В Краснодаре определили подрядчика, который будет строить сквер на Гидрострое за 260 млн рублей

Муниципальный контракт на строительство Николаевского бульвара в Краснодаре находится на стадии заключения с подрядчиком

Напомним, в 2022 году в Краснодаре решили благоустроить первую очередь Николаевского бульвара вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия. На это планировали выделить 202 млн рублей. Полная стоимость контракта составляла около 262 млн рублей. Проект сквера разработали на основе эскиза департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Там планируют сделать велодорожки, детские и спортивные площадки, высадят растения и оборудуют зону для выгула собак.

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