Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка останется в СИЗО до конца августа

15 июня «Коммерсант» сообщил, что Краснодарский краевой суд не стал менять меру пресечения бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке. Экс-чиновник останется в следственном изоляторе как минимум до 22 августа 2026 года. Ходатайство защиты о смягчении ограничений было отклонено.

Андрея Коробку арестовали 6 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка пообещал застройщику Сиябанду Намоеву из Динского района содействовать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 77 га — с промышленной зоны на среднеэтажную жилую застройку. За свои услуги вице-губернатор попросил денежное вознаграждение. Застройщик перевел 15 млн рублей на счет подконтрольной Коробке организации «Первореченский спортивный клуб», однако чиновник обещания не выполнил.

Первую апелляцию на арест отклонили еще в апреле: суд согласился с доводами следствия, что на свободе обвиняемый может использовать свое высокое положение. Тогда же Генпрокуратура добилась снятия Коробки с должности вице-губернатора и включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Напомним, что уголовное дело — лишь часть масштабных претензий к бывшему чиновнику. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов стоимостью более 10 млрд рублей — 135 земельных участков, 112 зданий и помещений, а также долей в 12 компаниях. При обыске в поместье Коробки в станице Динской изъяли около 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными, а также слитки золота, бриллианты и оружие.