Краснодарец снова на сутки выкупил трамвай для всех пассажиров

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАМВАЙ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРА Пишу с самого ранья, чтобы вы могли насладиться поездкой Если ты Краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут 5 вагон 252, будет перевозить сегодня - БЕСПЛАТНО. Я купил его для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее‍♂ #создаваятрадиции Vol.2 . #творидобробро