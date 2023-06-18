Рядом с новым Яблоновским мостом в Адыгее © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом с новым Яблоновским мостом в Адыгее © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом с новым Яблоновским мостом в Адыгее © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом с новым Яблоновским мостом в Адыгее © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

17 июня 2023 года открыли половину нового Яблоновского моста, который собирались построить с 2012-го. Старый мост тут же закрыли, поэтому пропускная способность переправы между Краснодаром и Яблоновским осталась прежней — по одной полосе в каждую сторону. Наблюдая долгожданное открытие, Юга.ру внимательнее осмотрелись вокруг — чтобы понять, что даже запуск всех четырех полос нового моста вряд ли кардинально улучшит ситуацию вокруг в ближайшие годы. Спасет ли новый Яблоновский мост от пробок? С краснодарской стороны — вероятно, да. К концу 2023 года новый мост планируют открыть полностью — по две полосы в обе стороны. Но и к ним соберется пробка, когда во время пиковых нагрузок машины будут съезжаться с пяти полос улиц Индустриальной и Захарова. С адыгейской стороны избежать пробок вряд ли удастся. И даже не из-за планов закрыть Тургеневский мост на реконструкцию в 2024 году на 14 месяцев. В 2012 году губернатор Кубани Ткачев обосновал необходимость строительства нового моста или расширения старого так: «Движение в час пик стоит намертво». За 11 лет Краснодарская агломерация только росла, в том числе — множеством жилых комплексов в поселке Яблоновский и ауле Новая Адыгея. Поэтому все, кто часто ездит между Краснодаром и ближним пригородом или Энемом, Афипским и Ильским, давно привыкли к пробкам перед Яблоновским мостом. Более того, из-за роста населения в поселке Новый и ауле Козет, пробка на въезде в Краснодар часто стала начинаться не перед мостом, а перед тоннелем под железной дорогой. Этот старый двухполосный тоннель с узким тротуаром находится на въезде в поселок Яблоновский и соединяет улицы Ленина и Дорожную — и уже по ней машины едут к мосту. В худших случаях пробка начинается еще от автосалонов на юге от поселка, в 2,6 км от моста. Высока вероятность, что открытие всех полос нового Яблоновского моста не устранит пиковые пробки, но лишь отодвинет их к тоннелю.

Тоннель под железной дорогой между улицами Дорожной и Ленина в поселке Яблоновском © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Тоннель под железной дорогой между улицами Дорожной и Ленина в поселке Яблоновском © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Удобно ли ходить вокруг моста пешеходам? На краснодарской стороне условия для пешеходов приемлемые. Да, сейчас везде много стройматериалов, разрушенного и плохо отремонтированного асфальта, дырявых и шатких деревянных настилов на тротуарах, пыли, не высыхающих луж с грязью и т.п., но все это можно списать на временные обстоятельства стройки.

У автовокзала «Южный» в Краснодаре © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На адыгейской стороне — точно нет. Новый Яблоновский мост подразумевает трехметровый тротуар и велосипедную дорожку (17 июня их не открыли). Но даже если новый мост будет удобен для пешеходов, то в поселке их ждет хаос. Все начинается с долгого светофора в 300 метрах от спуска с моста. Следующий пешеходный переход через Дорожную на 900 метров южнее, уже за поворотом в тоннель под железной дорогой к улице Ленина. Так как перед мостом постоянная пробка, а приоритет пешеходам короткий, автолюбители иногда проезжают по зебре даже во время зеленого света пешеходам.

Пешеходный переход перед Яблоновским мостом © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Пешеходный переход перед Яблоновским мостом © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Пешеходный переход перед Яблоновским мостом © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Пешеходный переход перед Яблоновским мостом © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

От светофора к восточной части поселка ведет узкая тропа между заборами. По ней можно пройти к ж/д платформе «Кубань», но не всегда — жарким летним полднем подход к одной из лестнице полностью затоплен дождем, прошедшим накануне вечером.

Тротуар у лестницы к ж/д платформе «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Тротуар у лестниц к ж/д платформе «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

По улице Дорожной можно пройти по узкому тротуару между забором и отбойником ко второй лестнице на ж/д платформу. Вчерашний дождь не отрезал ее целиком, но над лужей надо перепрыгивать от куска бетона с первой ступени.

Тротуар у лестниц к ж/д платформе «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Тротуар у лестниц к ж/д платформе «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Тротуар у лестницы к ж/д платформе «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На обеих лестницах нет пандусов ни для колясок, ни для велосипедов. Если вы все-таки оказались на платформе «Кубань», то вам доступен только один из перронов, у которого останавливаются электрички, идущие от Краснодара — например, на Горячий Ключ или Новороссийск. Перрон для поездов к Краснодару не связан с другим никаким настилом поперек путей. Чтобы попасть на восточный перрон и спуститься от него к улице Индустриальной и другой части поселка, пешеходу придется перешагивать четыре рельсовые пары.

Перроны ж/д станции «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Перроны ж/д станции «Кубань» © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

К берегу и частному сектору у реки западнее моста можно спуститься по лестнице с заезда на старый Яблоновский мост. Сейчас там остался узкий коридор между двумя заборами — частично заброшенного консервного завода и строительного городка.

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

У людей, ходящих там впервые, иногда складывается впечатление, что в длинный металлопрофильный коридор ведет в тупик, а не к повороту на 90 градусов.

Рядом со строительным городком у старого Яблоновского моста © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благоустройство замедленного действия По нечетной стороне улицы Дорожной есть незастроенные участки и коммерческая недвижимость, которую не могут достроить годами. Вероятно, ими займутся активнее в связи с открытием нового моста.

По улице Дорожной в Яблоновском © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

По четной стороне, западнее моста на берегу Кубани находится бывший Адыгейский консервный комбинат. Завод сокращал мощности с конца 1990-х и прекратил производство в 2008 году.

Бывший Адыгейский консервный комбинат © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Часть цехов сдают в аренду под склады разным бизнесам, поэтому на заводе иногда можно встретить грузчиков. Неагрессивные охранники скучая обходят постройки и объезжают территорию на велосипедах.

Бывший Адыгейский консервный комбинат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В 2017 году компания «Строитель-ЮГ» заявила, что за пять лет застроит разрушающуюся промзону, вложив 7,5 млрд рублей. На 20 гектарах планировали построить ЖК Green Apple из тринадцати 12-этажных домов с над- и подземными парковками на 1300 мест. А еще — парк на 5,2 га, торговый комплекс «Фермер-сити», школу на 1100 мест и детсад на 250. Планы менялись не раз, в итоге в ноябре 2022 года застройщики договорились с правительством Адыгеи, что проект реализуют к 2030 году.

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Как бы то ни было, инвестиционная привлекательность этого участка напрямую зависит от связности с краснодарским берегом. Она начала улучшаться лишь недавно, поэтому строительство не торопили. Но когда его завершат, заселение комплекса кратно увеличит транспортную нагрузку на все кварталы, прилегающие к Яблоновскому мосту с адыгейской стороны. Западную часть промзоны расчистили в феврале 2023 года. Сейчас там строят фундамент, устанавливая сваи.

Стройка на месте бывшего Адыгейского консервного комбината © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Параллельно с началом строительства ускорили снос заброшенных цехов ближе к Дорожной, в том числе — высокой заводской трубы, которая была целой еще в конце марта.

Бывший Адыгейский консервный комбинат © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сейчас любой желающий может свободно гулять по бывшему комбинату. Зайти на его территорию можно как мимо шлагбаума от рынка на улице Промышленной, так и через разрушенную секцию забора рядом с заездом на старый Яблоновский мост.

Бывший Адыгейский консервный комбинат © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Бывший Адыгейский консервный комбинат © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Бывший Адыгейский консервный комбинат © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Краткая история бесконечных обещаний В начале 2012 года утвердили генплан Краснодара, который подразумевал строительство четырех новых мостов. Одним из них был Яблоновский. В феврале Ткачев заявил, что мост начнут строить в 2013 году. Ввести в эксплуатацию планировалось в апреле 2014-го, потратить — всего 2 млрд рублей. В мае 2013-го строительство планировали начать осенью, а стоимость выросла до 4 млрд рублей. В декабре 2013-го запуск стройки перенесли на апрель-май 2014. В феврале-марте 2014-го мост планировали открыть к концу 2015 года, а проектирование завершить в 2014-м. В апреле 2015 года власти обещали заключить контракт на строительство нового Яблоновского моста летом 2015-го. После этого все надолго затихло.

В январе 2018-го в мэрии Краснодара решили, что строительство дублера Яблоновского моста на повестке дня не стоит. Мэр Первышов пояснил: «Если соседи сами дают 50% стоимости строительства, тогда будем думать. Это должен быть совместный проект двух регионов». Краснодарская агломерация — межрегиональная. Она состоит из четырех муниципальных образований Краснодарского края и трех — Республики Адыгея. В январе 2019 года неизвестные вывесили баннер, попросив президента РФ Путина обратить внимание на ситуацию с мостом.

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