы и игрушки. С чем это связано?
Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре
Снег в горах, сильный дождь и ветер. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
«Город погружен во тьму». Жители Горячего Ключа жалуются на отсутствие освещения на улицах и бездействие служб
Прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте