Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара. Часть 2: Большой остров

В предыдущей публикации из нашего аэрофотоцикла мы полетали над самым обжитым островом в черте Краснодара — Солнечным. Теперь настала пора его соседа-антипода — необъятного и почти не тронутого цивилизацией острова Большой Куда не ступала рука урбаниста Стоит добраться до южной оконечности парка «Солнечный остров» и перейти канал по насыпи или деревянному мосту, как попадаешь в места по-настоящему дикие, никогда не знавшие руки урбаниста — на Большой остров.

Эти без малого 200 гектаров использовались человеком, в лучшем случае, под рыбалку и огородничество. И под некапитальное строительство — в позднесоветские и перестроечные времена некоторые особо крепкие хозяйственники возвели на своих участках времянки.

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Но в XXI веке Краснодар стал расти быстрее, и по новым меркам эти места перестали считаться совсем уж дальней окраиной. Планы по поводу того, как освоить столь обширную пустошь, стали звучать в начале 2010-х: сначала бизнес-центр, потом стадион к чемпионату мира по футболу. В 2014 году вдруг выяснилось, что губернатор Ткачев при помощи сложных схем передал остров «Крайинвестбанку» под строительство гольф-клуба. Вернуть земли в собственность города удалось лишь в 2016-м, по решению краевого Арбитражного суда.

Средняя площадь гольф-клуба на 18 лунок — 120 гектаров. Земли на Большом острове хватает на полтора таких клуба © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

Остатки лесополос на острове — наследие времен, когда здесь были огороды © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

Незаконные постройки на Большом острове расположены, в основном, вдоль восточного берега © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

В конце мая 2017-го тогдашний главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок предложил построить на Большом острове аналог этнокомплекса «Атамань» — тематический парк, где можно испытать на себе уклад казацкой жизни. Это проект подразумевал постройку на острове не только множества хат, подворий и прочих традиционных сооружений, но и современную инфраструктуру: асфальтированную автостраду, пристань для среднегабаритных яхт, набережную и сразу несколько мостов на «большую землю». Тут забили тревогу экологи. «Нет другого такого места в черте города, где можно было бы создать лесопарк подобных размеров», заявил координатор «Эковахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко. «Сами же власти озвучивали, что за последние годы Краснодар лишился 350 га зеленых насаждений. Площадь Большого острова — 200 га. Мы предлагаем простое и понятное решение — сейчас территория сама зарастает лесом, нужно просто привести ее в порядок. Очистить от мусора, незаконных построек и подсадить деревья. Все это можно сделать за достаточно скромные деньги».

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большой остров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стройки не будет! Или будет?.. В феврале 2019 года мэрия отчиталась о том, что готова новая концепция развития Большого острова. Правда, широким массам эту концепцию не показали, так что остается только догадываться, где именно планировали возвести заявленные «зоны активной и научной деятельности, спокойного отдыха, общественные плодовые сады». Тем более, что в декабре 2020-го планы снова поменялись: Большой остров, наравне с Солнечным, признали особо охраняемой природной территорией краевого значения. К данному моменту здесь не только запрещено любое строительство, но даже и для того, чтобы срезать какой-нибудь куст или лозу, требуется собрать множество разрешений. Но, кажется, исключения есть.

Кадастровое деление Большого острова © Скриншот с сайта egrp365.org

Кадастровая карта Краснодара показывает весьма любопытную картину. Согласно межеванию земель, проведенному летом прошлого года, Большой остров разделен на шесть участков: №№14463 и 14464 — две узкие полосы вдоль воды, где предписано размещать исключительно набережную или береговую полосу;

№13656/2 — «рекреационная зона», где полагается вести эколого-просветительскую деятельность;

№№1081 и 13656/1 — две «зоны ограниченного природопользования», которые призваны обеспечить «минимизацию негативного воздействия на [локальные] экосистемы».

№12 — участок под размещение объекта общепита (рестораны, кафе, бары) площадью не более 250 кв.м. На что тут стоит обратить внимание, помимо наличия земли, выделенной под кафе? На очертания участка №1081. Кажется, мы уже знаем, где именно построят автомагистраль «Южный скоростной периметр», если деньги на нее когда-нибудь найдутся.

Проект развития дорожной сети на Гидрострое © Пресс-служба администрации Краснодара