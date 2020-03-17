В России предложили выдавать родителям больничные листы из-за закрытия школ на карантин

Краснодарский край, Вся Россия

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Национальный родительский комитет (НКР) 17 марта выступил с инициативой обеспечить родителей детей младше 14 лет больничными листами из-за введения в школах карантина

Напомним, накануне Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно перейти на дистанционное обучение. После этого портал Юга.ру собрал данные на вечер 16 марта о том, какие меры предпринимают власти регионов юга России касаемо образовательного процесса в школах и детсадах в связи с коронавирусом. Так, например, власти Кубани сообщили, что из-за коронавируса измеряют температуру детям и педагогам, а в Сочи заявили, что не считают нужным закрывать школы и сады.

Штатный режим или досрочные каникулы:

На следующий день стало известно, что школы и детсады Краснодарского края с 18 марта перейдут на свободное посещение.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что не у всех родителей есть возможность так долго сидеть дома с детьми, поэтому в образовательных учреждениях организуют дежурные группы с усиленными мерами по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.

Как рассказала RT председатель НКР Ирина Волынец, из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу все большее количество детских учреждений закрывается на карантин, и если родители продолжат работать, их дети останутся без присмотра.

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«Проблема усугубляется еще и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — объяснила Волынец.

Для решения этой проблемы НКР предложил оплачивать работающим родителям больничный, чтобы они могли оставаться дома вместе с детьми вплоть до окончания карантина.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным на 17 марта, в России коронавирусом заразились 114 человек.

Детские сады Здравоохранение Карантин Коронавирус Медицина Школа Эпидемии

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