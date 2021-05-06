Что в мае цветет на Кубани? Цветочный шазам Краснодарского края

В 2021 году весна на Кубани немного подзадержалась. Но вот поля, клумбы и сады всё же начали цвести, и в ближайшие недели нас ждет очень разноцветная — в самом прямом смысле — пора. Юга.ру готовы помочь всем желающим насладиться красотой природы со знанием дела. Мы — при содействии коллектива Ботанического сада КубГУ — подготовили мини-энциклопедию всего, что красиво расцвело на Кубани в конце апреля и начале мая. Наши фотографии и описания помогут точно определить, чем именно вы любуетесь. Перед вами — первая часть цветочного «шазама» от Юга.ру. В ней мы рассказываем о том, что зацветает в конце апреля — начале мая. Скоро будет продолжение.

Хеномелес или айва японская. Небольшой (средняя высота — 2-3 м) кустарник семейства розовых. Цветет оранжево-желтыми, алыми, темно-красными, ярко-оранжевыми или светло-розовыми цветками достаточно крупного размера — 3-4 см в диаметре. В конце вегетационного периода дает желтые плоды, вполне пригодные для употребления в пищу, пусть и более жесткие, чем культивируемая в кулинарных целях айва продолговатая. А японскую айву садоводы любят, в первую очередь, за декоративность и неприхотливость: растение практически не нуждается в поливе.

Спирея. В народе этот невысокий декоративный кустарник называют «невеста», а научное его наименование восходит к древнегреческому слову «спираль». Пышно цветет многочисленными соцветиями из мелких белых цветов. Они приятно пахнут и привлекают пчел — иными словами, растение является медоносом. Род объединяет около 100 видов спиреи, но активно культивируют лишь несколько — те, которые хорошо держат заданную форму, неприхотливы и выносливы — без проблем переносят как жару, так и заморозки.

Магония падуболистная. Вечнозеленый кустарник семейства барбарисовых, завезенный из Северной Америки. Средняя высота — чуть менее 1 метра. Это весенний медонос, который хорошо растет и на солнце, и в тени, а к почвам нетребователен. В конце апреля — начале мая магония зацветает пышными шапками мелких желтых цветков, которые продолжают радовать глаз до первых морозов. В августе-сентябре созревают сизо-синие плоды, кислые на вкус. Из высушенной коры ветвей или верхушек побегов магонии делают настойку, которая может помочь при артрите, псориазе, ревматизме, заболеваниях почек, печени и желчного пузыря.

Барбарис Тунберга. Раскидистый кустарник с округлой формой кроны, высотой до 2,5 метров. В пору цветения выглядит очень эффектно благодаря необычному контрасту красно-бурых побегов и мелких желтых цветков с красной каемкой. В сентябре-октябре созревают не менее красивые плоды — блестящие, кораллово-красные, но при этом совершенно не пригодные в пищу. Барбарис Тунберга широко применяется в садах и парках, в том числе в качестве живых изгородей. Устойчив к опасным для других видов барбариса заболеваниями — мучнистой росе и так называемой ржавчине. Но нуждается в ярком освещении.

Багрянник европейский. Также известен, как «иудино дерево» и церцис европейский (от древнегреческого слова со значением «челнок»). Распространен на Черноморском побережье, хотя и в степных районах края иногда встречается. Представляет собой кустарник или дерево высотой 7-15 метров с, как правило, искривленным стволом, кора которого покрыта глубокими трещинами. Цветет очень красиво и обильно: бесчисленные пучки лилово-розовых цветков покрывают всю крону, а иногда и ствол. А листья появляются на багряннике только после того, как отцветают его цветы.

Магнолия Суланжа. Гибрид, который в 1820 году Этьен Суланж получил путем перекрестного опыления двух видов магнолии — обнаженной и лилиецветной. Растение оказалось устойчиво к морозам, загрязненной среде и, как впоследствии выяснилось, даже к автомобильному выхлопу и промышленным выбросам. Сейчас ботаники насчитывают 28 форм магнолии Суланжа: она может быть как кустарником, так и деревом высотой до 10 метров, а ее бокаловидные, похожие на тюльпан цветки снаружи могут иметь розовый, красный, пурпурный или белый с розовыми полосками окрас. При этом внутри цветки всегда белые. И появляться они могут даже на необлиственных побегах.

Калина морщинистолистная. Это вечнозеленый кустарник — самый морозостойкий из всех видов калины. С другой стороны, прямые лучи солнца он переносит плохо, так что встречается обычно в тенистых местах. Вырастает до 3 метров в высоту, легко опознается по листьям, которые на ощупь бархатистые, а на вид — какие? правильно! — морщинистые. Расцветает плотными соцветиями-зонтиками, состоящими из многочисленных белых или кремово-белых миниатюрных цветков. К осени дает плоды — костянки, которые постепенно меняю цвет от красного к черному.

Флокс. Под этим названием объединено несколько десятков видов стелющихся травянистых растений. Название «флокс» (от латинского «пламя») придумал Карл Линней — видимо, его впечатлили красные цветы дикорастущей разновидности. А сейчас в садах можно встретить самые разные флоксы — от чисто-белых до малиново-пурпурных и темно-фиолетовых. Цветки небольшие (не более 4 см в диаметре), у них всегда по пять лепестков, и они образуют большие шарообразные соцветия, которые плотно покрывают газон — неспроста такие флоксы иногда называют «ковровыми».

Ландыш майский. Многолетнее растение высотой около 20 см, которое любит тенистые и влажные места, поэтому встречается обычно в лиственных, сосновых и смешанных лесах, реже — на опушках и полянах. Все цветки растения — грациозно склоненные колокольчики белого цвета — собраны вдоль одной цветоножки. Ландыш занесен в Красную книгу. Поэтому никогда не покупайте букеты из этих цветов. А если увидите их растущими в природе — ограничьтесь фотографиями, но ни в кем случае не срывайте.

Черемша. Травянистое растение подсемейства луковых, которое обычно растет в дикой природе, но иногда и культивируется. Другие названия — дикий чеснок и медвежий лук. Цветет густыми соцветиями шаровидной формы, цветки белые, с узкими листьями. Встречается, как правило, в тенистых лесах неподалеку от речных долин. Молодые побеги можно употреблять в пищу. Но если черемша долго росла при температуре выше 20 ˚С, то ее вкусовые качества, как и у многих других луковых, сильно ухудшаются. В некоторых регионах России черемша занесена в Красную книгу, но Краснодарский край в этот список не входит.

Бадан сердцелистный. Под настроение можно использовать альтернативные названия этого растения — камнеломка, монгольский чай, бергения кордифолио. Озеленители и ландшафтные дизайнеры весьма любят бадан за сочетание неприхотливости со своеобразной красотой. Белые, розовые, фиолетовые или лиловые цветки обычно растут по два на одной цветоножке и образуют густые соцветия, которые контрастно смотрятся на фоне крупных блестящих листьев. В дикой природе встречается на каменистых склонах и в хвойных лесах.

Мускари. Другие названия этого луковичного многолетника семейства спаржевых в своем роде тоже прекрасны: мышиный гиацинт и гадючий лук. Встречается на опушках леса, среди кустарников, на горных склонах Кавказа. Цветет безлистной стрелкой, которая оканчивается густой многоцветной кистью. Окраска цветов варьируется от белого до темно-синего. Обладает хорошо выраженным приятным ароматом. Пользуется большой популярностью и садоводов, в том числе, за морозоустойчивость.