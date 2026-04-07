Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали на 2 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку поместили в СИЗО на время следствия. Его подозревают в мошенничестве

По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка пообещал застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Сначала этот участок относился к промышленной зоне, а Коробка гарантировал перевести его в земли для среднеэтажной застройки.

7 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали. Чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

За свои услуги вице-губернатор попросил денежное вознаграждение. В январе 2026 года застройщик перевел 15 млн рублей на расчетный счет организации «Первореченский спортивный клуб». Однако чиновник так и не выполнил свои обещания.

Следствие заявило, что если чиновник останется на свободе, он может использовать свое высокое положение. Например, надавить на свидетелей или на других людей, которые в будущем тоже могут стать обвиняемыми по этому делу. Также Коробка может спрятать или уничтожить важные для следствия предметы и документы.

Напомним, 7 апреля суд рассматривал антикоррупционный иск в отношении Андрея Коробки. Прокуратура требует обратить в доход государства имущество заместителя губернатора Кубани, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.

На заседании стало известно, что в отнощшении Коробки завели уголовное дело. При обыске в поместье вице-губернатора нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей.

Коробка пробудет в СИЗО до 6 июня.