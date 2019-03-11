Краснодарец снова на сутки выкупил трамвай для всех пассажиров
Краснодарец Иван Калугин выкупил один из городских трамваев, и 11 марта все пассажиры смогут ездить на нем бесплатно
«Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут № 5 вагон 252 будет перевозить сегодня бесплатно», — написал в своем инстаграме 24-летний Иван Калугин.
Молодой человек рассказал порталу Юга.ру, что хочет сделать из акции добрую традицию, которую бы поддерживал не только он, но и еще кто-то.
Трамвай будет ездить бесплатно весь день 11 марта с 6:00 до 23:00. Инициатива обошлась Ивану примерно в 50 тыс. рублей, как и месяц назад.
«Я хочу закрепить маршрут, который я когда-то выкупил, за собой. Я просто взял и повторил все один в один, как было и в прошлый раз», — ответил Калугин порталу Юга.ру на вопрос о том, почему его выбор снова пал на маршрут № 5.
Как сообщали Юга.ру, 11 февраля краснодарец Иван Калугин договорился с КТТУ и выкупил трамвай № 5 с бортовым номером 252 на сутки для всех пассажиров.
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БЕСПЛАТНЫЙ ТРАМВАЙ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРА �������� Пишу с самого ранья, чтобы вы могли насладиться поездкой���� Если ты Краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут 5 вагон 252, будет перевозить сегодня - БЕСПЛАТНО.�� Я купил его для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее����♂���� #создаваятрадиции Vol.2 . #творидобробро
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