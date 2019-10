Поклонская против Милонова в битве за право отмечать Хэллоуин. Очень странная тема дня

View this post on Instagram

Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодёжи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл "горячую линию" по борьбе с праздником. Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам) . По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе.