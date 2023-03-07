Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения. Самый весенний гид

В Краснодарском крае весна часто наступает раньше календарных сроков, а некоторые растения зацветают еще в январе. Спросили у ландшафтного дизайнера и ботаника, где в Краснодаре и крае можно увидеть зацветающие растения, и нанесли места на карту. Ландшафтный архитектор Лариса Толмасова рассказала, что уже с начала января зацвел жасмин голоцветковый, или зимний. Он и сейчас еще цветет, но в лесах или пригороде его нет. Зато его можно найти в самом Краснодаре: на развязке улиц Старокубанской и Селезнева или в частном секторе, к примеру, в районе улицы Офицерской.

Жасмин голоцветковый © Фото Wildfeuer, wikipedia.org

На рубеже февраля-марта цветут жимолость душистая, форзиция, свои прекрасные пушистые сережки выпустила ива козья (верба). После форзиции в середине апреля наступает пик цветения у многих плодовых деревьев — почти одновременно зацветают абрикосы, сливы, груши и вишни.

Верба © Фото Patricia Keith, publicdomainpictures.net

Форзиция © Фото freepik, freepik.com

Жимолость душистая © Фото Elena Regina, flickr.com

В Краснодаре много мест, где можно увидеть аллеи с высаженными декоративно-цветущими яблонями, вишнями, грушами, сливами. Например, на улице Ставропольской, возле кадетского училища на Северной, у ТЦ «Карнавал» на Буденного. На цветущие сакуры можно будет полюбоваться в парке «Краснодар».

Сакура © Фото Fritters, deviantart.com

Старый яблоневый сад сохранился в Институте биологической защиты растений — на запад от Краснодара на пути к Елизаветинской. Сад совсем заброшен, но он очень красивый, деревья там похожи на сказочных героев. В районе Энки растет бруссонетия бумажная. Она зацветает в конце мая. А на улице 40 лет Победы в сквере при Институте виноградарства и садоводства растет огромное павловниевое дерево. В нашем климате оно цветет в мае.

Павловния © Фото Tim Waters, flickr.com

Бруссонетия бумажная © Фото Vlad Proklov, flickr.com

По словам ботаника и ландшафтного дизайнера Ирины Яхош, первым зацветает кизил. Он может запаздывать из-за февральских морозов, но обычно цветет уже в начале марта. Кизил растет в окрестностях Горячего Ключа, станиц Северской, Крепостной, Убинской, Шапсугской. Цветущий кизил видно издалека — желтые пятна среди еще совершенно голого, серого леса.

Кизил © Фото Phillip Merritt, flickr.com

Позже, с середины — конца марта, когда цветение кизила уже на излете, зацветает дикая алыча. В Краснодаре ее много в лесопарке Красный Кут. В период цветения алычи там очень красиво!

Дикая алыча © Фото Nick Wood, flickr.com

В ботаническом саду им. И. С. Косенко уже цветет жимолость ранняя, в марте зацветет форзиция.

Жимолость © Фото Franz Xaver, wikipedia.org

Жимолость © Фото Franz Xaver, wikipedia.org

В середине апреля здесь будут цвести магнолии Суланжа и декоративные сортовые яблони. Магнолия цветет очень эффектно — огромными розово-сиреневыми цветками, а яблони — ярко-розовым и малиновым.

Магнолия суланжа © Фото James F, wikipedia.org

В дендропарке есть очень много старых посадок, которые организовывались по географическому признаку. Например, там есть экзохорда, которая зацветает в конце апреля — начале мая.

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Из неплодовых эффектно цветет липа, но она зацветает гораздо позже, уже в конце мая. Это одно из редких лесообразующих пород, которое цветет красиво и ароматно. Каштан конский в последние годы цветет как раз на майские праздники, а акация — в середине мая.

Каштан © Фото Алексея Иванова, flickr.com

Акация © Фото David Illig, flickr.com

В Краснодарском крае В середине апреля — начале мая эффектно зацветают дикие груши, яблони. Это невысокие деревья, в основном они растут по опушкам леса, где больше света. Но иногда их можно найти и в самом лесу. Они растут практически везде. Если повезет, можно встретить и дикую черешню (вишню птичью). Цветет она так же, как и садовая черешня, но растет не везде.

Дикая яблоня © Фото Hans Hillewaert, wikipedia.org

Дикая черешня © Фото Andrei Stroe, wikipedia.org

На рубеже апреля-мая зацветают боярышники. У нас в крае массово растет несколько видов, и сроки цветения у них отличаются — могут цвести до конца мая. Боярышник растет в крае практически повсеместно за исключением высокогорных районов. На майские праздники зацветает и рододендрон желтый. Цветение у него сказочное! В пределах 100 км от Краснодара его можно встретить в районе Горячего Ключа и при подъеме на Планческие скалы.

Рододендрон желтый © Фото Chrumps, wikipedia.org

Рододендрон желтый © Фото Karduelis, wikipedia.org

Боярышник © Фото David Wright, flickr.com

Планческие скалы — вообще очень благодатное и доступное место. Кроме кизила, яблонь, груш, рододендрона здесь есть естественный сосновый лес, что для этого района редкость. В середине мая зацветает дикий жасмин (чубушник). Пахнет он даже лучше садового. Но растет не повсеместно, его нужно искать: обычно под пологом леса, в тенистых местах, где прохладно.

Дикий жасмин © Фото freepik, freepik.com

Жимолость этрусская — эндемик нашего региона, лиана, которая растет на опушках леса. Она цветет в мае-июне даже эффектнее, чем более известная садовая жимолость японская, и у нее не такой резкий запах. Станица Шапсугская — чудное место, где можно встретить всё. За станицей есть огромный луг, поросший дикой грушей, и в середине апреля он будет весь в белом цвету. Нужно только запастись резиновыми сапогами — в окрестностях Шапсугской приходится неоднократно переходить мелкие речки вброд. Но поехать туда однозначно стоит — места там совершенно потрясающие.

Дикая груша © Фото Vicki DeLoach, flickr.com

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