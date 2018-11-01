«Ростов» обыграл «Зенит» и встретится с «Краснодаром» в 1/4 Кубка России

Ростовская область

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Футболисты «Ростова» одержали уверенную победу над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов Арена», закончилась со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, отличился защитник Арсений Логашов. «Зенит» сравнял счет благодаря нападающему Себастьяну Дриусси, реализовавшему пенальти на 28-й минуте. В конце второго тайма по разу забили хавбек хозяев Артур Юсупов и защитник Деннис Хаджикадунич.

Таким образом, «Ростов» вышел в 1/4 Кубка России, где встретится в «Краснодаром», обыгравшим в 1/8 «Крылья Советов». «Зенит» покинул турнир.

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