В Краснодаре хотят объединить новый аэропорт, железнодорожный и автовокзал. Подробности о проекте

Юга.ру узнали о деталях проекта нового большого транспортного узла в Краснодаре, сроках его реализации и том, что это может значить для жителей города и края.

На прошедшей в сентябре стратегической сессии «Конкурентоспособность муниципального образования "Город Краснодар"» компания, управляющая аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе, представила доклад о проекте строительства нового аэропорта. Стало понятно, что это больше, чем просто новые воздушные ворота.

Стадия проектирования Проект строительства мультимодального транспортного комплекса компания реализует совместно с администрациями Краснодарского края и города Краснодара. Соглашение об этом подписали на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018». В качестве консультантов привлекли представителей ведущих российских и международных компаний-экспертов. Команда проекта анализирует ограничения перспективной территории, исследует транспортные потоки, экономические и социальные эффекты, вопросы экологии. Важно просчитать масштаб влияния проекта на развитие не только города, края и всего ЮФО, но и на международные транспортные коридоры. Ключевым объектом мультимодального комплекса должен стать новый аэровокзал аэропорта Краснодар — современный комплекс, способный кратно разгрузить существующий терминал, построенный еще в 60-е годы ХХ века.

Четвертая точка МАУ Благодаря проекту Международный аэропорт Краснодар может стать так называемой четвертой точкой МАУ. В теории это несколько аэропортов, каждый из которых будет иметь пропускную способность около 3-12 млн пассажиров в год. Потенциальный ежегодный пассажиропоток для региональных аэропортов, имеющих наилучшие географические и социально-экономические предпосылки с перспективой развития до 10-12 млн пассажиров в год, — 30 млн. У краснодарского аэропорта есть перспектива стать одной из таких точек роста. При этом в транспортной стратегии РФ предусмотрена поддержка региональных проектов, которые будут выполнять роль транзитных транспортных хабов.

Московский авиационный узел (МАУ) — международный узловой аэропорт и система аэропортов Москвы и Московской области. Основными его элементами являются международные аэропорты: Внуково (находится на территории Москвы), Домодедово, Шереметьево и Жуковский (расположены на территории Московской области). Вспомогательную роль играют также международный аэропорт Остафьево (на территории Москвы) и аэропорт Чкаловский, расположенный на территории Московской области. Московский авиационный узел играет важнейшую роль для воздушного транспорта России и СНГ.

Перед разработчиками стоит комплексная задача — решить, каким образом организуют транспортные подходы к новому комплексу. Грамотное решение должно значительно улучшить ситуацию со связанностью территорий, дать новый импульс развитию восточной части Краснодара и Краснодарской агломерации. Проведенный анализ транспортных потоков, утверждается в докладе, показывает возможность частичного или полного выноса с территории города междугородних и межмуниципальных автобусных маршрутов. Перенос железнодорожного грузового двора в пригородную часть Краснодара позволит убрать горючие и опасные грузы из центральной части города, тем самым улучшив экологическую обстановку, и разгрузить транспортный поток. При подготовке к чемпионату мира по футболу был проработан проект интермодального железнодорожного сообщения между аэропортом Краснодар и железнодорожным вокзалом Краснодар-1, а также близлежащими населенными пунктами. Специалисты подсчитали, что дополнительный пассажиропоток от пригородного ж/д сообщения, в том числе поездами дальнего следования, составит около 2 млн человек. Объединение этого проекта с маршрутом «Городская электричка» даст новый импульс развитию пригородного сообщения. Откроются новые возможности для пассажиров дальнего следования, путешествующих на «Ласточках» по направлениям черноморских курортов Сочи, Туапсе, Анапа, Новороссийск, а также в сторону Ростова-на-Дону и курортов Кавказа (Пятигорск). Ожидается, что к 2030 году общий пассажиропоток транспортного узла достигнет 15 млн человек в год.

Данные проведенных исследований нашли свое отражение в стратегии социально-экономического развития Краснодарского края — 2030 в виде флагманского проекта, Южного экспортно-импортного хаба. Проект обсуждается как часть аналогичной стратегии Краснодара. Как сообщала мэрия, в рамках проекта в Краснодаре на территории 2,6 тыс. га планируют построить новый аэровокзал, привокзальную площадь, грузовой и VIP-терминалы, пешеходную галерею, краткосрочные и долгосрочные парковки, объекты перспективного развития аэропорта. Также проведут реконструкцию существующей инженерной инфраструктуры. Во все это планируется инвестировать около 11 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации — 2018–2022 годы. Городское участие В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара рассказали о своем участии в проекте. Сейчас эксперты проводят научно-исследовательскую работу, направленную на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара. Кроме этого, проект дает новую перспективу роста приаэропортовой территории. На ней может быть расположена Особая экономическая зона, карго-деревня, где смогут разместиться новые производственные, промышленные, краудфандинговые проекты и другие резиденты, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Так хотят создать концентрационную точку по созданию добавочной стоимости на территории перспективного развития, обладающей развитой инфраструктурой. Сроки реализации проектов зависят от оперативности проработки градостроительных, землеустроительных и финансовых вопросов, а также от привлечения частных инвесторов. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара, предварительные расчеты показывают затраты на создание необходимых объектов инфраструктуры в объеме более 5 млрд рублей. Сроки реализации проектов в департаменте оценили в рамках периода 2020–2024 гг.

Электричка и трамвай Цель создания маршрута «Городской электрички» между станцией Краснодар‑1 и Международным аэропортом Краснодар — это организация скоростного сообщения, повышение комфорта и предсказуемости продолжительности поездки для пассажиров, а также снижение нагрузки на улично-дорожную сеть Краснодара. С запуском этого маршрута появится возможность быстрого, недорогого и комфортного проезда из центра Краснодара до аэровокзала. Электричкой смогут воспользоваться не только пассажиры аэропорта, но и пассажиры автовокзала, а также работники всех объектов на территории.

«Городская электричка» должна ходить строго по расписанию. Урбанисты видят смысл именно в регулярной классической электричке, в отличие от аэроэкспресса по типу московского. Тему комментирует руководитель общественного движения «Городские решения» Дмитрий Воронов:

— С транспортной точки зрения предусмотренное в проекте небольшое параллельное ответвление железной дороги Кавказского направления в сторону нового терминала аэропорта и строительство там пассажирской станции — это логичное и правильное решение. Туда смогут заезжать и там останавливаться существующие транзитные электрички, на которых можно будет уехать в центр города всего за полчаса и 50 рублей. Мы в проекте «Наземка» («Наземное метро Краснодарской агломерации») тоже предусмотрели возможность строительства станции в аэропорту. Радует, что в генеральном плане развития территории аэропорта планируемая железнодорожная станция обозначена как станция наземного метро.



Однако классический аэроэкспресс — безостановочный поезд из аэропорта в центр города с получасовым интервалом движения и стоимостью проезда в несколько сотен рублей — в Краснодаре не имеет смысла. Во всех провинциальных городах, где запускали аэроэкспресс — Сочи, Казань, Владивосток, — этот проект финансово провалился из-за недостаточного пассажиропотока, сейчас там ходят обычные электрички. К тому же в Краснодаре аэропорт расположен вплотную к городу, и за 200–300 рублей можно с комфортом уехать в центр на такси.

Кроме того, в Краснодаре готовят документацию для строительства трамвайной ветки до действующего аэропорта. Протяженность новой линии составит 4,5 км. Задание по проработке маршрута трамвайной линии от ул. им. Евдокии Бершанской по ул. 8-го Марта до ул. 1-го Мая в Карасунском внутригородском округе, по ул. им. Фадеева через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади Международного аэропорта Краснодар , закреплено в постановлении, подписанном главой краевого центра. Автобусы Администрация Краснодара проводит исследование транспортных потоков Краснодарской агломерации в части автомобильного транспорта. Проведенные обследования интенсивности движения автобусного транспорта показали высокую интенсивность движения на улицах Краснодара автобусных маршрутов в пригородном и междугороднем сообщении. Особенно это касается Ростовского шоссе, улиц Седина, Суворова, Уральской, Новороссийской, Красных Партизан. Эксперты думают о возможности полного или частичного переноса этих маршрутов в зону перспективного развития Краснодара — в район аэропорта. Размещение единого автовокзала за городом позволит пассажирам, имеющим пересадки с междугородних на пригородные маршруты, не терять время в движении по городу. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара особо подчеркнули, что перенос городских маршрутов с территории действующих автовокзалов и автостанций не рассматривается. — Идея вынести автовокзалы в пригород, чтобы междугородние автобусы не стояли в городских пробках и не усугубляли их, — хорошая, но у пассажиров должна быть возможность быстро добраться из пригородных автовокзалов в город. Такую возможность в Краснодаре дает только железная дорога, и мы в проекте «Наземка» предусмотрели вынос автовокзалов из центра города: для автобусов северного направления — в район Ейского кольца, для автобусов восточного направления — в район аэропорта и для автобусов южного направления — за поселок Яблоновский. Новые пригородные автовокзалы должны быть совмещены со станциями «Наземки», а электропоезда должны ходить каждые 20-40 минут, обеспечивая непрерывную связь с большей частью города, — отмечает Дмитрий Воронов.

Для комфорта пассажиров Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов поделился своим видением перспектив, которые обещает реализация проекта нового транспортного хаба.

Владимир Архипов Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара