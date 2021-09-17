Жители Краснодара выступили против строительства новой дороги в ЮМР

Глава Западного округа Краснодара 15 сентября встретился с жителями Юбилейного микрорайона, чтобы сообщить, что дорогу все-таки будут строить

В 2018 году власти заявили , что новый въезд в ЮМР планируют начать строить в 2019 году. В конце 2020 года вопрос со строительством дороги снова поднял Евгений Первышов. Тогда власти сообщили, что начали процесс изъятия земельных участков для строительства.

Напомним, о продлении улицы Думенко до Калинина вдоль набережной реки Кубани власти города заговорили в 2007 году, реализовать проект хотели в 2008-м. Затем о «третьей дороге в Юбилейный» говорили в 2011-м, тогдашний мэр Владимир Евланов называл сумму реализации проекта — около 3 млрд рублей. В 2015 году главный архитектор краевого центра Игорь Мазурок называл датой начала строительства 2016 год.

Но оказалось, что местные жители против новой дороги. В мае 2021 года краснодарцы даже создали сайт «Против дороги», где подробно объяснили, почему не хотят, чтобы в районе строили новую трассу.

В 2009 году дорогу задумывали как третий выезд из микрорайона. Но в 2021-м она, по мнению жителей ЮМР, приведет к пробкам:

«Чтобы разгрузить улицу Красных Партизан, в городской администрации решили не мудрствовать лукаво, а просто направить часть этого многотысячного потока автомобилей в спальный «закрытый» ЮМР! Соорудив трассу Лукьяненко — Думенко, которая в итоге будет упираться в «бутылочное горлышко» — многострадальную улицу Алма-Атинскую».

Жители считают, что эта дорога нужна для того, чтобы изъять земли КубГАУ и построить новые жилые комплексы.

Как рассказала порталу Юга.ру активистка Вероника Ряполова, власти хотят с помощью этой дороги сделать ЮМР транзитным, запустив поток транспорта с улицы Красных Партизан на Тургеневский мост через микрорайон.

Горожане даже провели независимую экспертизу. Ее результаты показали, что проектная документация по строительству выполнена со значительными нарушениями действующего законодательства, ущемляющими права и свободы более чем 3 тыс. жителей.

«По проекту дороги — значительное превышение уровня шума, поэтому людей, чьи дома стоят фасадом к дороге, принуждают вставлять в окна клапаны (щели в окнах). Чтобы окна принудительно проветривались. Потому что, если открыть окно, будет слишком шумно. То есть жители должны вставить в окна клапаны, чтобы проектировщики уложились в нормы по шуму. Но интересно и то, что эти клапаны не работают при температуре выше 20 °С, то есть шесть месяцев в году люди будут сидеть с закрытыми окнами и без возможности проветривания», — рассказала Ряполова.