Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали на 2 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

  © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку поместили в СИЗО на время следствия. Его подозревают в мошенничестве

7 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали. Чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка пообещал застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Сначала этот участок относился к промышленной зоне, а Коробка гарантировал перевести его в земли для среднеэтажной застройки.

За свои услуги вице-губернатор попросил денежное вознаграждение. В январе 2026 года застройщик перевел 15 млн рублей на расчетный счет организации «Первореченский спортивный клуб». Однако чиновник так и не выполнил свои обещания.

Следствие заявило, что если чиновник останется на свободе, он может использовать свое высокое положение. Например, надавить на свидетелей или на других людей, которые в будущем тоже могут стать обвиняемыми по этому делу. Также Коробка может спрятать или уничтожить важные для следствия предметы и документы.

Напомним, 7 апреля суд рассматривал антикоррупционный иск в отношении Андрея Коробки. Прокуратура требует обратить в доход государства имущество заместителя губернатора Кубани, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.

На заседании стало известно, что в отнощшении Коробки завели уголовное дело. При обыске в поместье вице-губернатора нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей.

Коробка пробудет в СИЗО до 6 июня.

Как писали Юга.ру, у министра здравоохранения Кубани изъяли имущество на миллиард рублей.

В Краснодаре состоится психологическая встреча о поддержке близких людей в трудный период
С 30 апреля туристы смогут попасть в Абхазию по «единому» билету. Сколько он стоит?
Прокуратура выяснила, что вице-губернатор Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань»
В Ростове-на-Дону детям с ограниченными возможностями запретили заниматься в парке
Массовое отключение: в Краснодаре 8 апреля без света останутся более 700 адресов
Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали на 2 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Лента новостей

В Краснодарском музее показывают русский авангард
Вчера, 16:58
В Краснодарском музее показывают русский авангард
Делимся фото выставки
В Краснодаре стартует сезон речной навигации по реке Кубань
Сегодня, 12:14
В Краснодаре стартует сезон речной навигации по реке Кубань
Узнали расписание и цены
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»

