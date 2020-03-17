В России предложили выдавать родителям больничные листы из-за закрытия школ на карантин

Национальный родительский комитет (НКР) 17 марта выступил с инициативой обеспечить родителей детей младше 14 лет больничными листами из-за введения в школах карантина

Напомним, накануне Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно перейти на дистанционное обучение. После этого портал Юга.ру собрал данные на вечер 16 марта о том, какие меры предпринимают власти регионов юга России касаемо образовательного процесса в школах и детсадах в связи с коронавирусом. Так, например, власти Кубани сообщили , что из-за коронавируса измеряют температуру детям и педагогам, а в Сочи заявили, что не считают нужным закрывать школы и сады.

На следующий день стало известно, что школы и детсады Краснодарского края с 18 марта перейдут на свободное посещение.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что не у всех родителей есть возможность так долго сидеть дома с детьми, поэтому в образовательных учреждениях организуют дежурные группы с усиленными мерами по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.