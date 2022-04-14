В Краснодаре определили подрядчика, который будет строить сквер на Гидрострое за 260 млн рублей
Муниципальный контракт на строительство Николаевского бульвара в Краснодаре находится на стадии заключения с подрядчиком
Напомним, в 2022 году в Краснодаре решили благоустроить первую очередь Николаевского бульвара вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия. На это планировали выделить 202 млн рублей. Полная стоимость контракта составляла около 262 млн рублей.
Проект сквера разработали на основе эскиза департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Там планируют сделать велодорожки, детские и спортивные площадки, высадят растения и оборудуют зону для выгула собак.
В пресс-службе мэрии 13 апреля сообщили, что определили подрядчика, который будет строить сквер. Им стала компания ООО «Векстрой-Юг». По итогам торгов сумма контракта составила 260 млн рублей. Он находится на стадии заключения.
Отметим, Николаевский бульвар решили отремонтировать по итогам рейтингового голосования в 2021 году. Тогда он набрал 18 тыс. 355 голосов.
Юга.ру писали, что такое голосование проходит в Краснодаре уже несколько лет подряд. С 15 апреля по 30 мая горожане могут выбрать зеленую зону для благоустройства в 2023 году.