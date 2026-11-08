Пуля вместо точки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Маяковского

Участники узнают, как устроена его поэзия: почему у Маяковского строка бьет наотмашь, зачем он ломает синтаксис, кричит сквозь тире, растягивает слова, превращает личную боль в плакат, а плакат — почти в интимное признание. Отдельно собравшиеся поговорят о последних днях автора — не как о красивой легенде о «поэте революции», а как на страшной точке в судьбе человека, зажатого между любовью, советской машиной, собственным мифом и внезапно потухшим голосом.

Владимир Маяковский нашел свое место в литературе через футуризм: вместе с Давидом Бурлюком и другими авангардистами он выступал с эпатажными лекциями, носил желтую кофту и ломал привычные представления о поэзии. Поэма «Облако в штанах» (1915) принесла ему громкую известность, а после революции он стал одним из главных голосов новой эпохи — писал агитационные плакаты, пьесы, много ездил по стране и за границу.

При этом за славой скрывался человек, чья личная жизнь была полна драматизма. К концу 1920-х он все сильнее разочаровывался в советской действительности.

Встреча состоится 14 ноября. Подробности можно уточнить у организаторов.