«Краснодар» в 120-минутном матче переиграл «Крылья Советов» и вышел в 1/4 Кубка России
Футболисты «Краснодара» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 1/8 финала Кубка России, который стал самым длинным в сезоне и продлился 120 минут
Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет на 54-й минуте, когда отличился форвард Александр Соболев. «Краснодар» смог отыграться на 76-й минуте благодаря точному удару полузащитника Виктора Классона. В дополнительное время — на 111 минуте — «быкам» удалось забить еще раз, гол записал на свой счет нападающий Иван Игнатьев.
Таким образом, «Краснодар» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Крылья Советов» вылетели из турнира.
В четвертьфинале соперником «быков» станет победитель встречи «Ростов» — «Зенит».
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