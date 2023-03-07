Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения. Самый весенний гид
В Краснодарском крае весна часто наступает раньше календарных сроков, а некоторые растения зацветают еще в январе. Спросили у ландшафтного дизайнера и ботаника, где в Краснодаре и крае можно увидеть зацветающие растения, и нанесли места на карту.
Ландшафтный архитектор Лариса Толмасова рассказала, что уже с начала января зацвел жасмин голоцветковый, или зимний. Он и сейчас еще цветет, но в лесах или пригороде его нет. Зато его можно найти в самом Краснодаре: на развязке улиц Старокубанской и Селезнева или в частном секторе, к примеру, в районе улицы Офицерской.
На рубеже февраля-марта цветут жимолость душистая, форзиция, свои прекрасные пушистые сережки выпустила ива козья (верба). После форзиции в середине апреля наступает пик цветения у многих плодовых деревьев — почти одновременно зацветают абрикосы, сливы, груши и вишни.
В Краснодаре много мест, где можно увидеть аллеи с высаженными декоративно-цветущими яблонями, вишнями, грушами, сливами. Например, на улице Ставропольской, возле кадетского училища на Северной, у ТЦ «Карнавал» на Буденного. На цветущие сакуры можно будет полюбоваться в парке «Краснодар».
Старый яблоневый сад сохранился в Институте биологической защиты растений — на запад от Краснодара на пути к Елизаветинской. Сад совсем заброшен, но он очень красивый, деревья там похожи на сказочных героев.
В районе Энки растет бруссонетия бумажная. Она зацветает в конце мая. А на улице 40 лет Победы в сквере при Институте виноградарства и садоводства растет огромное павловниевое дерево. В нашем климате оно цветет в мае.
По словам ботаника и ландшафтного дизайнера Ирины Яхош, первым зацветает кизил. Он может запаздывать из-за февральских морозов, но обычно цветет уже в начале марта. Кизил растет в окрестностях Горячего Ключа, станиц Северской, Крепостной, Убинской, Шапсугской. Цветущий кизил видно издалека — желтые пятна среди еще совершенно голого, серого леса.
Позже, с середины — конца марта, когда цветение кизила уже на излете, зацветает дикая алыча. В Краснодаре ее много в лесопарке Красный Кут. В период цветения алычи там очень красиво!
В ботаническом саду им. И. С. Косенко уже цветет жимолость ранняя, в марте зацветет форзиция.
В середине апреля здесь будут цвести магнолии Суланжа и декоративные сортовые яблони. Магнолия цветет очень эффектно — огромными розово-сиреневыми цветками, а яблони — ярко-розовым и малиновым.
В дендропарке есть очень много старых посадок, которые организовывались по географическому признаку. Например, там есть экзохорда, которая зацветает в конце апреля — начале мая.
Что в мае цветет на Кубани:
Из неплодовых эффектно цветет липа, но она зацветает гораздо позже, уже в конце мая. Это одно из редких лесообразующих пород, которое цветет красиво и ароматно. Каштан конский в последние годы цветет как раз на майские праздники, а акация — в середине мая.
В Краснодарском крае
В середине апреля — начале мая эффектно зацветают дикие груши, яблони. Это невысокие деревья, в основном они растут по опушкам леса, где больше света. Но иногда их можно найти и в самом лесу. Они растут практически везде. Если повезет, можно встретить и дикую черешню (вишню птичью). Цветет она так же, как и садовая черешня, но растет не везде.
На рубеже апреля-мая зацветают боярышники. У нас в крае массово растет несколько видов, и сроки цветения у них отличаются — могут цвести до конца мая. Боярышник растет в крае практически повсеместно за исключением высокогорных районов.
На майские праздники зацветает и рододендрон желтый. Цветение у него сказочное! В пределах 100 км от Краснодара его можно встретить в районе Горячего Ключа и при подъеме на Планческие скалы.
Планческие скалы — вообще очень благодатное и доступное место. Кроме кизила, яблонь, груш, рододендрона здесь есть естественный сосновый лес, что для этого района редкость.
В середине мая зацветает дикий жасмин (чубушник). Пахнет он даже лучше садового. Но растет не повсеместно, его нужно искать: обычно под пологом леса, в тенистых местах, где прохладно.
Жимолость этрусская — эндемик нашего региона, лиана, которая растет на опушках леса. Она цветет в мае-июне даже эффектнее, чем более известная садовая жимолость японская, и у нее не такой резкий запах.
Станица Шапсугская — чудное место, где можно встретить всё. За станицей есть огромный луг, поросший дикой грушей, и в середине апреля он будет весь в белом цвету.
Нужно только запастись резиновыми сапогами — в окрестностях Шапсугской приходится неоднократно переходить мелкие речки вброд. Но поехать туда однозначно стоит — места там совершенно потрясающие.
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму:
Для тех, кто ждет весны, чтобы открыть сезон выездов на природу, Лариса Толмасова добавляет, что много цветущих деревьев весной можно увидеть в окрестностях станиц Смоленской, Крепостной, Ставропольской. Практически все локации в районе предгорья Кавказа. Там, где начинаются горы и нет открытых ветров, цветение начинается где-то на неделю раньше. Сейчас там очень красиво: еще неделю назад был снег, а теперь все преображается, и уже начинает зацветать кизил.