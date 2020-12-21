Власти Краснодара обсудили строительство дороги из Юбилейного микрорайона в сторону улицы Лукьяненко
Мэр Краснодара Евгений Первышов 21 декабря заявил, что власти работают над строительством дороги между улицами Думенко и Лукьяненко
Напомним, о продлении улицы Думенко до Калинина вдоль набережной реки Кубани власти города заговорили в 2007 году, реализовать проект хотели в 2008-м. Затем о «третьей дороге в Юбилейный» говорили в 2011-м, тогдашний мэр Владимир Евланов называл сумму реализации проекта — около 3 млрд рублей. В 2015-м году главный архитектор краевого центра Игорь Мазурок называл датой начала строительства 2016 год.
В 2018 году власти заявили, что новый въезд в ЮМР планируют начать строить в 2019 году, однако этого снова не произошло. При этом генплан Краснодара предусматривает строительство дороги. Для этого под муниципальные нужды необходимо было изъять шесть земельных участков в Прикубанском округе площадью более 169,6 га, а также одно нежилое помещение площадью 20 кв. метров.
В 2018 году два участка принадлежали КубГАУ, один — Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства им. Лукьяненко, еще один — частному лицу. Один участок находился в собственности РФ. Еще по одной территории сведения о правообладателе отсутствовали. Нежилое помещение находилось в распоряжении компании «Кубаньоптпродторг».
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На аппаратном совещании в администрации Краснодара 21 декабря глава города Евгений Первышов снова поднял вопрос об изъятии земельных участков для строительства въезда в Юбилейный микрорайон. По его словам, власти находятся уже в решающей стадии по формированию всей необходимой земельно-правовой документации.
Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов ответил, что уже подготовлено и издано постановление об изъятии нескольких земельных участков. Один из них, на котором был объект недвижимости, уже находится в муниципальной собственности — на нем будут проектировать и строить въезд.
Кроме того, по двум земельным участкам общей площадью 5 га, которые принадлежат КубГАУ, подготовили постановление об изъятии, однако университет не согласился с ценой и обратился в арбитражный суд. Суд установил стоимость, сейчас вопрос находится на рассмотрении в администрации.
Аналогичная ситуация произошла с земельным участком площадью 530 кв. метров у Национального центра зерна им. Лукьяненко — учреждение не согласилось с ценой, и арбитражный суд ее определил. Сейчас власти ждут назначения заседания и экспертизы. После этого изъятие завершат, тогда все участки будут в муниципальной собственности.
Первышов добавил, что у города уже есть проект, экспертиза пройдена. Осталось подать заявки на получение финансирования.
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