Краснодарец снова на сутки выкупил трамвай для всех пассажиров

Краснодарец Иван Калугин выкупил один из городских трамваев, и 11 марта все пассажиры смогут ездить на нем бесплатно

«Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут № 5 вагон 252 будет перевозить сегодня бесплатно», — написал в своем инстаграме 24-летний Иван Калугин.

Молодой человек рассказал порталу Юга.ру, что хочет сделать из акции добрую традицию, которую бы поддерживал не только он, но и еще кто-то.

Трамвай будет ездить бесплатно весь день 11 марта с 6:00 до 23:00. Инициатива обошлась Ивану примерно в 50 тыс. рублей, как и месяц назад.

«Я хочу закрепить маршрут, который я когда-то выкупил, за собой. Я просто взял и повторил все один в один, как было и в прошлый раз», — ответил Калугин порталу Юга.ру на вопрос о том, почему его выбор снова пал на маршрут № 5.