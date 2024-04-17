Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ

Краснодарский край

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  • Японский сад © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Японский сад © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Японский сад зацвел и традиционно оброс очередями на вход. Мы знаем 4 законных способа попасть сюда платно без ожидания: забронировать столик в ресторане «Рётэй», сходить на чайную церемонию, посетить мастер-класс или купить сертификат в кофейню «Киссатен».

Самый бюджетный и простой из них — последний. Вот почему:

— сертификат в кофейню «Киссатен» на 500 рублей дешевле вариантов с рестораном и чайной церемонией (1500 против 2000 рублей за человека);

— этот вариант не обязывает «отсидеть» заготовленную программу чайной церемонии или мастер-класса; 

— в отличие от «Рётэй», в кофейне не нужно оплачивать депозит за ребенка до 7 лет.

  • Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Что нужно знать перед покупкой сертификата в кофейню «Киссатен»: 

  • приобретать его нужно заранее (за неделю-две), свободные слоты, особенно в выходные в период цветения, заканчиваются очень быстро;
  • стоимость сертификата — 1500 рублей с человека (дети до 7 лет бесплатно). Эти деньги пойдут в счет оплаты еды и напитков в кофейне. Если превысили лимит, можно доплатить, если не добрали — остаток не возвращается;
  • после покупки сертификата вам в WhatsApp придет два QR-кода. Первый, QR-код для входа в сад, начнет действовать за 2,5 часа до времени посещения кофейни. Второй нужно показать на кассе кофейни перед оплатой заказа;
  • в кофейню нужно прийти ко времени, которое вы выбрали на сайте, однако сертификат не бронирует для вас столик: если свободного места не найдется, еду и напитки можно заказать навынос (или подождать);
  • после трапезы в кофейне вы не ограничены по времени прогулки в саду. А если почувствуете усталость, можно вернуться за еще одним пирожным и кофе;
  • Японский сад работает с 7:00 до 23:00 на вход и до 23:30 на выход. На территории есть места для отдыха в тени с лавочками и туалеты.

Как купить сертификат в кофейню «Киссатен»?

На главной странице сайта кофейни kissaten-coffee.ru нажмите кнопку «Купить сертификат». Во всплывающем окне введите имя, телефон (на этот номер в WhatsApp придут QR-коды), количество персон и выберите дату посещения:

  • © Скриншоты с сайта kissaten-coffee.ru
    © Скриншоты с сайта kissaten-coffee.ru

Если в выбранный день места разобрали, ниже появится сообщение: «На эту дату нет свободных сертификатов, выберите другую дату». Если свободные слоты остались, сайт предложит время.

Когда найдете удобный вариант, поставьте галочку «Согласен…» и нажмите «Купить сертификат». После этого сайт автоматически перенаправит вас на страницу оплаты банковской картой:

  • © Скриншоты с сайта kissaten-coffee.ru
    © Скриншоты с сайта kissaten-coffee.ru

Сразу после оплаты на указанный ранее телефон в WhatsApp придут два QR-кода:

  • первый нужно показать охраннику на входе в сад (дата и время, с которого можно начать прогулку, указаны в сообщении);
  • второй — для оплаты заказа в кофейне.
  • © Скриншоты сообщений от кофейни после покупки сертификата
    © Скриншоты сообщений от кофейни после покупки сертификата

Что заказать в «Киссатен»?

Заведение специализируется на спешелти-кофе (кофе высокого качества) и фингер-фуде — блюдах, которые удобно есть руками. В основном это японские сэндвичи сандо, пончики, моти и мункейки. Все закуски и пирожные готовят из-под ножа. 

Особенно хороши здесь моти — нежные японские пирожные из рисовой муки. Внутри шарика — творожный сыр с различными начинками: манго-маракуйя, матча с белым шоколадом, розовый кактус, банан и кокосовая карамель или хурма с медом. Однако, по опыту редакции, в некоторые дни части заявленных вкусов моти и мункейков может не оказаться в наличии.

  • Моти в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Моти в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Витрина с моти в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Витрина с моти в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • «Моти сакура» и «мункейк сакура» в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    «Моти сакура» и «мункейк сакура» в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофеманов порадует фильтр-сет «Разные страны» от основателя компании по обжарке кофе Александра Ярового. В сет входят три варианта:

  • «Колумбия Хорхе-Браво» — во вкусе чувствуются миндаль, какао, фундук и молочный шоколад;
  • «Руанда Акагера» со вкусом темных ягод и шоколада с нотами шиповника;
  • «Эфиопия реку», в котором можно «услышать» персик, черный чай, лимон и бергамот.

Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму:

Как найти кофейню?

Адрес: Краснодар, Разведчика Леонова, 7Б. Телефон: +7(928)038-88-33. В будни заведение работает с 9:00 до 21:00, в выходные — с 9:00 до 22:00.

Координаты: 45.044259, 39.036833.

Проложить пеший маршрут по Японскому саду (конечная точка уже указана):

3D-тур по кофейне:

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