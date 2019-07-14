Габаритные рамы на Яблоновском мосту снесли через сутки после того, как их установили
На Яблоновском мосту, который соединяет Краснодар и Адыгею, в ночь с 13 на 14 июля автобусы снесли две габаритные рамы, установленные сутки назад
Рамы повредили как со стороны Краснодара, так и со стороны поселка Яблоновского. ДТП в Адыгее произошло около 2:00, в Краснодаре — в 6:50.
Личности виновников установили. Сотрудники ГИБДД Адыгеи и Краснодара оформили каждое ДТП. Департамент транспорта и дорожного хозяйства выставит компенсацию водителям. Они должны будут возместить полную стоимость восстановления габаритных рам.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в обоих случаях водители проигнорировали требования знаков и грубо нарушили правила дорожного движения.
«Предупреждающие знаки установлены заранее на подъезде к мосту и на самой раме. Там же установлено обозначение допустимых габаритов. Кроме того, на самой раме — светоотражающая лента, которая ярко светится ночью и не заметить это нельзя. Также рамы освещены — на самом мосту и подъездах к нему работает уличное освещение. Все это видно издалека, как днем, так и ночью. В обоих случаях очевидно явное нарушение правил», — пояснил он.
Рамы планируют восстановить в течение нескольких дней, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, на подъездах к Яблоновскому мосту ночью 12 июля установили верхние перекладины габаритных рам.
Мост 12 июля закрыли навсегда для грузовиков и пассажирских автобусов. Для общественного транспорта разработали схемы проезда.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.