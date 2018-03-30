Мэрия Краснодара в 2018 году продолжит отменять маршрутки

В Краснодаре с 2016 года проводят оптимизацию маршрутов общественного транспорта

За два года прекратили действовать 15 автобусных маршрутов-дублеров. Также откорректированы и усилены оставшиеся маршруты на этих направлениях. В 2018 году эту работу продолжат.

«Главная задача оптимизации общественного транспорта — устранить дублирование и нарастить частоту движения по тем маршрутам, которые продолжают работать и по которым курсируют автобусы большой вместимости. Проводимые изменения не приведут к снижению качества обслуживания жителей. С точки зрения логистики, маршрутная сеть общественного транспорта будет более выверенной и удобной», — рассказал заместитель мэра Краснодара Артем Доронин.

Анализ сети общественного транспорта Краснодара позволил определить маршруты, которые имеют дублирование до 80-90%.

Доронин отметил, что оптимизация направлена на и на повышение приоритетности трамваев и троллейбусов. По его словам, все мероприятия по оптимизации маршрутной сети реализуют после детального изучения и анализа пассажиропотока. Оптимизация сопровождается увеличением подвижного состава и продлением схем движения маршрутов, по которым ходят троллейбусы и автобусы большой вместимости.

Например, для повышения качества транспортного обслуживания жителей Комсомольского микрорайона организовали стабильная работа автобусов большой вместимости: №10, 14, а также троллейбуса № 20. В часы пиковых нагрузок на маршруте № 10 работает 28 автобусов большой вместимости. Они ходят с интервалом движения пять-семь минут. По маршруту № 14 в часы пику курсируют 24 автобусов с интервалом семь минут. На маршруте № 20 ходят 16 троллейбусов с интервалом девять-десять минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.