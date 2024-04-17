Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ
Японский сад зацвел и традиционно оброс очередями на вход. Мы знаем 4 законных способа попасть сюда платно без ожидания: забронировать столик в ресторане «Рётэй», сходить на чайную церемонию, посетить мастер-класс или купить сертификат в кофейню «Киссатен».
Самый бюджетный и простой из них — последний. Вот почему:
— сертификат в кофейню «Киссатен» на 500 рублей дешевле вариантов с рестораном и чайной церемонией (1500 против 2000 рублей за человека);
— этот вариант не обязывает «отсидеть» заготовленную программу чайной церемонии или мастер-класса;
— в отличие от «Рётэй», в кофейне не нужно оплачивать депозит за ребенка до 7 лет.
Что нужно знать перед покупкой сертификата в кофейню «Киссатен»:
- приобретать его нужно заранее (за неделю-две), свободные слоты, особенно в выходные в период цветения, заканчиваются очень быстро;
- стоимость сертификата — 1500 рублей с человека (дети до 7 лет бесплатно). Эти деньги пойдут в счет оплаты еды и напитков в кофейне. Если превысили лимит, можно доплатить, если не добрали — остаток не возвращается;
- после покупки сертификата вам в WhatsApp придет два QR-кода. Первый, QR-код для входа в сад, начнет действовать за 2,5 часа до времени посещения кофейни. Второй нужно показать на кассе кофейни перед оплатой заказа;
- в кофейню нужно прийти ко времени, которое вы выбрали на сайте, однако сертификат не бронирует для вас столик: если свободного места не найдется, еду и напитки можно заказать навынос (или подождать);
- после трапезы в кофейне вы не ограничены по времени прогулки в саду. А если почувствуете усталость, можно вернуться за еще одним пирожным и кофе;
- Японский сад работает с 7:00 до 23:00 на вход и до 23:30 на выход. На территории есть места для отдыха в тени с лавочками и туалеты.
Как купить сертификат в кофейню «Киссатен»?
На главной странице сайта кофейни kissaten-coffee.ru нажмите кнопку «Купить сертификат». Во всплывающем окне введите имя, телефон (на этот номер в WhatsApp придут QR-коды), количество персон и выберите дату посещения:
Если в выбранный день места разобрали, ниже появится сообщение: «На эту дату нет свободных сертификатов, выберите другую дату». Если свободные слоты остались, сайт предложит время.
Когда найдете удобный вариант, поставьте галочку «Согласен…» и нажмите «Купить сертификат». После этого сайт автоматически перенаправит вас на страницу оплаты банковской картой:
Сразу после оплаты на указанный ранее телефон в WhatsApp придут два QR-кода:
- первый нужно показать охраннику на входе в сад (дата и время, с которого можно начать прогулку, указаны в сообщении);
- второй — для оплаты заказа в кофейне.
Что заказать в «Киссатен»?
Заведение специализируется на спешелти-кофе (кофе высокого качества) и фингер-фуде — блюдах, которые удобно есть руками. В основном это японские сэндвичи сандо, пончики, моти и мункейки. Все закуски и пирожные готовят из-под ножа.
Особенно хороши здесь моти — нежные японские пирожные из рисовой муки. Внутри шарика — творожный сыр с различными начинками: манго-маракуйя, матча с белым шоколадом, розовый кактус, банан и кокосовая карамель или хурма с медом. Однако, по опыту редакции, в некоторые дни части заявленных вкусов моти и мункейков может не оказаться в наличии.
Кофеманов порадует фильтр-сет «Разные страны» от основателя компании по обжарке кофе Александра Ярового. В сет входят три варианта:
- «Колумбия Хорхе-Браво» — во вкусе чувствуются миндаль, какао, фундук и молочный шоколад;
- «Руанда Акагера» со вкусом темных ягод и шоколада с нотами шиповника;
- «Эфиопия реку», в котором можно «услышать» персик, черный чай, лимон и бергамот.
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму:
Как найти кофейню?
Адрес: Краснодар, Разведчика Леонова, 7Б. Телефон: +7(928)038-88-33. В будни заведение работает с 9:00 до 21:00, в выходные — с 9:00 до 22:00.
Координаты: 45.044259, 39.036833.
Проложить пеший маршрут по Японскому саду (конечная точка уже указана):
3D-тур по кофейне: