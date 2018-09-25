В Краснодаре продлили задержание Михаила Беньяша для уточнения его диагноза

В Ленинском районном суде Краснодара 25 сентября прошло заседание по делу адвоката Михаила Беньяша

В отношении адвоката было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ранее сообщалось, что к Беньяшу 9 сентября на улице Ленина подошли двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска. Они предъявили адвокату свои удостоверения, объяснили причины его остановки и попросили проследовать с ними в отдел полиции. Юрист сел в автомобиль сотрудников правоохранительных органов. По версии следователей, по дороге он схватил и укусил за руку одного полицейского и не менее трех раз ударил локтем по лицу другого.

Ранее активисты сообщили, что у Беньяша может быть воспаление легких.

«Следователь выступал с ходатайством продлить арест Беньяшу на два месяца. Однако прокурор попросил продлить задержание адвоката для уточнения диагноза», — рассказал порталу Юга.ру адвокат Алексей Аванесян.

Как сообщали Юга.ру, адвокат Александр Попков 9 сентября, после протестной акции, сообщил, что Беньяша после задержания избили в полиции. В полиции заявили, что он избил себя сам. Юриста арестовали на 14 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Адвокат Алексей Аванесян 23 сентября написал в своем фейсбуке о повторном задержании Беньяша. В этот день юрист должен был выйти из спецприемника в Усть-Лабинске после прошлого ареста.

Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите в суде граждан, которых задерживали на протестных акциях.