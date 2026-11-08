Краснодар 9 ноября останется без света и воды: список адресов

9 ноября в Краснодаре ремонтники обесточат и оставят без воды десятки улиц

С 13:00 до 17:00 напор ослабнет на Фрунзе, 117, 119, 121, 123, 125, 127 и Чкалова, 92, 94. С 10:00 до 15:00 воду полностью отключат на улице 1 Мая, 91, 91/1, 91А.

С 9:00 до 17:00 давление воды снизится по адресам:

ЕДДС Краснодара сообщил , что 9 ноября в городе пройдут отключения света и воды, а в некоторых местах упадет давление.

С 8:00 до 17:00 электричества не будет на ряде улиц в частном секторе и в районе НСТ КНИИСХ. В зону отключения попадают улицы 1-я–4-я Линии, 37-я–43-я Линии, Андреевская, Артемовская, Владимирская, 1-я Гвардейская, Дозорная, Екатерининская, Екатеринодарская, Кожанова, переулок Ленский, генерала Мищенко, Народная, Понурская, Присеко, Романенко, Семеновская, Средняя, Терская, Троицкая, Тувинская, Упорная, Цветная, Шапиро, а также 3-й массив НСТ КНИИСХ (110 участков).

С 9:00 до 12:00 без света останется улица Есенина, 16.

С 9:00 до 17:00 отключения затронут улицы 9 Мая, Айвазовского, Береговая, Бестужевская, Буденного, Вильямса проезд, Витебская, Высоцкого, Горького, Деповская, переулок Докучаева, Достоевского и 3-й проезд Достоевского, Индустриальная, проезд Индустриальный, Ким, Комарова, Кошевого и проезд Кошевого, Краснодонская и проезд Краснодонский, Красных зорь и 2-й проезд Красных зорь, Кузнечная, Могилевская, Осипенко и проезд Осипенко, Пашковская, Передовая, Пугачева и проезд Пугачева, Северная, Сидоренко и проезд Сидоренко, Стасова, Филатова, Химзаводская, Щорса, а также тупики Глубинный и Кругликовский.

С 13:00 до 17:00 света не будет на улицах 1 Мая, Братьев Игнатовых, Буденного, переулок Глубинный, Горького, Дачная, Длинная, Жлобы, тупик Круглика, Кубанонабережная, Первомайская, переулок Полевой, Российская, Строительная и Строительный проезд, Фрунзе, 2-й проезд Безымянный.