Власти Краснодара потратят более 262 млн рублей на бульвар на Гидрострое

В Краснодаре в 2022 году собираются благоустроить первую очередь Николаевского бульвара вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия

По словам заместителя мэра Андрея Дорошева, чиновники разрабатывают техническое задание для запуска электронного аукциона, на котором выберут подрядчика для выполнения работ. Контракт на благоустройство планируют заключить в марте. В 2022 году рабочие благоустроят первую очередь бульвара — от Невкипелого до Валерия Гассия. На эти работы Краснодару выделили 202 млн рублей из федерального бюджета. Еще около 61 млн рублей — это деньги регионального и местного бюджетов.

Проект разработали специалисты «Центра озеленения и экологии» на основе эскиза департамента архитектуры и градостроительства, подготовленного с учетом пожеланий жителей микрорайона Гидростроителей. Там собираются сделать велодорожки, детские и спортивные площадки, высадить новые растения и оборудовать зону для выгула собак. Также в администрации пообещали сохранить естественный природный ландшафт территории и использовать вьющиеся растения в оформлении водозаборов.

На сайте администрации опубликовали рендеры, как будет выглядеть бульвар после благоустройства.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара