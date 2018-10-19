«Ростов» не смог уйти от поражения в матче с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Ростов» 17 октября сыграл с «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги

Игра, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась победой хозяев.

Первый гол на 26-й минуте забил полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук. Спустя минуту Сверрир Ингасон сравнял счет. На 60-й минуте Соломон Кверквелия отправил второй мяч в ворота Ильи Абаева и установил окончательный счет встречи — 2:1.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 27 октября на своем поле, соперником станет махачкалинский «Анжи». На следующий день «Локо» в Красноярске сыграет с аутсайдером турнира «Енисеем».

Как сообщали Юга.ру, ранее 19 октября «Анжи» в домашнем матче потерпел поражение от московского ЦСКА.