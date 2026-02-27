Бердвотчинг в Краснодаре: как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого

Говорящий ворон Гриша-Миша, священные утки, сбежавшие из сафари-парка, «космическая сверхкряква» и кубанские «пингвины» — эти и десятки других удивительных пернатых обитают не где-то в заповеднике, а в черте Краснодара.



Редактор Юга.ру Марина Солошко отправилась в парк «Солнечный остров», чтобы стать бердвотчером — наблюдателем за птицами в естественной среде. За два часа она увидела 18 видов пернатых, узнала, чем парк Галицкого проигрывает «Солнечному острову» и почему самый полезный навык для горожанина — иногда замедляться и смотреть вверх.

Я присоединяюсь к экскурсии новоиспеченного Клуба бердвотчинга, который создал Николай Марченко. Мы встречаемся в парке на спуске с входного моста. Среди участников семьи с детьми, пары, люди поодиночке. Всем вручают карту сокровищ — чек-лист с названиями видов птиц, которых мы можем встретить за полтора-два часа прогулки. Сегодня мы попробуем найти около 20 из 70, что видел здесь наш гид. Перелетные птицы уже покинули наши края, остались зимующие.

Бердвотчинг (от англ. bird — птица плюс watch — наблюдать) — любительское наблюдение за птицами в естественной среде их обитания.



Николай Марченко — создатель Клуба бердвотчинга в Краснодаре. В своем телеграм-канале «Николаева кукуха» он делится наблюдениями за птицами и размышлениями о природе. Николай регулярно проводит групповые и индивидуальные экскурсии по городским паркам и природным уголкам края, а с весны планирует экспедиции по югу России — на Тамань, в Приазовский заказник и Калмыкию, чтобы показать участникам многобразие птиц в разных экосистемах. В будущем мечтает организовать международные туры для бердвотчеров.



Параллельно он работает над книгой о малоизвестных удивительных птицах, а также готовит фотоальбом с лучшими снимками пернатых Краснодарского края. Все это — части большой цели: создать в городе культуру внимательного и бережного отношения к природе, чтобы у каждого была возможность открыть для себя мир птиц.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Каких птиц можно увидеть в Краснодаре? Городские соседи: священные огари, воробьи «курильщика» и ночные певцы

Начинаем прогулку у самого теплого места парка — водосброса ТЭЦ на озере Старая Кубань. Благодаря круглогодичному подогреву здесь всегда много водоплавающих птиц. Самые интересные места для наблюдения, объясняет Николай, — это стык между биотопами, где птицы находят еду и укрытие одновременно. Например, берег водоема или окраина леса, где есть и деревья, и кусты, и открытое пространство. В этом смысле «Солнечный остров» подходит как нельзя лучше.

У берега — целая флотилия черных птиц с белыми отметинами на лбу:

Лысухи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лысухи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

«Это лысухи, — говорит гид. — Угадайте, почему? Из-за белой голой бляшки на лбу, костного нароста». Николай предлагает рассмотреть детали и рассказывает про половой диморфизм — различия во внешности самца и самки одного вида. У лысух он проявляется слабо — бляшки самцов слегка массивнее, чем у партнерш, и на этом все.

Лысуха © Фото Николая Марченко

Следом к берегу движется самец кряквы — классической городской утки. Здесь половой диморфизм заметен отчетливо. Все «украшения» достались самцу: яркая зеленая шея с колечком, забавный барашек перьев сзади и фиолетово-голубое зеркальце на крыльях, которое можно разглядеть во время взлета. Когда Карл Линней описывал самца и самку кряквы, он и вовсе считал, что это два разных вида.

Самец кряквы © Фото Николая Марченко

В конце февраля этого года Николаю повезло застать в парке самца кряквы настолько диковинного, почти фантастического окраса, что соглашаться с научной версией о его происхождении не хочется. «Мы уже выходили с прогулки, шел дождь, как вдруг я увидел ее, — рассказывает гид. — Я, как человек с опытом, сначала подумал: такого просто не может быть!». Дома Николай штудировал определители, консультировался с орнитологами и даже пытался «допрашивать» нейросети. Версии были разные: что это редкий гибрид, мутация окраса, а кто-то предположил, что это каюга — декоративная домашняя утка с изумрудным отливом. «Меня, если честно, эти теории не убедили, — иронизирует Николай. — Я для себя решил твердо: это была космическая сверхкряква. Прилетела к нам из другой галактики, чтобы просто порадовать нас своим неземным видом среди серых будней».

«Космичесская сверхкряква» © Фото Николая Марченко

«Космичесская сверхкряква» © Фото Николая Марченко

«Космичесская сверхкряква» © Фото Николая Марченко

Самые колоритные утки «Солнечного острова» — это огари, потомки беглецов из сафари-парка. Они повторили историю московских сородичей, сбежавших из зоопарка еще в 1950-е годы и ставших полноправными обитателями Москвы-реки. Огарей можно узнать по ярко-рыжему окрасу и низкому гудку, похожему на сигнал паровоза. Они не сбиваются в большие стаи, а живут верными парами — эта преданность сделала их священной птицей у буддистов Тибета и Монголии. В «Солнечном острове» Николай замечал максимум три пары этих птиц, а мне год назад удалось заснять на берегу семь особей:

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Необычно и то, что они гнездятся высоко на деревьях, а окрепшие птенцы сами выпрыгивают из гнезда, когда приходит время покорять воду. «Люди бегают, думают, что надо помочь, а «мамаша» на них кидается», — рассказывает гид.

Огарь © Фото Николая Марченко

На невысоком дереве замечаем черную птицу, которая разглядывает нашу группу, кажется, с не меньшим любопытством, спрыгивая по веткам все ниже и ниже. «Это черный дрозд, — объясняет Николай. — Он особенно красиво поет весной на рассвете или даже ночью. Если в это время какая-то птица кричит у вас под окнами — это на 90% он».

Черный дрозд © Фото Николая Марченко

Двигаемся дальше, и над нами дробным стуком крыльев пролетает стайка воробьев. Николай сразу ловит этот момент: «В Краснодаре их два вида: полевой и домовый. Домовый воробей — часто зачуханный, растрепанный, такой «воробей курильщика», а полевой — гладенький и аккуратный. Все из-за различий в диете: домовый, кроме зерна, ест все подряд — мусор, насекомых и трупики животных, а полевой придерживается ЗОЖа и питается всем натуральным. Последнего можно вычислить по черным точкам-сережкам на щеках».

Домовый воробей © Фото Николая Марченко

На проводах над нами живой гирляндой сидят птицы, еще более обычные для городов, чем кряквы, — сизые голуби. За всеядность их часто обзывают «летучими крысами» или сорными птицами. «Но и у них есть свои суперспособности, — защищает их экскурсовод. — Голубь может пролететь без остановки до 1000 км, ориентируясь как супер-GPS-навигатор — по магнитным полям, солнцу и даже запаху. А еще они пьют, как из трубочки: окунают клюв в воду и просто высасывают жидкость, тогда как другие птицы обычно набирают воду в клюв и запрокидывают голову».

Голуби © Фото Николая Марченко

Естественное место обитания голубей в дикой природе — скалы. Однажды спутав первые поселения людей с горными массивами, они обрекли себя на соседство с не слишком жалующими их людьми.

Лесные жители: дятел, пищуха и «живая ложечка» Мы углубляемся в лес. И здесь Николай предлагает нам сделать то, ради чего точно стоит приходить на такие прогулки — послушать природу.

Я замираю. Трава в паре метров от меня движется и шуршит. Делаю робкий шаг навстречу находке: оливково-зеленая пташка с красной шапочкой с таким азартом что-то выискивает в траве, что совершенно не замечает моего восторженного молчания и дает рассмотреть себя со всех сторон. Вокруг глаз — черная маска, похожая на повязку. Это зеленый дятел ищет в земле муравьев или червячков, чтобы выудить добычу своим липким языком, подсказывает гид. Он почти не «барабанит» по дереву, его дробь очень редкая и тихая.

Зеленый дятел © Фото Николая Марченко

Вместе с группой стараюсь вести себя как можно тише и уловить другие звуки: тонкий писк высоко в соснах, отрывистое цоканье, легкий шелест крыльев. «Смотрите, пищуха!» — шепчет Николай.

Пищуха © Фото Николая Марченко

Эта крохотная птичка весит меньше чайной ложки, а пятнистый окрас, похожий на воробьиный, помогает ей маскироваться под узор коры. Клюв похож на тонкую, изогнутую швейную иглу. Ее присутствие выдает лишь высокий, немного печальный свист, похожий на писк лесной мыши (отсюда и название!). Пищуха передвигается очень необычно: она перемещается по стволу только снизу вверх, а затем перелетает к основанию следующего дерева, повторяя маршрут.

Маленькая стайка с писком пролетает над головой и приземляется на березу, а я с подсказки гида записываю в чек-лист новый вид — ополовник, или длиннохвостую синицу. Сбоку пташка действительно напоминает маленькую круглую ложечку с длинной ручкой. И все же строгая «кличка» совсем не отражает ее очарования: птица напоминает нежный пуховый шарик, а никак не половник.

Ополовник © Фото GG Shrike на commons.wikimedia.org, лицензия CC ASA 4.0

Царство врановых: пранки, «похороны» и говорящий Гриша-Миша На одной из полянок попадаем в мир врановых — самых умных птиц парка. Над головой с громким карканьем проносятся крупные черные птицы. «Грачи, — поправляет Николай всеобщее «вороны». — Я первые пару лет, к своему стыду, тоже думал, что это черные вороны. А у нас их вообще не водится, только серые».

Настоящая звезда парка — говорящий ворон Гриша (он же Миша, он же Гоша). «Если по главной аллее услышите низкое «крруу...» — это он», — говорит гид. Он живет на территории сафари-парка, но по утрам часто прилетает на главную аллею, где его подкармливают знакомые. «Как и все врановые, он довольно круто имитирует человеческую речь, но «говорит» только со своими знакомыми, и мне несколько раз отвечал, хотя мы не близкие друзья», — рассказывает Николай.

Ворон Гриша-Миша © Фото Николая Марченко

Ворон Гриша-Миша © Фото Николая Марченко

«Стоит понимать, что ворон — это не муж вороны, это два совершенно разных вида, и ворон крупнее раза в три», — объясняет гид путаницу с ударениями.

Крупная черная птица в центре кадра — вОрон, а вокруг него серые ворОны © Фото Николая Марченко

Семейство врановых, куда из местных птиц входят вороны, вороны, сойки, сороки, очень умно. Сороки, вороны и вороны с блеском проходят зеркальный тест на самосознание: они не просто узнают себя в отражении, а, заметив мусор на перышке, начинают вычищаться. Многие врановые играют друг с другом и даже устраивают пранки: могут кататься с крыши, подкладывать орехи под машины и на пешеходные переходы, щипать котов за хвосты.

Но самое интересное — их социальное поведение. «У сорок бывают «похороны», — рассказывает Николай. — Если одна из них погибла, другие слетаются и ходят вокруг трупа, запоминая время, место и обстоятельства. Если, например, дворник в зеленой куртке чем-то обидел птицу, вся местная сорочья тусовка будет панически избегать людей в зеленом».

Вороны потрясающе имитируют звуки. «Мы видели в Египте мяукающего ворона. То есть он просто услышал где-то кошачье «мяу», понял, что за это кота угощают, и наловчился так же выпрашивать еду», — вспоминает Николай.

В этот момент в ветвях мелькает яркая, с синей рябью на крыльях, птица. «Вон, сойка!» — показывает самый младший, но уже опытный бердвотчер из группы. «Они, кстати, самые главные лесосажатели. За сезон одна птица закапывает до 4 тысяч желудей «на черный день». Думает, что все вспомнит и съест. Так и растут новые дубравы», — рассказывает Николай. А еще они гении афер: сойка имитирует хищного ястреба-перепелятника, отгоняя мелких птиц, а затем принимается спокойно трапезничать.

Сойка © Фото Николая Марченко

Редкие гости: кубанские «пингвины», сапсаны, щурки и заблудившийся пеликан Самая неожиданная птица, которую Николай встречал в Краснодаре — это сапсан: «Я увидел его прямо из окна своей многоэтажки сидящим на соседней крыше. Это, между прочим, самое быстрое животное в мире, и застать его в городе — большая удача. Судя по всему, он охотился на голубей, которых в городе много.

Весенний пролет щурок на Пашковке — каждый год для меня как праздник, этим днем я отмечаю настоящий приход весны. Не раз в «Солнечном острове» останавливался на пролете краснокнижный розовый пеликан, который обычно живет южнее в России и в Средиземноморье. Видимо, он заблудился или решил сделать передышку в долгом пути», — рассказывает Николай.

Щурки © Фото Dûrzan cîrano на commons.wikimedia.org, лицензия CC BY-SA 3.0

В конце января этого года нетипичный для региона холод привлек на теплые воды «Солнечного острова» многочисленную колонию больших и пару одиночных малых бакланов. Прохожие то и дело останавливались на мосту и показывали пальцами на черные фигуры, сушащие крылья на корягах: «Смотрите, пингвины!». Прозвище «кубанские пингвины» прижилось моментально: слишком уж забавно эти птицы вышагивают по суше и вытягивают шеи, разглядывая рыбу. Правда, в отличие от настоящих, наши еще и летают. Николай успел понаблюдать, как они охотятся: «Большая группа выстраивается полукольцом и сильно хлопает крыльями по воде. В это время другие бакланы ныряют с противоположной стороны и загоняют рыбу прямо на основную группу. Рыба теряет ориентацию и становится легкой добычей. А потом вся стая преследует самого удачливого охотника, пытаясь отнять у него добычу».

Бакланы © Фото Николая Марченко

Баклан © Фото Николая Марченко

Чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого: философия природного «беспорядка» Почему именно «Солнечный остров» стал излюбленным местом для бердвотчинга, а не, скажем, благоустроенный парк «Краснодар»? Николай объясняет разницу: в парке Галицкого птицы еще только осваиваются. Там живут в основном так называемые синантропы — виды, тесно связанные с человеком, вроде голубей, вяхирей, синиц и жаворонков. Для полноценных наблюдений там пока не хватает разнообразия. «Солнечный остров» же — это самый настоящий, почти естественный лес в черте города.

Главное его преимущество — в бережном отношении к «беспорядку». Здесь не стремятся убрать все старые, трухлявые, плохие с человеческой точки зрения деревья. А ведь именно они становятся источником жизни для птиц. В них заводятся насекомые — еда для дятлов. К примеру, желна, или черный дятел, самый крупный в Европе, может часами долбить такое дерево, выпиливая дупло. И потом оно служит домом для множества других птиц, от воробьев до мелких сов.

Природный «беспорядок» на берегу Старой Кубани, похоже, по душе местным уткам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

А этот выкорчеванный ствол приглянулся сойке (в центре кадра) © Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Размышляя о городе в целом, Николай добавляет: «Я бы сказал, что Краснодар — птичий город. У нас много зеленых зон, парков, рек и озер, которые привлекают птиц. Однако не хватает дикой природы, естественных местообитаний птиц. Здорово, если бы в городе появились новые зеленые зоны, сады и парки с разнообразной растительностью, которые могли бы поддерживать больше видов. Хочется, чтобы администрации парков и природных зон уделяли больше внимания сохранению и улучшению условий для птиц, например, устанавливая скворечники и сохраняя старые мертвые деревья». Он считает важным развивать и другие зеленые зоны с учетом интересов дикой природы: не вырубать подчистую кустарники, оставлять мертвую древесину и опавшие листья, не чистить берега водоемов в сезон гнездования птиц, создавая тем самым среду для большего числа видов.

Где еще на юге России интересно бердвотчить? Николай уверяет, что у нас в крае много интересных мест для наблюдения за птицами. Например, Приазовский заказник, предгорья Кавказа, Суджукская лагуна под Новороссийском, Сочинский орнитологический парк. Также стоит посетить Анапу и ее окрестности, особенно в период миграции, когда через этот регион пролетают тысячи птиц, например, там можно встретить пеликанов.

«Самое мое любимое место кроме «Солнечного острова» — это система озер Маныч-Гудило на границе Ставрополья и Калмыкии, где можно увидеть массу птиц во время миграции, это самые крупные пресноводные озера в Европе, и там останавливаются на отдых и кормежку огромные стаи водоплавающих птиц, включая лебедей, гусей, уток, куликов и многих других. Я планирую с начала апреля по май возить туда группы на экскурсии, такого разнообразия птиц сложно найти где-то еще в России», — рассказывает гид.

Как правильно наблюдать за птицами? Наблюдение всегда начинается с тишины и внимания. Часто птицы слышны раньше, чем видны. «Сначала я стараюсь замедлиться, прислушаться к звукам вокруг, попытаться уловить птичьи голоса. Часто любители запоминают именно их. К примеру, я сотни раз слышал обыкновенную кукушку, но видел ее всего несколько раз. Она, между прочим, похожа на ястреба! Сначала слушаем, потом ищем движение в кронах деревьев, кустах, на земле. Птицы часто мелькают, перелетая с места на место в поисках еды», — объясняет Николай.

Чтобы идентифицировать птицу, сначала обратите внимание на ее размер: есть стандартные — «с воробья», «с дрозда», «с ворону». Потом оцените окружение и поведение: где птица находится и что делает (ищет еду на земле, сидит на ветке, летит высоко в небе). Затем отметьте основные признаки оперения: цвет, наличие или отсутствие каких-то характерных отметин (полосок, пятен, хохолков и т.д.). Если птица далеко и детали не видны, то часто можно определить вид по силуэту и манере полета.

Пара огарей и очень пугливая камышница — водяная курочка © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как стать бердвотчером? Чтобы попробовать, нужны только глаза, уши и открытое сердце, уверен гид. Достаточно начать гулять в парках и слушать птиц, пытаться их замечать. Со временем можно завести блокнот или приложение на телефоне, чтобы записывать наблюдения. Потом, когда появится желание и интерес, неплохо приобрести недорогой бинокль — это самое полезное устройство для бердвотчинга.

В помощь новичкам Николай рекомендует приложения, распознающие виды по звуку и фото: Merlin Bird ID, iNaturalist и eBird. Из бумажных руководств он советует фотоопределитель «Птицы России» Михайлова и Коблика.

«Самая главная ошибка — это пытаться увидеть все и сразу. Наблюдение за птицами — это процесс, который требует времени и терпения. Нужно учиться замечать мелочи, слушать звуки, быть внимательным к деталям. Понимать, что не всегда удается увидеть редкую птицу, и это нормально. Главное — получать удовольствие от самого процесса. К примеру, я и сам могу найти что-то новое в простом наблюдении за воробьями или голубями во дворе. А уж если наблюдать за поведением сорок или грачей, то там можно открыть целый мир со своими историями и драмами», — говорит гид.

Терапия птицами: зачем вообще нужен бердвотчинг Такие прогулки в парке для Николая — способ передать навык «замечать», который он когда-то обрел сам:

«Однажды я впервые увидел на пролете в Краснодаре стайку золотистых щурок. Я прибежал домой, стал смотреть свои книги о природе и искать в интернете. Оказалось, что эта птица вполне обычна для юга России, но я никогда раньше ее не видел. И тогда я понял, что вокруг меня есть целый мир, который я просто не замечал раньше. Слышали о феномене Баадера-Майнхоф, когда человек узнает о чем-то новом, а потом начинает замечать это повсюду? Так и произошло со мной — я стал видеть птиц везде. К примеру, я десятки раз ездил на машине по Южному обходу Краснодара, и до того, как начал интересоваться птицами, я никогда не замечал огромное количество бакланов и потрясающих местных ибисов — караваек, которых всегда можно увидеть из окна машины».

Но самый важный момент, подтолкнувший нашего гида организовать экскурсии, связан с дочерью: «Мы гуляли семьей, я слышал птицу и очень хотел ее найти, и дочка Вера первой заметила малую мухоловку — она сидела прямо на спинке скамейки на Затоне. Я что-то настраивал в камере, а она просто потянула меня за рукав и сказала: «Пап, смотри, вот она». И тогда я очень ясно почувствовал: если ребенок может увидеть такую птицу в обычном парке, значит, любой человек может. Нужно только дать себе шанс смотреть».

Семья Николая — супруга Олеся и девятилетняя Вера — не просто поддерживает увлечение, они и сами довольно опытные орнитологи-любители. «К тому же более внимательные наблюдатели, чем я. — добавляет гид, — Не могу сосчитать количество раз, когда они первыми находили птиц и указывали мне, кого снимать. У каждой из моих девочек есть несколько своих открытий и любимых птиц. У супруги — зимородки и иволги, у дочери — зарянка и азиатские бородастики».

Цейлонский бородастик © Фото Николая Марченко

Недавно Вера предложила забавную идею, которую Николай тут же внедрил: люди с «птичьими» фамилиями могут приходить на все экскурсии в городе бесплатно. «Так что все Скворцовы, Дроздовы, Синицыны, Сороки и Обыкновенно-зеленушкины — добро пожаловать!» — приглашает гид.

На прогулки приходят не только новички — хотя их много, и им всегда проще всего начать. Встречаются и люди, которые уже что-то знают: кто-то уверенно различает основных зимующих птиц, кто-то ездил в Анапу или на Тамань на миграции, кто-то путешествовал за границу и выбирал маршруты так, чтобы посмотреть местные виды.

В этом есть своя магия: когда в одной группе идут мама с ребенком, человек, который впервые увидел лысуху, и фотограф, который рассказывает, как снимал куликов на Черном море, — возникает ощущение маленького сообщества прямо на маршруте.

Наблюдение за птицами очень сильно меняет восприятие. Это занятие невозможно сочетать с внутренней суетой. Если ты торопишься, раздражен, пытаешься успеть все, объясняет Николай, — птицы просто не показываются: «В какой-то момент я понял, что наблюдение — это не только про птиц, это про собственную голову. Бердвотчинг неожиданно оказался очень хорошим способом приводить ее в порядок. Ты учишься замедляться, слышать себя, убирать лишний шум. И постепенно это переносится в обычную жизнь: меньше спешки, меньше хаотичных решений, больше внимания к деталям. Птичий мир живет по своим ритмам, и если проводить с ним достаточно времени, этот ритм становится и твоим тоже. Он делает тебя спокойнее, устойчивее, увереннее».