Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на арест адвоката Беньяша

Краснодарский краевой суд 27 сентября оставил в силе решение суда предыдущей инстанции по делу адвоката Михаила Беньяша

В суде рассматривали апелляцию на привлечение Беньяша к ответственности по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Как рассказал порталу Юга.ру адвокат Алексей Аванесян, суд оставил решение Ленинского районного суда в силе. В зал не пустили единственного свидетеля, а одного из адвокатов выгнали. Следующее заседание состоится в 15:00.

Сам Михаил Беньяш на заседании не присутствовал. Журналист Александр Савельев в своем телеграм-канале сообщил, что из зала удалили адвоката Александра Попкова. Адвокат настаивал, что без Беньяша нельзя рассматривать дело, а судья настаивал, что Беньяша и полицию предупредили о предстоящем заседании. У суда нет возможности организовать конвойную доставку адвоката, а видеосвязи в ИВС нет.