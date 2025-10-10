В Японском саду Краснодара поселились новые жители — дикие утки
В Японском саду парка «Краснодар» будут зимовать дикие утки — мандаринки и каролинки
10 октября телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил, что в Японском саду поселились дикие утки. Эти пернатые ежегодно мигрируют с северных в южные края. В этом году они решили устроить зимовку в Японском саду.
Всего поселились восемь уток — две пары мандаринок и две пары каролинок. Они обитают на территории Зеркального пруда Кагамиикэ и Большого озера Оикэ.
По сообщению телеграм-канала «Японский Сад. Краснодар», для птиц оборудовали домики и устроили «пир на весь мир» с арбузом и другой едой. Отметим, что гостям парка кормить пернатых запрещено.
Также помимо новых уток в саду проживают две кряквы обыкновенные и водяная курица.
