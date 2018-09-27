Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на арест адвоката Беньяша

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд 27 сентября оставил в силе решение суда предыдущей инстанции по делу адвоката Михаила Беньяша

В суде рассматривали апелляцию на привлечение Беньяша к ответственности по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Как рассказал порталу Юга.ру адвокат Алексей Аванесян, суд оставил решение Ленинского районного суда в силе. В зал не пустили единственного свидетеля, а одного из адвокатов выгнали. Следующее заседание состоится в 15:00.

Сам Михаил Беньяш на заседании не присутствовал. Журналист Александр Савельев в своем телеграм-канале сообщил, что из зала удалили адвоката Александра Попкова. Адвокат настаивал, что без Беньяша нельзя рассматривать дело, а судья настаивал, что Беньяша и полицию предупредили о предстоящем заседании. У суда нет возможности организовать конвойную доставку адвоката, а видеосвязи в ИВС нет.

Как сообщали Юга.ру, 11 сентября Беньяша арестовали на 14 суток по ст. 19.3 КоАП РФ после задержания в день протестной акции против пенсионной реформы 9 сентября. В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, стало известно о его повторном задержании. В отношении Беньяша возбудили два уголовных дела и срок его задержания продлили до 28 сентября, потому что у него есть подозрение на воспаление легких.

Краснодар Суд
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Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на арест адвоката Беньяша
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