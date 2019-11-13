Власти Краснодара объяснили, почему продается участок на Николаевском бульваре

Порталу Юга.ру стали известны подробности о продаже участка на Николаевском бульваре на Гидрострое

Паблик «Туподар» 24 октября в своем телеграм-канале опубликовал скриншот объявления агентства по продаже недвижимости «Каян». В нем на продажу выставили участок площадью 49 соток между улицами Автолюбителей и Артезианской в микрорайоне Гидростроителей. «Агентство недвижимости "Каян" без зазрения совести продает Николаевский бульвар», — написали в паблике.

В объявлении указали, что продается земельный участок с инвестпроектом торгово-развлекательного центра. «Крупная компания предлагает инвестировать в успешный проект с окупаемостью 5-6 лет. Гарантия быстрой окупаемости вложенных средств и достаточного дохода», — говорилось в тексте.

Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара с просьбой объяснить, почему Николаевский бульвар продается. Пресс-служба прислала ответ, в котором говорится, что зеленой зоне вдоль улицы Автолюбителей от Трудовой Славы до садоводческого товарищества «Излучина Кубани» в апреле 2013 года присвоили наименование «Николаевский парк». 21 апреля 2016 года Городская дума переименовала парк в Николаевский бульвар, а заодно уточнила его границы: из территории исключили участки водозаборов и участки, находящиеся в частной собственности. В пресс-службе подчеркнули, что выставленные на продажу участки не входят в границы бульвара и являются частной собственностью.