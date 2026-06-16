Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка останется в СИЗО до конца августа
Краснодарский краевой суд отклонил очередное ходатайство защиты о смягчении меры пресечения бывшему чиновнику, обвиняемому в мошенничестве на 150 млн рублей
15 июня «Коммерсант» сообщил, что Краснодарский краевой суд не стал менять меру пресечения бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке. Экс-чиновник останется в следственном изоляторе как минимум до 22 августа 2026 года. Ходатайство защиты о смягчении ограничений было отклонено.
Андрея Коробку арестовали 6 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка пообещал застройщику Сиябанду Намоеву из Динского района содействовать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 77 га — с промышленной зоны на среднеэтажную жилую застройку. За свои услуги вице-губернатор попросил денежное вознаграждение. Застройщик перевел 15 млн рублей на счет подконтрольной Коробке организации «Первореченский спортивный клуб», однако чиновник обещания не выполнил.
Первую апелляцию на арест отклонили еще в апреле: суд согласился с доводами следствия, что на свободе обвиняемый может использовать свое высокое положение. Тогда же Генпрокуратура добилась снятия Коробки с должности вице-губернатора и включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Напомним, что уголовное дело — лишь часть масштабных претензий к бывшему чиновнику. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов стоимостью более 10 млрд рублей — 135 земельных участков, 112 зданий и помещений, а также долей в 12 компаниях. При обыске в поместье Коробки в станице Динской изъяли около 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными, а также слитки золота, бриллианты и оружие.
94 школы, 380 детских садов и даже метро:
Прокуратура также установила, что Коробка выводил коррупционные средства через футбольный клуб «Кубань», а часть денег, по версии следствия, распределялась между другими сотрудниками администрации региона. Кроме того, вице-губернатора уличили в рейдерском захвате Васюринского агропромышленного комплекса совместно с бывшим депутатом ЗСК Сергеем Фурсой. Имущество связанных с Коробкой экс-депутатов Фурсы и Алексея Сидюкова также было изъято в пользу государства.
Как писали Юга.ру, суд изъял активы семьи краснодарской экс-судьи Хахалевой.