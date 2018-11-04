«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» 4 ноября встретились в южном дерби

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился вничью — 2:2.

Счет на 7-й минуте открыл форвард желто-синих Элдор Шомуродов. На 16-й минуте Ари забил ответный гол. На 72-й минуте он оформил дубль, однако через 9 минут Сверрир Ингасон отправил второй мяч в ворота Синицына и установил окончательный счет поединка.

Игру посетили 34 тыс. 652 болельщика.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 10 ноября на своем поле против московского «Динамо». На следующий день «быки» на выезде встретятся с красноярским «Енисеем». Перед этим краснодарцы 8 ноября проведут домашний матч Лиги Европы с бельгийским «Стандардом».

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