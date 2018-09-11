Более 300 адвокатов подписали письмо в защиту избитого в Краснодаре Михаила Беньяша
Правозащитники направили в Федеральную палату адвокатов обращение с просьбой защитить адвоката Михаила Беньяша, задержанного и избитого в Краснодаре в день митинга против повышения пенсий
По словам адвоката Международной правозащитной группы Агора Александра Попкова, под обращением в ФПА поставили подпись 320 адвокатов из 50 регионов России, передает «Росбалт».
«Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги — это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций. В связи с этим мы считаем невозможным оставить такой произвол без внимания всего адвокатского сообщества России и без должного реагирования», — говорится в обращении.
Подписавшиеся просят провести открытое заседание Совета ФПА и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов ФПА РФ, уполномочить представителя ФПА защищать интересы адвокатской корпорации в этом деле, а также потребовать от государственных органов эффективного расследования нападения.
Как сообщали Юга.ру, о задержании Михаила Беньяша в день несанкционированной акции против пенсионной реформы порталу Юга.ру рассказал адвокат Александр Попков. По его словам, Беньяша схватили неизвестные в штатском, а затем избили. Позже на странице адвоката Алексея Аванесяна в фейсбуке появилось видео с рассказом юриста о том, что с ним произошло в отделе полиции.
Беньяш рассказал, что его задержали двое мужчин в штатском на улице Красной, когда он шел к месту проведения акции, посадили в машину и увезли в отдел полиции на улице Октябрьской. Там, по словам Беньяша, его избили, к нему не пускали адвоката. Ему дали дали 14 суток ареста по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также в полиции заявили, что он избил себя сам.
Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите в суде людей, которых задерживали на митингах. За несколько дней до протестной акции 9 сентября в ответ на задержания активистов и сотрудников местного штаба Алексея Навального он начал публиковать в социальных сетях личные телефоны чиновников, а также тех, кого он считает причастными к неправомерным действиям на митингах.
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