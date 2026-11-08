Десятки отелей Анапы получили предупреждения от Роспотребнадзора за отказ заселять через «Макс»

Более 30 гостиниц Анапы попались на отказе принимать цифровой ID из мессенджера «Макс»

7 нобря журналист Андрей Кошик сообщил, что Роспотребнадзор вынес больше 30 предостережений гостиницам и отелям Анапы. Причина — они не могут принимают при заселении цифровой ID из приложения «Макс».

С 1 сентября средства размещения с фондом больше 50 номеров должны заселять гостей и через национальный мессенджер. Массовая проверка министерства курортов показала, что новый функционал освоили не все.