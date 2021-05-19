Что цветет на Кубани в мае-июне? Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая

Небо на ладони, лето на пороге: развернулись листья, подросла трава (и ее уже даже начали косить), а цветы всё продолжают и продолжают распускаться. А Юга.ру при содействии коллектива Ботанического сада КубГУ всё продолжают публиковать цветочный путеводитель! С нами вы не только точно определите, что именно это у нас такое тут цветет и пахнет, но и узнаете об этом растении что-нибудь малоизвестное, да интересное.

Декоративный лук. Также известен под названием «аллиум», что в переводе с латыни означает, как ни странно, «чеснок». В биологический род входит более 400 видов, среди которых примерно поровну съедобных и декоративных. Некоторые виды могут достигать в высоту полтора метра, но обычно лук дорастает примерно до 40 см. Цвести начинает в мае, хотя некоторые виды — только в августе. Цветы бывают самых разнообразных окрасок — от белого до фиолетового. Главная отличительная примета — длинная цветоножка, оканчивающаяся соцветием в форме пышного шара, реже — полусферического зонтика. Аромат у растения тоже специфичен, под стать вкусу.

Аллиум сравнительно неприхотлив в уходе, однако светолюбив, поэтому высаживают его обычно на солнечных территориях. И чем лучше освещена грядка, тем интенсивнее окраска у цветов лука. При срезке растение долго стоит, также аллиум хорош как сухоцвет. В диком виде встречается по берегам рек и возле лесов.

Каштан конский. Также это живописное парковое дерево именуют жёлудником и эскулисом. Впрочем, каштаны в виде кустарника тоже иногда встречаются. Как бы то ни было, растение можно опознать по крупным кистям из 5-7 листьев в форме воздушного змея. И по ароматным цветам, распускающимся прямостоящими конусовидными метелками размером 10-30 см. Расцветают они обычно в мае, вскоре после того, как распустятся листья. Лепестки белые, небольшие пятна на них поначалу имеют желтый цвет, а когда нектар перестает выделяться, становятся красными, давая насекомым понять, что опылять каштан больше нет смысла.

Плоды конского каштана несъедобны для человека, однако называть их бесполезными будет неверно: содержащиеся в них вещества способны укреплять стенки кровеносных сосудов, улучшать обмен веществ и оказывать противовоспалительное и обезболивающее действие — так что их используют в качестве лекарственного сырья.

Шиповник майский. Кустарник высотой до 2 метров, который также называют майской розой. Садоводы любят его за неприхотливость и морозостойкость. В дикой среде растет в одиночку или группами в поймах рек, на лугах, полянах и опушках.

Распускается шиповник обычно в конце мая — начале июня. И цветет ярко-розовыми пятилепестковыми цветками диаметром 3-7 см, которые обычно одиночные, но иногда сгруппированы по два-три. Любуясь этими цветами, будьте аккуратны — побеги кустарника усажены шипами, которые находятся в основании листовых черешков. Гладкие оранжевые или красные плоды шиповника начинают созревать в августе. Их очень любят птицы — рябчики, вороны, галки, овсянки. Возможно, это связано с тем, что плоды шиповника не имеют себе равных по содержанию витамина С: в относительном содержании его тут в десять раз больше, чем, к примеру, в корках апельсина и лимона.

Бальзамин садовый. Этот невысокий (25-50 см) кустарник примечателен своим забавным альтернативным названием — садовники старшего поколения называют его «ванька мокрый» из-за того, что на его листве постоянно собираются капли влаги. Ванька начинает радовать своим цветением с конца мая и продолжает до первых заморозков. Цветки у него достаточно крупные (4-5 см в диаметре), у некоторых сортов край лепестка махровый. Отличается многообразием оттенков, которые могут быть практически любыми, за исключением желтого и голубого.

Простой в выращивании и уходе, не требует специальных навыков садоводства. Однако бальзамину нужен яркий свет, так что при выборе участка для высадки предпочтение стоит отдавать западным или восточным углам сада. В дикорастущем виде иногда встречается бальзамин лесной, однако он, во-первых, не так красив, как садовый, а в придачу к этому еще и ядовит.

Боярышник. Кустарник, изредка небольшое дерево семейства розовых. Встречается практически на всей территории Европы. В дикой среде — в лиственных лесах, по берегам водоемов, вдоль дорог, на склонах. Его частый спутник — терн, вместе они образуют сложно проходимые заросли, где вьют гнезда различные птицы. За устойчивость к загазованности и пыли боярышник любят использовать для обустройства городских садово-парковых зон. Тем более, что декоративные качества у него тоже на достойном уровне.

Цвести боярышник начинает во второй половине мая. Его белые или светло-розовые цветки невелики размером (1,5 см в диаметре), зато собраны в плотные соцветия-щитки, которые создают впечатление, что всё растение покрыто пышным цветущим ковром. В сентябре созревают плоды красного или красно-коричневого цвета, похожие на маленькие яблочки.

Мак. Одно из наиболее фотогеничных растений наших широт — крупный яркий цветок на длинном стебле-цветоносе. На Кубани цветение маков обычно начинается в середине мая, но тем позже, чем холоднее выдалась весна. Обычно его лепестки ярко-красные, хотя встречаются и белые маки, и розовые. К слову, некоторые маки цветут не одиночными цветами, а метелками. Плод в форме коробочки при созревании лопается, выбрасывая семена.

На Кубани наиболее распространен мак-самосейка, он растет на полях и вдоль дорог, способен адаптироваться практически к любым погодным и экологическим условиям. Среди маков есть виды, которые запрещены для выращивания на частных участках. Речь идет о тех, из незрелых коробочек которых получают опиум — это снотворный, щетинконосный, принцетниковый и восточный маки.

Жасмин. Кустарник семейства маслиновых, засухоустойчив и легко переносит морозы до -25 °С. В России в диком виде встречается на Северном Кавказе, Южном Урале, Алтае, Черноморском побережье. Популярен в качестве декоративного растения, поскольку не только отлично подходит для создания бордюров и живых изгородей, но и очень приятно пахнет в пору цветения (то есть, если речь идет о Краснодарском крае, в середине мая).

Цветет жасмин белыми, реже — желтыми или розовыми цветками из 4-5 лепестков. В России жасмин часто путают с другим кустарником, который похоже пахнет и выглядит — этот кустарник называется чубушник. Различать их нужно по форме цветков: у жасмина лепестки узкие и выходят из длинной трубочки, тогда как у чубушника цветок крупный и формой напоминает бокал.

Черемуха. Невысокое дерево (иногда кустарник) из рода слива семейства розовых. В диких лесах встречается по всей России, преимущественно по берегам рек и на опушках. В декоративных целях тоже активно используется. В лекарственных, впрочем, тоже — для медицины черемуха годится практически полностью. Кору заготавливают ранней весной, цветки в мае, плоды по мере созревания с июля по сентябрь.

Цветет черемуха белыми, изредка розоватыми цветками, которые собраны в густые поникающие кисти 10-12 см в длину. Обладает очень сильным, приятным и хорошо узнаваемым запахом. Несмотря на то, что цветет черемуха ежегодно, плодоносить ей удается далеко не каждый раз — связано это с тем, что растение очень чувствительно к весенним заморозкам, да и разные вредители черемуху просто обожают.

Липа сердцевидная. Могучее (20-38 метров в высоту) дерево обычно расцветает в наших широтах ближе к началу июня. И заметно оно в этот момент не столько цветами, сколько ароматом — неспроста липовый мед считается одним из самых душистых.

Цветки у липы мелкие (1-1,5 см в диаметре), желтовато-белые, собраны в поникающие соцветия-щитки по 3-11 штук. Липовый цвет применяют в парфюмерной промышленности, для производства ликеров и, конечно, в медицине: при простудных заболеваниях, туберкулезе, цистите, ревматизме, мигрени, атеросклерозе и сахарном диабете.

Рододендрон. Растение семейства вересковых, род объединяет сотни видов — от 30-метровых деревьев до стелющихся кустарничков. В России (преимущественно на Северном Кавказе и Дальнем Востоке) встречается 18 разновидностей рододендрона, и как правило это кустарник высотой 2,5-3,5 метра. Цветки его имеют слегка несимметричную форму, собраны в кисти или щитовидные соцветия (хотя бывают и одиночные), средний диаметр — 4.5 см, окраска варьируется от белой и кремовой до розовой.

Разводить это влаго- и тенелюбивое растение очень сложно, однако его красота сполна искупает труды. Цвести рододендрон начинает с 12-летнего возраста, распускается в середине мая или несколько позже.

Незабудка. В большинстве европейских языков название этого цветка имеет такой же смысл, как в русском, при этом древние греки называли его «миосотис» — «мышиное ухо». Растет в основном на полянах, но некоторые виды встречаются на берегах водоемов, в том числе болот. Цвести обычно начинает в середине мая.