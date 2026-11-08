Обломки дрона повредили мост через реку Миус в Ростовской области

Атака БПЛА в Неклиновском районе: пострадало дорожное полотно на трассе Р-280

8 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Воздушный налет и падение обломков беспилотника в Неклиновском районе повредили дорожное полотно моста через Миус.

По словам главы региона, также повреждены два строительных гусеничных крана. Люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.