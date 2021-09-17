Жители Краснодара выступили против строительства новой дороги в ЮМР
Глава Западного округа Краснодара 15 сентября встретился с жителями Юбилейного микрорайона, чтобы сообщить, что дорогу все-таки будут строить
Напомним, о продлении улицы Думенко до Калинина вдоль набережной реки Кубани власти города заговорили в 2007 году, реализовать проект хотели в 2008-м. Затем о «третьей дороге в Юбилейный» говорили в 2011-м, тогдашний мэр Владимир Евланов называл сумму реализации проекта — около 3 млрд рублей. В 2015 году главный архитектор краевого центра Игорь Мазурок называл датой начала строительства 2016 год.
В 2018 году власти заявили, что новый въезд в ЮМР планируют начать строить в 2019 году. В конце 2020 года вопрос со строительством дороги снова поднял Евгений Первышов. Тогда власти сообщили, что начали процесс изъятия земельных участков для строительства.
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Но оказалось, что местные жители против новой дороги. В мае 2021 года краснодарцы даже создали сайт «Против дороги», где подробно объяснили, почему не хотят, чтобы в районе строили новую трассу.
В 2009 году дорогу задумывали как третий выезд из микрорайона. Но в 2021-м она, по мнению жителей ЮМР, приведет к пробкам:
«Чтобы разгрузить улицу Красных Партизан, в городской администрации решили не мудрствовать лукаво, а просто направить часть этого многотысячного потока автомобилей в спальный «закрытый» ЮМР! Соорудив трассу Лукьяненко — Думенко, которая в итоге будет упираться в «бутылочное горлышко» — многострадальную улицу Алма-Атинскую».
Жители считают, что эта дорога нужна для того, чтобы изъять земли КубГАУ и построить новые жилые комплексы.
Как рассказала порталу Юга.ру активистка Вероника Ряполова, власти хотят с помощью этой дороги сделать ЮМР транзитным, запустив поток транспорта с улицы Красных Партизан на Тургеневский мост через микрорайон.
Горожане даже провели независимую экспертизу. Ее результаты показали, что проектная документация по строительству выполнена со значительными нарушениями действующего законодательства, ущемляющими права и свободы более чем 3 тыс. жителей.
«По проекту дороги — значительное превышение уровня шума, поэтому людей, чьи дома стоят фасадом к дороге, принуждают вставлять в окна клапаны (щели в окнах). Чтобы окна принудительно проветривались. Потому что, если открыть окно, будет слишком шумно. То есть жители должны вставить в окна клапаны, чтобы проектировщики уложились в нормы по шуму. Но интересно и то, что эти клапаны не работают при температуре выше 20 °С, то есть шесть месяцев в году люди будут сидеть с закрытыми окнами и без возможности проветривания», — рассказала Ряполова.
Краснодарцы обращались с жалобами в администрацию города. Там ответили, что у проектной документации есть положительное заключение экспертизы. А это значит, что проект соответствует действующим строительным нормам и правилам, в том числе мероприятиям по охране окружающей среды.
15 сентября на встречу с жителями ЮМР приехал глава Западного округа Дмитрий Володацкий. По просьбе людей он запросил в различных ведомствах документы о строительстве дороги и обещал назначить встречу через месяц.
Кроме того, горожане собрали деньги для проведения суда. Они сделали доверенности для коллективного иска и на следующей неделе отправятся подавать иск. Они хотят добиться отмены решения госэкспертизы, которая, по их мнению, была принята в нарушение прав жителей.
Редакция Юга.ру готовит запрос в мэрию Краснодара по поводу строительства дороги в ЮМР.