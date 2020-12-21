Власти Краснодара обсудили строительство дороги из Юбилейного микрорайона в сторону улицы Лукьяненко

Напомним, о продлении улицы Думенко до Калинина вдоль набережной реки Кубани власти города заговорили в 2007 году, реализовать проект хотели в 2008-м. Затем о «третьей дороге в Юбилейный» говорили в 2011-м, тогдашний мэр Владимир Евланов называл сумму реализации проекта — около 3 млрд рублей. В 2015-м году главный архитектор краевого центра Игорь Мазурок называл датой начала строительства 2016 год.

В 2018 году власти заявили, что новый въезд в ЮМР планируют начать строить в 2019 году, однако этого снова не произошло. При этом генплан Краснодара предусматривает строительство дороги. Для этого под муниципальные нужды необходимо было изъять шесть земельных участков в Прикубанском округе площадью более 169,6 га, а также одно нежилое помещение площадью 20 кв. метров.

В 2018 году два участка принадлежали КубГАУ, один — Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства им. Лукьяненко, еще один — частному лицу. Один участок находился в собственности РФ. Еще по одной территории сведения о правообладателе отсутствовали. Нежилое помещение находилось в распоряжении компании «Кубаньоптпродторг».