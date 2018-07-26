Ари получил российский паспорт

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари 26 июля получил гражданство России

Бразильский полузащитник в своем инстаграме рассказал, что получил российский паспорт. «Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же, тут живет моя дочь Ариани, готов остаться ради нее», — рассказал Ари «Спорт-Экспрессу». Он отметил, что живет и играет в России уже девять лет, поэтому гражданство стало для него наградой.

Agora eu sou russo! ���������� A post shared by ari_gol1000 (@ari_gol1000) on Jul 26, 2018 at 9:36am PDT

Ранее футболист поделился, что в России ему было легче подружиться с кем-то с помощью футбола, передает RT. «Я не пью, это правда, но в России лучший способ завести друзей — это совместные пьянки. Русские любят водку, понимаете? Сам не раз становился свидетелем того, как некоторые выпивали ежедневно», — рассказал Ари. Бразилец начал играть в России в начале 2010 года, заключив контракт с московским «Спартаком». В августе 2013 футболист стал игроком «Краснодара». В феврале 2017-го ушел в аренду «Локомотиву» до конца сезона, а в июне столичный клуб продлил срок аренды на год, в течение которого бразилец выступил в восьми матчах премьер-лиги и забил один гол. В составе красно-зеленых Ари выиграл Кубок России сезона-2016/17 и стал чемпионом страны в прошлом сезоне.