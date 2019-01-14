Жители Старокорсунской потребовали вернуть им муниципальный транспорт из-за подорожания проезда на 70%

Жители станицы Старокорсунской под Краснодаром записали видеообращение с требованием вернуть им муниципальный транспорт после того, как частный перевозчик увеличил тариф

Как писали Юга.ру, в декабре цена проезда на маршруте автобуса станица Старокорсунская — Краснодарская ТЭЦ выросла с 35 до 58 рублей. Жители станицы перекрыли трассу, протестуя против повышения цен на проезд. С ними встретился представитель администрации, который объяснил, что маршрут обслуживает частная компания. Его перевели на нерегулируемый тариф, и власти не могут влиять на стоимость проезда.

В опубликованном в сети видеообращении жители потребовали вернуть муниципальный общественный транспорт в станицу, отказаться от нынешнего перевозчика и провести новый тендер на маршрут 141А с учетом мнения жителей.

В обращении станичники рассказали о трудностях, с которыми столкнулись. По их словам, из-за подорожания проезда жителям станицы приходится тратить до 50% от своего дохода на транспорт, потому что все медицинские, административные учреждения, а также школы и места работ находятся в краевом центре.

«Администрация Краснодара сама стала инициатором перевода тарифов на проезд на нерегулируемый. Нам так и сказали: теперь стоимость проезда определяет перевозчик. Раньше обоснованность тарифов контролировала региональная энергетическая комиссия Краснодарского края. Почему сейчас власть боится контроля?» — сказано в обращении.

Активисты заявили, что власти не заинтересованы в снижении цен на проезд и не предпринимают никаких действий, чтобы единственный маршрут стал доступен для всех слоев населения станицы.

«Один монополист-перевозчик обогащается, а многие другие потеряли возможность пользоваться своими правами согласно конституции России, так как выехать в город теперь не имеют возможности», — отметили они.

Жители также добавили, что в бюджете можно найти средства для субсидий, чтобы общественный транспорт стал доступней. По их словам, ежегодно на пиар администрации в СМИ тратится по 800 млн рублей, которые они предложили перенаправить на другие цели.

До момента возврата муниципального транспорта на маршрут они предложили вернуть стоимость проезда на прежний уровень.

Активисты не уточнили, направили ли они это обращение в администрацию города или станицы.