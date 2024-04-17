Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ

Японский сад зацвел и традиционно оброс очередями на вход. Мы знаем 4 законных способа попасть сюда платно без ожидания: забронировать столик в ресторане «Рётэй», сходить на чайную церемонию, посетить мастер-класс или купить сертификат в кофейню «Киссатен».

Самый бюджетный и простой из них — последний. Вот почему: — сертификат в кофейню «Киссатен» на 500 рублей дешевле вариантов с рестораном и чайной церемонией (1500 против 2000 рублей за человека);



— этот вариант не обязывает «отсидеть» заготовленную программу чайной церемонии или мастер-класса;



— в отличие от «Рётэй», в кофейне не нужно оплачивать депозит за ребенка до 7 лет.

Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Что нужно знать перед покупкой сертификата в кофейню «Киссатен»: приобретать его нужно заранее (за неделю-две), свободные слоты, особенно в выходные в период цветения, заканчиваются очень быстро;

стоимость сертификата — 1500 рублей с человека (дети до 7 лет бесплатно). Эти деньги пойдут в счет оплаты еды и напитков в кофейне. Если превысили лимит, можно доплатить, если не добрали — остаток не возвращается;

после покупки сертификата вам в WhatsApp придет два QR-кода. Первый, QR-код для входа в сад, начнет действовать за 2,5 часа до времени посещения кофейни . Второй нужно показать на кассе кофейни перед оплатой заказа;

. Второй нужно показать на кассе кофейни перед оплатой заказа; в кофейню нужно прийти ко времени, которое вы выбрали на сайте, однако сертификат не бронирует для вас столик: если свободного места не найдется, еду и напитки можно заказать навынос (или подождать);

после трапезы в кофейне вы не ограничены по времени прогулки в саду. А если почувствуете усталость, можно вернуться за еще одним пирожным и кофе;

Японский сад работает с 7:00 до 23:00 на вход и до 23:30 на выход. На территории есть места для отдыха в тени с лавочками и туалеты.

Как купить сертификат в кофейню «Киссатен»? На главной странице сайта кофейни kissaten-coffee.ru нажмите кнопку «Купить сертификат». Во всплывающем окне введите имя, телефон (на этот номер в WhatsApp придут QR-коды), количество персон и выберите дату посещения:

© Скриншоты с сайта kissaten-coffee.ru

Если в выбранный день места разобрали, ниже появится сообщение: «На эту дату нет свободных сертификатов, выберите другую дату». Если свободные слоты остались, сайт предложит время. Когда найдете удобный вариант, поставьте галочку «Согласен…» и нажмите «Купить сертификат». После этого сайт автоматически перенаправит вас на страницу оплаты банковской картой:

© Скриншоты с сайта kissaten-coffee.ru

Сразу после оплаты на указанный ранее телефон в WhatsApp придут два QR-кода: первый нужно показать охраннику на входе в сад (дата и время, с которого можно начать прогулку, указаны в сообщении);

второй — для оплаты заказа в кофейне.

© Скриншоты сообщений от кофейни после покупки сертификата

Что заказать в «Киссатен»? Заведение специализируется на спешелти-кофе (кофе высокого качества) и фингер-фуде — блюдах, которые удобно есть руками. В основном это японские сэндвичи сандо, пончики, моти и мункейки. Все закуски и пирожные готовят из-под ножа.

Особенно хороши здесь моти — нежные японские пирожные из рисовой муки. Внутри шарика — творожный сыр с различными начинками: манго-маракуйя, матча с белым шоколадом, розовый кактус, банан и кокосовая карамель или хурма с медом. Однако, по опыту редакции, в некоторые дни части заявленных вкусов моти и мункейков может не оказаться в наличии.

Моти в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Витрина с моти в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

«Моти сакура» и «мункейк сакура» в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофеманов порадует фильтр-сет «Разные страны» от основателя компании по обжарке кофе Александра Ярового. В сет входят три варианта: «Колумбия Хорхе-Браво» — во вкусе чувствуются миндаль, какао, фундук и молочный шоколад;

«Руанда Акагера» со вкусом темных ягод и шоколада с нотами шиповника;

«Эфиопия реку», в котором можно «услышать» персик, черный чай, лимон и бергамот.

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