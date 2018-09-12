Глава МВД России пообещал разобраться в ситуации с задержанием во время митинга в Краснодаре и арестом адвоката Беньяша

Президент ФПА Юрий Пилипенко 12 сентября обсудил с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым ситуацию с задержанием краснодарского адвоката Михаила Беньяша

Глава МВД ответил, что разберется в этой ситуации, пишет «Адвокатская газета» .

Руководитель Федеральной палаты адвокатов рассказал Колокольцеву, что, по одной из версий, при задержании Беньяша сотрудники полиции не выполнили требования закона. Также имеется информация о неправомерном применении к нему физической силы.

Как сообщали Юга.ру, Михаила Беньяша задержали 9 сентября после протестной акции в Краснодаре. Адвокат Александр Попков сообщил, что Беньяша избили в полиции. На странице адвоката Алексея Аванесяна в фейсбуке появилось видео с рассказом юриста о том, что с ним произошло в отделе полиции.

Беньяша арестовали на 14 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также в полиции заявили, что он избил себя сам.

В Федеральную палату адвокатов с просьбой защитить Беньяша обратились 50 юристов из 16 регионов РФ. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленного освобождения адвоката и признала его узником совести.

Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите в суде граждан, которых задерживали на протестных акциях. За несколько дней до митинга 9 сентября в ответ на задержания активистов и сотрудников краснодарского штаба Алексея Навального он опубликовал в соцсетях личные телефоны чиновников.