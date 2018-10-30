«Краснодар» побеждает ЦСКА в Москве и сдает зачет по физике

Специально для Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов разбирает прошедший 28 октября матч ЦСКА — «Краснодар».

Алексей Андронов

Сценарии побед бывают разными. Может, как самому ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Реала», повезти с быстрым голом, а соперник так и не найдет пути к твоим воротам. Но в воскресенье «Краснодар» выиграл по самому удивительному сценарию — уступая по ходу матча. В чем удивительность? ЦСКА свой матч в еврокубках завершил на 48 часов раньше. При этом его судьба не висела на волоске до последних секунд, как это было у «быков», так что сил армейцы наверняка потратили меньше. 48 часов на восстановление — это очень большая фора. И мне кажется, в ЦСКА об этом думали слишком много. И в итоге упустили другие аспекты игры.

По сравнению с матчем против «Стандарда», «Краснодар» сделал только одно изменение в стартовом составе — и диктовал его лимит на легионеров. Стоцкий сменил Вандерсона. Почему ротация не была столь широкой? А особенно и некого больше ждать в стартовом составе. Загадочной пока выглядит персона исландского защитника Фьолусона. Что у него есть ценные качества — говорят и в клубе. Но, во‑первых, центр обороны без причины меняют редко, во-вторых, основные проблемы «Краснодара» связаны не с этой зоной.

Первый тайм получился ровно таким, каким его и ожидали. ЦСКА атаковал чаще, мячом владел больше и в целом выглядел свежее. Находить возможности для создания острых ситуаций у них получалось лучше. «Краснодар» явно выглядел усталым. В перерыве Рамиреса сменил Вандерсон (в оборону отодвинулся Стоцкий), но тут же уперся в Марио Фернандеса, выиграть у которого фланг сейчас мало кому в РПЛ под силу. Позже одним из решающих обстоятельств игры станет уход Вандерсона на другой фланг — но еще до этого «Краснодар» оказался в положении отыгрывающегося. Никола Влашич — один из самый ярких легионеров нашего чемпионата этой осенью. Дело даже не в том, что его фамилия постоянно в протоколах (именно хорват забил «Реалу»), а в том, как он играет. Влашич — атакующий полузащитник с очень широким набором функций. Он может и создавать атаки, и сам их завершать, что показывал уже не раз. Для постоянно меняющейся тактики ЦСКА это большой козырь.

К тому же Влашич идеально обучен технически, он допускает довольно мало брака. Удар после скидки Чалова не был очень сильным, но он был максимально точным, и Синицын до мяча не долетел. А вот дальше начались чудеса. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы Виктор Гончаренко, обычно весьма умело управляющий игрой, столь резко ослаблял ее заменами. Сразу же после гола он убрал Дзагоева (по всей видимости, по медицинским соображениям), а чуть позже и Чалова. Вышли Бийол и Хосонов, которые, конечно же, не могли вести столь же атакующую игру.

Вполне допускаю, что в ЦСКА рассчитывали на то, что «Краснодару» на штурм не хватит сил. Более того, если бы я был тренером ЦСКА — я полагал бы так же. Но ослаблять атакующий акцент было ошибкой. К этому моменту, конечно, было непонятно, сколько еще физически выдержат «быки». Я думаю, что даже Мурад Мусаев не знал ответа на этот вопрос. Но то, что соперник перестал напрягать оборону, им очень помогло. После перестановок ЦСКА владел мячом менее 40% времени и нанес всего три удара по воротам. Сложно сказать, тренеры ли переставили Вандерсона налево, увидев, что Фернандеса ему не обыграть, или это получилось спонтанно (думаю все же, что именно тренеры, и Гончаренко даже собирался проводить замену на левый фланг, но не успел), но именно это обстоятельство позволило «Краснодару» отыграться.