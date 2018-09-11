Более 300 адвокатов подписали письмо в защиту избитого в Краснодаре Михаила Беньяша

Правозащитники направили в Федеральную палату адвокатов обращение с просьбой защитить адвоката Михаила Беньяша, задержанного и избитого в Краснодаре в день митинга против повышения пенсий

По словам адвоката Международной правозащитной группы Агора Александра Попкова, под обращением в ФПА поставили подпись 320 адвокатов из 50 регионов России, передает «Росбалт». «Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги — это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций. В связи с этим мы считаем невозможным оставить такой произвол без внимания всего адвокатского сообщества России и без должного реагирования», — говорится в обращении.

Подписавшиеся просят провести открытое заседание Совета ФПА и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов ФПА РФ, уполномочить представителя ФПА защищать интересы адвокатской корпорации в этом деле, а также потребовать от государственных органов эффективного расследования нападения. Как сообщали Юга.ру, о задержании Михаила Беньяша в день несанкционированной акции против пенсионной реформы порталу Юга.ру рассказал адвокат Александр Попков. По его словам, Беньяша схватили неизвестные в штатском, а затем избили. Позже на странице адвоката Алексея Аванесяна в фейсбуке появилось видео с рассказом юриста о том, что с ним произошло в отделе полиции.