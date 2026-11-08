Обломки дрона повредили мост через реку Миус в Ростовской области
Атака БПЛА в Неклиновском районе: пострадало дорожное полотно на трассе Р-280
8 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Воздушный налет и падение обломков беспилотника в Неклиновском районе повредили дорожное полотно моста через Миус.
По словам главы региона, также повреждены два строительных гусеничных крана. Люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.
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Мост стоит на 97-м километре трассы Р-280. Движение по нему идет в реверивном режиме.
Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
Как писали Юга.ру, губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона из-за атак БПЛА.
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