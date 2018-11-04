«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» 4 ноября встретились в южном дерби

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился вничью — 2:2.

Счет на 7-й минуте открыл форвард желто-синих Элдор Шомуродов. На 16-й минуте Ари забил ответный гол. На 72-й минуте он оформил дубль, однако через 9 минут Сверрир Ингасон отправил второй мяч в ворота Синицына и установил окончательный счет поединка.