Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара. Часть 1: Солнечный остров

Юга.ру предлагают полетать над самым обжитым островом в черте Краснодара — Солнечным. Как выглядит с высоты птичьего полета главный парк Карасунского округа? Как остров появился и кто поделил его на части Участки земли, которые мы сейчас называем островами Солнечный и Большой, еще 200 лет тому назад были левым (адыгейским) берегом Кубани — до того момента, как в середине XIX века после одного из высоких паводков река промыла себе более короткую дорогу, заметно спрямив свое русло. А подковообразное озеро-старица получило вполне логичное имя Старая Кубань. 14 июня 1876 года земельный надел, очерченный Старой Кубанью, передали в собственность Марфе Головатой — вдове офицера, который вел свой род от атамана Антона Головатого, главного вдохновителя переселения черноморских казаков в наши края. По всей видимости, именно Марфа Головатая повелела вырыть канал, разделивший участок на две непропорциональные части.

Протока такой конфигурации едва ли могла возникнуть естественным образом © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Утверждается, что Марфе Головатой выделили участок площадью в 321 десятину (350 гектаров). При этом нынешняя площадь Солнечного острова составляет 39 га, а Большого — 199 га © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В начале ХХ века «Кут Головатого» (именно так участок называется на карте 1902 года) выкупил Адольф Роккель — садовод и предприниматель. Он начал разводить тут саженцы деревьев на продажу. А чтобы потенциальные клиенты могли полюбоваться, как выглядит его продукция, Роккель построил сразу три понтонных моста на эти острова. Когда наступило советское время, роккелевские земли отдали Краснодарскому горзеленстрою под питомник декоративных культур. Но ненадолго: работников зеленстроя обязали постепенно засадить малый остров ценными деревьями и кустарниками, чтобы к какому-нибудь юбилею открыть здесь общедоступный парк.

С юбилеем, правда, немного опоздали — парк открылся в 1959-м. Что, впрочем, не помешало ему получить название в честь 40-летия Октября. Еще до конца советской эпохи здесь появились планетарий, аттракционы, зал с игровыми автоматами, ресторан «Курень», детский городок «Берендеевка», а также целых два пляжа — «холодная Кубань» (со стороны микрорайона Гидростроителей) и «теплая Кубань» (тут вода в любое время года была почти горячей благодаря водосбросу из охладительной системы ТЭЦ).

«Теплая Кубань» расположена слева от дамбы в левой верхней части кадра; «холодная Кубань» — справа. Сейчас, впрочем, запрещено купаться в обеих © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

В 90-е прежнее, революционное название парка стало неуместным, и ему придумали название «Солнечный остров». В ту же пору застройка сделалась бурной и хаотичной — здесь появились не только новые аттракционы и кафе, но и, к примеру, цех по изготовлению мягкой мебели. Впрочем, давайте уже посмотрим в движении, как «Солнечный остров» выглядит с высоты птичьего полета весной 2022 года.

Когда началось наведение порядка В 2019 году краснодарская мэрия решила навести в парке порядок. В 2020 году землю через суд вернули в муниципальную собственность и постановили снести все лишнее. «Земельные участки предоставлялись предпринимателям в аренду. Сейчас все эти договора прекращены, и необходимо демонтировать сооружения, которые находятся на муниципальной земле незаконно», — рассказал замначальника управления муниципального контроля Станислав Прасол. В феврале 2021 года даже выпустили конкретный список «незаконного». Мэрия повелела демонтировать на территории «Солнечного острова» 89 незаконных построек: 13 павильонов, 34 киоска, семь аттракционов, два туалета, два комплекса детского игрового оборудования, два лотка, три объекта под общим названием «Хуторок», сборно-разборные конструкции «Ривьера» и «Тропиканка», игровой автомат, два кофейных аппарата, четыре забора, 12 навесов, один комплект ворот плюс еще четыре объекта, обозначенных просто словом «сооружение».

Некоторые кафе на центральной аллее парка снесены подчистую © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Другие явно ждут своей очереди на снос © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Третьи — работают как ни в чем не бывало © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Ледовый каток «Айсберг» снесен, но далеко не подчистую © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Создается ощущение, что его сносили в приступе гнева... © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

...и в большой спешке, просто побросав всё... © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

...включая дорогостоящую технику для заливки льда © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

За прошедший с тех пор год снесено едва ли 10% из этого списка. Потому что арендаторы против. Они акцентируют внимание на том, что до 2020 года муниципального финансирования у «Солнечного острова» не было, так что благоустройство велось за счет предпринимателей — и сейчас намерены защищать свои интересы любыми законными способами.

Парк аттракционов функционирует в полном объеме © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

При входе на американские горки можно узнать, что отсюда до Краснодара — каких-то 65 км © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Аквапарк Voda готовится к сезонному открытию, которое запланировано на конец мая © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

«Сафари-парк» открыт круглый год (правда, кто-то забрал себе один моржовый клык на память) © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Это самый большой в Краснодаре зверинец — он занимает почти четверть острова © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

Многие животные чувствуют себя там вполне вольготно © Фото Тимур Рыжкова, Yuga.ru

Со зверинцем соседствует цех по производству мягкой мебели © Фото Тимур Рыжкова, Yuga.ru

Что хотят сделать из этого парка Но ради чего, в принципе, весь этот массовый снос затеяли? У мэрии есть ответ — обильно и с выдумкой проиллюстрированный. В актовом зале администрации Карасунского округа 1 апреля 2021 года была представлена концепция развития парка, согласно которой «Солнечный остров» хотят сделать выдержанным в едином стиле.

© Скриншот из презентации концепции развития парка «Солнечный остров», пресс-служба администрации Краснодара

© Скриншот из презентации концепции развития парка «Солнечный остров», пресс-служба администрации Краснодара

Все постройки в парке планируется оформить в едином стиле — облицевать тонкими дощечками © Скриншот из презентации концепции развития парка «Солнечный остров», пресс-служба администрации Краснодара

Примерно так будет выглядеть скейт-парк... © Скриншот из презентации концепции развития парка «Солнечный остров», пресс-служба администрации Краснодара

...так — волейбольная площадка... © Скриншот из презентации концепции развития парка «Солнечный остров», пресс-служба администрации Краснодара

...а это наша любимая картинка из презентации — проект танцплощадки. Присмотритесь: сколько знакомых лиц вы здесь найдете? © Скриншот из презентации концепции развития парка «Солнечный остров», пресс-служба администрации Краснодара

Как минимум одно сооружение в новом стиле в парке уже существует © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Да и парковая волейбольная площадка вполне похожа на кадр из презентации © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Почти всю землю, что в парке расчистят, мэрия планирует вернуть в статус зеленых насаждений — как-никак в 2020 году «Солнечному острову» было присвоено звание особо охраняемой природной территории краевого значения. Лес здесь вырос вполне себе уникальный, а возраст многих деревьев достигает 150 лет. Жаль только, что главному природному памятнику парка — дубу-долгожителю «Титан» — от заявлений чиновников пока лучше не стало.

Дуб «Титан» растет прямо возле насыпи, ведущей на Большой остров © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

В его стволе зияет огромное дупло © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

А информационная табличка как будто на что-то прозрачно намекает © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Впрочем, и в нынешнем своем виде парк «Солнечный остров» остается любимым местом отдыха многих горожан.

Заехать в парк на автомобиле вам не разрешат. Но есть нюанс © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Вообще, ассортимент того, на чем здесь можно прокатиться, впечатляет © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru

Любопытно, что мост, ведущий на «Солнечный остров», как и на Затоне, называется мостом Поцелуев © Фото Тимура Рыжкова, Yuga.ru