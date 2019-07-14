Габаритные рамы на Яблоновском мосту снесли через сутки после того, как их установили

На Яблоновском мосту, который соединяет Краснодар и Адыгею, в ночь с 13 на 14 июля автобусы снесли две габаритные рамы, установленные сутки назад

Рамы повредили как со стороны Краснодара, так и со стороны поселка Яблоновского. ДТП в Адыгее произошло около 2:00, в Краснодаре — в 6:50.

Личности виновников установили. Сотрудники ГИБДД Адыгеи и Краснодара оформили каждое ДТП. Департамент транспорта и дорожного хозяйства выставит компенсацию водителям. Они должны будут возместить полную стоимость восстановления габаритных рам.