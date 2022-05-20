Новый парк в Краснодаре за 262 миллиона рублей — где он будет и что там сейчас?

Мэрия Краснодара обещает нам, что уже через полгода в микрорайоне Гидростроителей откроют новый парк — километровую полосу дикой природы вдоль улицы Автолюбителей планируют по-модному благоустроить, потратив на это 262 миллиона. Юга.ру прогулялись по Николаевскому бульвару и даже полетали над ним, чтобы показать вам, как эта территория выглядит до начала работ.

Во времена, когда Гидрострой заканчивался на улице Невкипелого, от юго-западного конца микрорайона к реке вела дорога, мощеная булыжником. Эта мостовая змеилась вдоль небольшого обрыва, на верхнем краю которого каждые 250 метров стояли подстанции системы водозабора. Вокруг подстанций и на склонах обрыва беспорядочно росло нечто наподобие лесополосы. На рубеже веков поля и песчаный карьер к югу от ГМР начали бурно застраивать. Булыжную мостовую заасфальтировали и назвали улицей Автолюбителей. Вдоль верхнего края упомянутого обрыва тоже проложили улицу — Артезианскую.

Половину этого кадра занимает главная причина того, почему улица Автолюбителей называется именно так © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Не осталось без имени и подобие лесополосы — в апреле 2013-го гордума Краснодара торжественно нарекла массив «Николаевским парком». Еще через три года думцы переименовали парк в Николаевский бульвар, а заодно уточнили его границы: на всем протяжении вдоль Автолюбителей от Трудовой Славы до коттеджного поселка «Излучина Кубани» за вычетом водозаборов и участков, которые уже в частной собственности.

Сейчас бульвар сложно назвать обустроенным © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Сейчас Николаевский бульвар сложно назвать обустроенным © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Сейчас Николаевский бульвар сложно назвать обустроенным © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Сейчас Николаевский бульвар сложно назвать обустроенным © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Летом 2021-го Николаевский бульвар выиграл рейтинговое голосование, которое мэрия проводит, чтобы определить, какие зеленые зоны приводить в порядок в следующем году. К слову, сейчас такое голосование тоже идет, подробности тут. Полгода спустя «Центр озеленения и экологии» обнародовал проект, подготовленный «на основе эскиза департамента архитектуры и градостроительства и с учетом пожеланий жителей микрорайона Гидростроителей». Авторы проекта пообещали максимально сохранить естественный ландшафт территории, проложить велодорожку вдоль Артезианской, оборудовать площадку для выгула собак, построить амфитеатр, игровой комплекс с батутами, а также многое-многое другое.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мы попробовали отыскать на Николаевском бульваре места, которые так красиво выглядят в проекте. Двигайте линию на картинках вправо и влево, чтобы сравнить нынешнее состояние территории с тем, что планируют сделать.

В 2022 году благоустроят не весь бульвар, а только первую его очередь — полосу длиной примерно в километр и шириной до 100 метро от Невкипелого до Валерия Гассия. Из федерального бюджета на эти работы Краснодар получил 202 млн рублей, еще около 61 миллиона выделят краевой и муниципальный бюджеты.

Северная оконечность Николаевского бульвара — пересечение с улицей Невкипелого © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Николаевский бульвар © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Николаевский бульвар напротив ЖК «Парусная регата» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Николаевский бульвар в районе пересечения с улицей Валерия Гассия © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вероятно, вы обратили внимание, что с высоты птичьего полета подстанции водозабора ярко выделяются зелеными овалами. Проектировщики обещают, что при взгляде с земли их будет незаметно — забор задрапируют вьющимися растениями.

Один из водозаборов на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Чуть боле месяца назад, 13 апреля, пресс-служба краснодарской мэрии обнародовала название компании-подрядчика, которая будет строить сквер — ООО «Векстрой-Юг». Исполнение контракта разобьют на семь этапов, завершить всё должны к 15 ноября текущего года. И, надо сказать, что «Векстрой-Юг» взялся за работу так рьяно, что местные жители забили тревогу — всё ли идет по плану.

Вырубленные деревья на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Вырубленные деревья на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Вырубленные деревья на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Вырубленные деревья на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

На сайте мэрии опубликован порубочный лист, исходя из него вырубить хотели 106 деревьев: четыре тополя, шесть, три грецких ореха, 36 черных орехов и 57 робиний (это близкий родственник акации). Ни одного хвойного дерева в списке нет, однако спиленные сосны вдоль дороги лежат!

Вырубленные деревья на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Дети играют среди срубленных деревьев на Николаевском бульваре © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Так что муниципалитету пришлось оправдываться: «Часть деревьев дикой хаотичной посадки должны вырубить согласно проекту (для организации тротуаров, игровых площадок и других объектов благоустройства). Вместо них планируется высадить более 400 аллейных деревьев и свыше 45 тысяч кустарников разных видов», пообещал представитель МКУ «Центр озеленения и экологии». Ранее министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин заявлял, что «при разработке проекта учли сохранение всех растущих деревьев». Любопытно, что именно этот участок Николаевского бульвара уже был в эпицентре скандала. В октябре 2019-го агентство недвижимости «Каян» выложило объявление о продаже 49 соток рядом с вышкой сотовой связи. В комплекте с землей шел готовый инвестпроект торгово-развлекательного центра «с окупаемостью 5-6 лет». После общественного резонанса объявление удалили. Но обратите внимание на участки 3938 и 3939 на кадастровой карте Краснодара. Их назначение — «гостиничное обслуживание». (Для ориентира можно использовать участок №6 — это вышка связи.)

Кадастровый план Николаевского бульвара © Скриншот с сайта egrp365.org

Давайте проверим, есть ли в других частях Николаевского бульвара участки, назначением которых не является «водозабор», «благоустройство территории», «общее пользование» или «парки, скверы, бульвары». В окрестностях улицы Валерия Гассия обращают на себя внимание: №71 — парковка;

№9507 — гаражи;

№№ 11414 и 11415 — под объекты торговли;

№5711 — для сельскохозяйственной деятельности (!).

Кадастровый план Николаевского бульвара © Скриншот с сайта egrp365.org

На отрезке вдоль реки всё становится ещё интереснее: №1648 — под многоэтажное строительство;

№№ 7827, 8668 и 8669 — для сельскохозяйственной деятельности;

№5858 — для научной деятельности;

№1145 — для научно-образовательной деятельности.

Кадастровый план Николаевского бульвара © Скриншот с сайта egrp365.org

Пользуясь случаем, мы полетали и над второй частью Николаевского бульвара — той, которую начнут обустраивать... ну, когда-нибудь ещё.

Проектировщикам еще только предстоит придумать, чем застроить 250-метровую полянку между двумя водозаборами...

Николаевский бульвар © Фото Антона Быкова, Юга.ру

...И широкий участок вдоль реки, который, в свою очередь, состоит из полосы газонов/водозаборов и из дикого леса на берегу реки.

Николаевский бульвар © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Напомним, что именно берег реки, согласно кадастру, предназначен «для научно-образовательной деятельности».

Жители Гидростроя очень любят собираться здесь компаниями и заниматься научной деятельностью © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Обстановка, определенно, располагает к размышлениям © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Кстати, знали ли вы, что на Гидрострое теперь тоже есть обустроенная набережная? Точнее, она уже почти готова — силами частного застройщика.

Набережная на Гидрострое построена возле ЖК с незамысловатым названием «Дом у реки» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первая набережная на Гидрострое уже почти готова © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первая набережная на Гидрострое будет иметь протяженность порядка 400 метров © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Обрывается набережная на Гидрострое резко. Да и вообще, пока что проход сюда закрыт © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру