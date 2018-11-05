Южное дерби осталось без победителя — до кубковых встреч

Специально для портала Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов разбирает прошедший 4 ноября матч премьер-лиги, в котором «Краснодар» и «Ростов» не смогли выявить победителя.

Алексей Андронов

— Теперь «Краснодар» и «Ростов» сыграют в 1/4 финала Кубка России (эта стадия разыгрывается по двухматчевой формуле), и определят то, чего не смогли сделать в чемпионате. Начну с самого главного: на мой взгляд, матч «Краснодар» — «Ростов» был одним из лучших в турнире в осенней его части. И даже объясню, почему: в обеих командах достаточно опытных, зрелых игроков, знающих свою задачу, понимающих цели клуба. Это не ЦСКА, заново отстраивающийся после потери едва ли не 2/3 состава. Не «Спартак», похожий на лодку без капитана. Да и сравнение с московскими клубами, или даже с «Зенитом» для представителей Южного округа не совсем корректно. Все же сам масштаб этих клубов иной. Но играют в футбол они здорово. Эмоционально, красиво, да и по качеству было очень хорошо.

Обыграв в дополнительное время «Крылья Советов» (пришлось помучиться и поднять из резерва игроков основы Газинского, Классона и Перейру), «Краснодар» вышел как раз на «Ростов» (в замечательном стиле вышвырнувший из Кубка России лидера чемпионата страны «Зенит»).

В свое время, в сезоне-2013/14, южная пара сыграла довольно интересный финал, правда, ответственность и близость трофея не позволили игрокам показать свои лучшие качества в самом финальном матче. Судьбу игры в Махачкале решили послематчевые пенальти. Помнится, тогда владелец «Краснодара» Сергей Галицкий даже написал сгоряча в твиттер: раз мы не смогли забить гол, зачем нам Кубок? С тех пор утекло много воды. «Краснодар» стал постоянным участником еврокубков, пошумел там и его южный сосед — одна победа «Ростова» над «Баварией» чего стоит? И я уже в предвкушении сшибки двух главных команд Южного округа в 1/4 финала. И, думаю, что игре чемпионата она уступить не должна, а отсиживаться в окопах ни Валерий Карпин, ни Мурад Мусаев не будут.

Особенно расписывать победу «быков» в Самаре нет смысла — как только на поле появились основные игроки, матч перешел в другое русло. Возможно, самарцы испугались, но это их вопрос. Не было понятно, насколько у «Краснодара» хватит сил, но мы уже хвалили физподготовку команды, и в Самаре она свой высокий уровень в этом аспекте снова подтвердила. Честно говоря, думал, что кубковые игры отнимут больше эмоций и сил. Все-таки 120 «краснодарских» минут, с учетом перелетов и выступления в Лиге Европы — серьезное испытание. Для «Ростова» победа над «Зенитом» — может, и не то же самое, что над «Баварией», но, конечно, тоже энергозатратная история. Тем более, что матч в свою пользу «Ростов» склонил в самой концовке. Однако в игре чемпионата команды вышли, как ни в чем не бывало, и пошли на Вы. Здесь важно отметить еще и тот факт, что никто никого не боялся (хотя в послематчевом интервью Карпин упомянул, что в перерыве именно что убеждал игроков не бояться), но и шапкозакидательских настроений не было. Две лучшие южные команды вышли решать, кто лучше. Не решили, но этот тот случай, когда хочется поставить оценку «обе лучше».

Карпин после игры сетовал на невнимание к аутам. Действительно, забить два раза в одном матче после ввода мяча из-за боковой линии — удается редко. Тем более, «Ростов» уже получал такой гол — в Москве от «Локомотива». Но с невниманием Карпин, я полагаю, разберется, а нам нужно отметить великолепную игру Ари. Настолько великолепную, что мысль сама вела в направлении состава сборной России на два ближайших матча. Да, Ари получал паспорт «не для сборной», а чтобы не считаться легионером в клубе. Но точно такой же путь прошел и Гилерме, действовавший в интересах «Локомотива», а в октябре великолепно сыгравший против Швеции и Турции. Насколько Черчесов готов поверить в Ари — вопрос не наш. Но с учетом пребывания Александра Кокорина по известному адресу, стремительно прогрессирующей усталости Дзюбы и пока что не очень большому доверию к кандидатуре Федора Чалова — почему бы и нет? В конце концов, сейчас сборной предстоят матчи не той ценности, чтобы Ари нельзя было вызвать (несмотря на то, что ему в декабре исполнится уже 33 года). Но — тут предоставим выбор Черчесову.

Я, кстати, решил воспользоваться собственным твиттером и опросить читателей: нужно ли вызывать бразильца в сборную? С соотношением 60 на 40 преобладает отрицательный ответ.

Нужно ли вызвать Ари в сборную России? — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) November 4, 2018

Самое главное отличие Ари нынешнего от Ари абстрактного — его способность (и стремление) конвертировать лишнюю энергию исключительно в игровые эпизоды. Такой Ари — большой помощник «Краснодару», и о необходимости приобретения форварда после таких матчей вспоминать даже как-то неловко.

Зато стоит поговорить о возникающих у «Краснодара» проблемах в обороне. Если помните, «Стандард» свой второй гол забил с углового. А в этот раз оба мяча влетели в ворота Синицына именно после такого стандарта (пусть и в первом случае Шомуродов забивал не с подачи, но в течение одного игрового эпизода).

Совершенно не согласен с комментатором матча Александром Шмурновым, заявившим о том, что Урош Спайич заменил в «Краснодаре» Андреаса Гранквиста «без потери качества». Мне кажется, как раз Спайичу не хватает ни той уверенности в себе, которая была у шведа, ни порой взаимопонимания с партнерами (точнее — с Мартыновичем). Может быть, это исправится в ходе зимних сборов, но пока оборону «Краснодара» в целом и ее центральную зону в особенности назвать монолитом — не получается. «Ростов» в конце нашел в себе силы буквально давить соперника. И додавил. И, я думаю, никто бы не удивился, если бы ростовчане забили в ходе эпизода, предшествующего угловому — там все было очень опасно. Ну а то, что после подачи на ближнюю штангу, где, как сказал после матча Виталий Калешин, «собралось большое скопление игроков», зона непосредственно перед воротами оказалась бесхозной, — точно не красит оборону «Краснодара».