Куда в Краснодаре проложат трамвай, когда повысят цены на проезд и отменят ли маршрутки? Чиновники мэрии отвечают на вопросы о транспорте

Портал Юга.ру попросил чиновников департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара ответить на самые болезненные вопросы о городском транспорте.

С журналистом пообщались директор департамента Владимир Архипов, его заместитель Владимир Афиногенов, директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев и начальник отдела капитального строительства Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Владислав Заходякин.

Мэрия Краснодара анонсировала новые трамвайные ветки. Где они появятся в первую очередь?

Архипов: Уже известно, что есть четыре направления. Во-первых, это Гидрострой, где будет продлеваться трамвайная линия в районе ТЭЦ. По улице Автолюбителей заходим в Гидрострой, доходим до Невкипелого, поворачиваем налево, по Невкипелого спускаемся в яму и доходим до улицы Бородинской, там будет разворотное кольцо.

Второе направление — продление по Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом. Скорее всего, с правой стороны перед Петра Метальникова.

Третье — продление трамвая в Восточно-Кругликовский микрорайон, до Домбайской от Красных Зорь, где разворотное кольцо. Переходим Восточно-Кругликовскую до 40 лет Победы, по ней до Героев Разведчиков, по Героев Разведчиков доходим до Домбайской с разворотным кольцом.

Четвертое — продление до международного аэропорта Краснодар той ветки, которая заканчивается на Бершанской. Мы продлеваем ее дальше до 1 Мая, поворачиваем направо до Фадеева и по путепроводу заходим в сторону аэропорта. Но там мы будем корректировать свои действия по проектированию потенциальной реконструкцией всего аэровокзального комплекса.

Когда эти новые трамвайные линии уже появятся?

Архипов: Вопросы земельного и финансового характера решают другие структуры. Когда решат, мы скажем о том, что проектировать. У нас есть ориентировочные сроки, но в целом проектирование займет около года, когда эти вопросы будут решены. От полугода до года.

Заходякин: Проектирование — слово емкое. Это изыскания в части скважин, пробы грунтов, анализ лабораторий, собственно разработка проекта, потом согласование со смежными организациями, проведение госэкспертизы, после разработка рабочей документации, это детальные узлы всех пересечений, стыковок. В результате появится проектная документация, которую можно будет выставлять на торги. Архипов: Потом стройка, торги — у нас где-то год-полтора.

Новые трамвайные ветки будут строиться параллельно или по очереди?

Архипов: Там суммы по сотне миллионов рублей. Пока можем предположить, что будет отдан приоритет объектам на Московской и Гидрострою. Всё сразу строиться не может: предварительно посчитано, что общая сумма проектирования и строительства больше 9 млрд рублей. Заходякин: Очень много сопутствующих мероприятий. Не рельсы и шпалы на 9 млрд. Это и переустройство, вынос коммуникаций, и подъездные пути…

Какие предстоят сложности?

Архипов: Было бы проще об этом говорить, если бы как в Петербурге — в чистом поле к новому микрорайону тянут трамвайную линию. Там вопросов очень мало. Коммуникаций нет, землю отвел, запроектировал, построил. Мы собираемся продлевать существующие линии в существующую застройку, в этом-то сложность. Раз застройка существует, значит, уже есть инженерные коммуникации, земельные участки, для которых есть нормативы по близости к трамвайной линии. И у трамвайной линии есть нормативы в части близости к таким инженерным коммуникациям. Поэтому, скорее всего, на многих участках будут выносить водопровод (и проектировщики должны будут еще смотреть, куда его переложить), электрические линии, канализацию, теплотрассы, газ, телефонные линии. И это везде по тем трассам, которые мы прорисовываем! Понятно, что самая глобальная сложность — это финансирование. Но до финансирования надо решить все эти вопросы.

Основные сложности — это земельные вопросы. Конкретно по Гидрострою мы смотрим варианты прохождения этой трассы относительно высоковольтной линии, которая идет по улице Автолюбителей. Там их две даже. Перед тем как мы будем выставляться [на торги] и у нас будут деньги на проектирование, нужно собрать техусловия от всех ресурсоснабжающих организаций, которые попадают в зону производства работ, и они должны сказать, что нам делать с той или иной коммуникацией — обеспечить ее сохранность или вынос.

Цены на проезд опять повысят? А когда?

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Грачев: Пока конкретных сроков нет. Мы предоставили документы для расчета экономически обоснованного тарифа. Документы рассматривает администрация города. По результатам рассмотрения будут понятны и уровень тарифа, и срок, когда он будет вводиться. Пока ни сроков, ни размеров нет.

Помогла ли вафельная разметка движению трамваев?

Грачев: Да. Цифры сложно говорить... Машин стало выезжать примерно на 15% меньше с момента введения вафельной разметки там, где трамвайные пути пересекаются с автомобильной дорогой. Раньше в пробках автомобили вставали и перекрывали движение трамваев. Сейчас водителей начали штрафовать. Люди меньше ставят автомобили на трамвайные пути в пробках, и процентов на 15 увеличилась проходимость трамвая через перекрестки.

А парк троллейбусов обновлять будут? Или только трамваев?

Грачев: Троллейбусы старые, но трамваи еще более старые. У нас средний возраст трамвайных вагонов — 30 лет. Троллейбусов — 15 лет, они в два раза моложе. Основной перевозчик пассажиров в городе — это трамвай. Он везет гораздо больше людей, чем троллейбус и автобус. Поэтому сейчас сделан акцент на обновление именно трамвайного парка. Край принял решение выделить в течение трех лет 3 млрд рублей на обновление трамвайного парка. Первый миллиард выделен, проводится конкурсная процедура по выбору производителя, который будет поставлять трамваи, и до конца года будет поставлен 31 трамвайный вагон, из которых 27 — обычные трамвайные вагоны и четыре — трехсекционные типа «Витязь», который у нас уже ходит несколько лет.

Закупку 27 трамваев для Краснодара приостановили в середине апреля из-за нарушений в техзадании. АО «Уралтрансмаш» направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу и заявило, что закупка нарушает правила конкуренции — якобы документы составили под конкретную модель трамваев «71-623» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Позже «Уралтрансмаш» попросил отозвать жалобу и прекратить производство по ней. Приостановку определения поставщика отменили 22 апреля.

Как отмена некоторых маршруток сказалась на доходах муниципального транспорта?

Грачев: Там, где проведена оптимизация маршрутной сети, где отменены дублирующие маршруты городского электрического транспорта, допустим троллейбуса, доходы более чем на 20% повысились на этих маршрутах. Работа, однозначно, нужная и перспективная, и мы всегда с департаментом транспорта взаимодействуем в этом направлении и хотим продолжать ее.

Маршрутки все еще остались. Есть ли планы по отмене или оптимизации маршрутов на этот год?

Афиногенов: Высшая школа экономики предложила научно-исследовательскую работу по этой теме, и мы ее сейчас изучаем. О планах говорить преждевременно, но хочется сказать, что маршрутки, так называемые автобусы малого класса, никуда не денутся. Они нужны там, где транспорт большой вместимости не нужен: например, садоводческие товарищества, где ездит пять-десять человек от конечной до конечной.

Мы работаем над снижением дублирования транспорта. В 2000-х годах сформировалась маршрутная сеть, где в 70-80%, а в некоторых случаях и 100% две компании, в том числе коммерческие перевозчики, накладываются на маршруты МУП «КТТУ», у которых провозная способность гораздо выше. В маршрутку может поместиться 40 человек, а по этому же направлению едет троллейбус, вместимость которого 120 человек. Мы понимаем, что если убрать маршрутку, у троллейбуса останется запас, чтобы перевезти этих людей. Мы смотрим, анализируем, прогнозируем. Недавно провели обследование пассажиропотока, сейчас оцениваем его результаты — опрашивали горожан, в каких направлениях они приоритетнее всего передвигаются, какие маршруты востребованы.

Оптимизацию маршрутов общественного транспорта в Краснодаре проводят с 2016 года. В марте 2018 года мэрия сообщила, что прекратили действовать 15 автобусных маршрутов-дублеров. В 2018 году планировали отменить еще семь маршрутов.

Люди не жаловались, что зря отменили маршрутки и надо их вернуть?