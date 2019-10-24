Поклонская против Милонова в битве за право отмечать Хэллоуин. Очень странная тема дня
24 октября депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что не нужно запрещать молодежи праздновать Хэллоуин. Она выступила против своего коллеги Виталия Милонова, который за пару дней до этого, 22 октября, призвал бороться с отмечанием этого праздника.
Юга.ру кратко пересказывают их произошедший в виртуальном пространстве диалог и вспоминают о традициях празднования Хэллоуина в Краснодарском крае и в Крыму.
Милонов: Церковь не авторизовала этот праздник
Как пишет РИА «Новости», депутат отметил, что этот праздник базируется на исторической и религиозной традиции ряда полуисчезнувших народов Западной Европы. Он пояснил, что в России проводить религиозные обряды и праздники нужно по закону, который регламентирует миссионерскую деятельность и деятельность религиозных организаций.
«На сегодняшний день в России отсутствует церковь, которая бы авторизовала этот праздник. Соответственно, любая попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуин в школе является ни чем иным, как грубейшим нарушением федерального законодательства», — сказал депутат.
Он заявил, что хочет запустить горячую линию для родителей. По его задумке они должны сообщать о праздновании в школах Хэллоуина.
«Мы как родители, как депутаты будем осуществлять мониторинг, и если где-то кто-то захочет провести Хэллоуин — извините, не поздоровится», — добавил депутат.
Ранее Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. А в прошлом году он попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву принять жесткие дисциплинарные меры к тем, кто организует Хэллоуин в школах.
Поклонская: В американском кино жилые дома чудесно украшены в канун Рождества
Наталья Поклонская написала на своей странице в инстаграме, что не разделяет мнение Милонова.
«Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодежи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл "горячую линию" по борьбе с праздником. — написала депутат. — Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам)».
По мнению Поклонской, молодежь может самостоятельно определять, какие отмечать праздники. Она предложила родителям и учителям сообщать ей, если на них будут оказывать давление и запрещать праздновать этот праздник.
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Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодёжи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл "горячую линию" по борьбе с праздником. Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам) ��. По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе.
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Депутат рассказала, что запретами можно вызвать протестное настроение у молодежи. «Я вчера с Настей, с дочкой, сидела, мы ужинали, я у нее спрашиваю: "Настенька, как ты относишься к Хэллоуину?" И она ко мне с такой обидой: "Мама, ты всегда запрещаешь эти праздники, а мне нравится"», — поделилась с «Комсомольской правдой» Поклонская.
Она добавила, что это христианский праздник и ничего плохого в нем нет. «Это день всех святых. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей, они хотят общения. И когда в Америке мы видим красивые фильмы — "Один дома" — и как там чудесно украшены жилые дома в канун Рождества, почему бы нам эту традицию тоже себе не взять?» — заключила депутат.
Милонов: Зловещий ведьминский котел мультикультурного Запада
Депутат ответил своей коллеге, что очень строго относится к народным традициям и их сохранению.
«Из-за уважения к традициям, у нас в городе всегда мирно жили представители разных культур и традиций, даже в самое безбожное время. Обидно, что уважаемая коллега Поклонская не видит опасности в размывании наших собственных обрядов и традиций, основанных на христианстве, в зловещем ведьминском котле мультикультурного Запада», — пояснил он.
Редакция Юга.ру напоминает: Хэллоуин отмечают (по ссылке вы найдете подробности) в странах Западной Европы и Америке в ночь с 31 октября на 1 ноября. По одной из версий, название праздника произошло от слова Hallowe’en — сокращения выражения All hallowed souls eve (вечер всех святых душ).
А на Кубани что? Вы точно догадаетесь
Пройдите главный тест октября:
В 2012 году Министерство образования и науки Краснодарского края не рекомендовало праздновать Хэллоуин в учебных заведениях региона. Этот фактический запрет остался в силе и в последующие годы.
В октябре 2015 года настоятель краснодарского храма Рождества Христова отец Александр (Игнатов) заявил, что Хэллоуин — это не праздник, а замаскированное жертвоприношение. Тогда в Краснодаре представители общественных и религиозных организаций решили организовать «православные патрули», чтобы следить за нравственностью в день празднования Хэллоуина. А через несколько дней губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что это не праздник для кубанцев. Через два года глава Кубани сообщил, что регион победил валентинки и хэллоуинки.
В 2017 году в Краснодаре представители ресторанов и баров заявили о том, что им порекомендовали не отмечать Хэллоуин из-за запрета краевых чиновников. Однако власти это отрицали. Кроме того, администрация Каневского района попросила воздержаться от празднования Хэллоуина на территории муниципалитета. А глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хэллоуин антипраздником, отравляющим духовную атмосферу полуострова.
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