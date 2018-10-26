Что означает третье подряд поражение «Краснодара»? Кризис?

Ведя в счете против льежского «Стандарда» 26 октября, «быки» не только упустили победу на бельгийском поле, но и, пропустив за несколько мгновений до конца, предельно запутали ситуацию в группе. Теперь у «Севильи», «Краснодара» и «Стандарда» по 6 очков. В очередном материале своего цикла для портала Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает третье поражение клуба подряд.

Алексей Андронов

Дать однозначную оценку выступлению команды Мурада Мусаева в Бельгии вряд ли получится. Первый тайм навевал большой оптимизм — моментов российский клуб создал достаточно, и если бы Ари был немного точнее в завершении… Хороший момент был после стандарта, но Спаич загнать мяч в ворота не сумел. И, тем не менее, на перерыв гости ушли, ведя в счете. Гол получился фактически фирменным для «Краснодара» — розыгрыш мяча под врывание Петрова, с последующим переводом в штрафную на Ари, где бразильцу было сложнее не забить, чем забить. В перерыве перспективы смотрелись радужно — тем более, что «Севилья» к этому моменту уверенно выносила турецкий «Акхисар Беледьеспор». Что случилось во втором тайме? Как показалось, игру «Краснодар» упустил сразу же после перерыва, решив выждать, и посмотреть — что может предложить ему соперник. «Стандард», напротив, попробовал нажать посильнее. Гол, конечно, вряд ли можно считать завершением осмысленной комбинации — Эмонд очень удачно попал с лета, застав врасплох Синицына, но это вполне отражало настрой подопечных знаменитого в прошлом вратаря Мишеля Прюдомма. На второй тайм, как любят говорить тренеры, они не вышли, а выскочили.

Снова можно вернуться к обсужденной нами ранее теме отсутствия Павла Мамаева. Разумеется, считать, что вся полузащита «Краснодара» зависела от него, будет преувеличением. Но, по моему мнению, теперь средней линии «быков» не хватает характерности. Мамаев — не могу заставить себя применять по отношению к нему слово «был» — игрок по-спортивному наглый, не боящийся взять игру на себя. Его универсальность (а в прежние годы он играл на фланге полузащиты) позволяла рассчитывать на «включение» практически в любой, особенно сложной ситуации. А его опыт позволял находить эти моменты, когда нужно включаться. Второй тайм «Краснодару» не удался совсем. Газинского и Каборе бельгийцы заставили думать только об обороне. Вандерсон никак не мог найти унисон действий с остальными, Перейра проигрывал в силовой борьбе и вообще был отодвинут очень далеко от штрафной площади, Классон тоже не может занести эту игру себе в актив. Некоторое оживление наступило в тот момент, когда на поле вышли свежие Игнатьев с Куэвой, а вскоре вслед за ними — и Сулейманов. Чем ближе был конец матча, тем более заметной становилась усталость игроков и той, и другой команды. В последнюю десятиминутку они фактически разделились на группы атакующих и обороняющихся. Пара острых контратак у «Краснодара» получилась, но одна из последующих и привела к потере мяча в районе центрального круга, быстрому выпаду «Стандарда», последовавшему за ним угловому и голу киприота Константиноса Лайфиса ударом головой в дальний угол.