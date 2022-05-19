Краснодарские чиновники объяснили вырубку деревьев на Гидрострое

Жители краснодарского микрорайона Гидростроителей пожаловались на вырубку деревьев на территории Николаевского бульвара. В мэрии города сказали, что все идет по плану

16 мая в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали фото, снятые на территории Николаевского бульвара. Местные жители пожаловались, что там несколько дней массово вырубают деревья.

19 мая в Муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что чиновники приехали на место, чтобы объяснить местным жителям, что происходит на Николаевском бульваре. По словам представителя МКУ «Центр озеленения и экологии», вырубка деревьев проводится по проекту благоустройства Николаевского бульвара.

«Порубочный билет выдавался с учетом того, что часть деревьев дикой хаотичной посадки должны вырубить в рамках проектных решений (для организации тротуаров, игровых площадок и других объектов благоустройства). Остальные деревья, которые будут вырублены, являются аварийными. Вместо них планируется высадить более 400 аллейных деревьев и свыше 45 тысяч кустарников разных видов», — говорится в сообщении МЦУ.

Напомним, в 2019 году бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила эскизный проект Николаевского бульвара. Тогда она говорила, что чиновники приняли решение оставить на территории зеленой зоны «по возможности максимальное количество старых деревьев».