«Ростов» не смог уйти от поражения в матче с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Ростов» 17 октября сыграл с «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги
Игра, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась победой хозяев.
Первый гол на 26-й минуте забил полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук. Спустя минуту Сверрир Ингасон сравнял счет. На 60-й минуте Соломон Кверквелия отправил второй мяч в ворота Ильи Абаева и установил окончательный счет встречи — 2:1.
Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 27 октября на своем поле, соперником станет махачкалинский «Анжи». На следующий день «Локо» в Красноярске сыграет с аутсайдером турнира «Енисеем».
Как сообщали Юга.ру, ранее 19 октября «Анжи» в домашнем матче потерпел поражение от московского ЦСКА.
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